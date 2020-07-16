УКР
"Слуга народу" Арахамія про можливий похід Ляшка в мери Києва: Під час карантину кидати медицину і йти в політику неправильно

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає неправильним, якщо головний санітарний лікар Олег Ляшко піде в політику під час карантину, оголошеного у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це він сказав журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що в карантин не можна взагалі кидати лікарську справу і йти в політику. Це неправильно ... Навіть якщо людина хоче, вона має піти у відставку з тієї посади, де працює, а потім іти в політику", - зазначив Арахамія.

За його словами, Ляшко не бере участі в праймеріз "Слуги народу", який фракція проводить у четвер.

Арахамія підтвердив, що, згідно з процедурою праймеріз, "один голос матиме фракція, один - президент, один - соцопитування".

Таку систему проведення праймеріз глава фракції вважає правильною і демократичною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є 5 кандидатів від "СН" на посаду мера Києва, праймеріз відбудуться на засіданні фракції, - "слуга народу" Кравчук

вибори (6739) мер (511) Арахамія Давид (1112) Ляшко Віктор (1523)
Топ коментарі
+4
16.07.2020 17:55 Відповісти
+3
Стьопу можна санітаром у психіатричну лікарню.
16.07.2020 17:31 Відповісти
+3
А в чому проблема якщо головний санВсрач піде в мери Києва? Чим фотограф чи тамада буде поганий на посаді головного санітарного лікарю?
Ківу можна на крайняк призначити.
16.07.2020 17:31 Відповісти
Из Ляшко мэр никакой - не позорьтесь
Пусть занимается медициной . КТО НА ЧТО УЧИЛСЯ
16.07.2020 17:27 Відповісти
Він може пити судно у районній лікарні.
16.07.2020 17:28 Відповісти
Арахламідія боїться що Ляшко може посунути Твьорк-катлєтку від ЗЄшобли.
16.07.2020 17:34 Відповісти
А я вважаю це правильним, бо тоді слуги народу програють вибори.
16.07.2020 17:27 Відповісти
...абхазский еврей Арахамия правду говорит. Ага.
16.07.2020 17:28 Відповісти
Баран он.При чём тут мэр и политика , это его желание чтобы мер был политиком и пел зелени диферамбы
16.07.2020 18:28 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия о возможном походе Ляшко в мэры Киева: Во время карантина бросать медицину и идти в политику неправильно

Ну, не знаю, чем там руководствуются. Может, решили. что лучше уже один Киев под трамвай, а то этот Ляшко уже всю страну ушатал. Ещё бы Стёпу пристроить.
16.07.2020 17:29 Відповісти
Стьопу можна санітаром у психіатричну лікарню.
16.07.2020 17:31 Відповісти
А в чому проблема якщо головний санВсрач піде в мери Києва? Чим фотограф чи тамада буде поганий на посаді головного санітарного лікарю?
Ківу можна на крайняк призначити.
16.07.2020 17:31 Відповісти
Ківа може працювати у 95 кварталі та демонструвати те, що було у ВР.
16.07.2020 17:32 Відповісти
самая интеллектуальная заточка в раде от слуг...
16.07.2020 17:32 Відповісти
Не легко стать авторитетом среди Слуг Урода.
16.07.2020 17:42 Відповісти
Ляшко лизоблюд, он исправно вылизывает задницу зеленого клоуна уже пару месяцев, поэтому и рассчитывает, что мародер поможет ему занять хлебную должность. Да, кстати, именно про таких, как Ляшко, на западе Украины говорят - РОГУЛЬ!
16.07.2020 17:42 Відповісти
Та на заході України кажуть, що Петро - патріот, а вся інша Україна, що він - мародер! А санепідслужбу відновлює Зеленський, все - таки! Яку патріот Петрик трішечки закопав!
16.07.2020 18:43 Відповісти
Хорошая попытка, кацапюра, отделить запад Украины от остальной страны, вот только вы там в мацквабаде, видимо, забыли, что в Киеве партия ЕС уже выигрывает выборы, Киев уже тоже стал западом Украины?
16.07.2020 18:53 Відповісти
Ти що, хлопчику, попісяв під себе, чи що? Яка "попитка"чогось? Я просто констатую факти от і все!
16.07.2020 19:01 Відповісти
Какие факты, что зеленое чмо уже в Киеве проигрывает выборы, или что партия Порошенко их выигрывает, или что Киев стал западом Украины, так какие факты?
16.07.2020 19:21 Відповісти
16.07.2020 17:55 Відповісти
Арахамия, как ты не поймешь? У Ляшко это удобный способ соскочить с должности главного сан. врача
16.07.2020 18:13 Відповісти
Какое врачебное дело?! Главный санитарный врач без санитарной службы! Да на его месте может быть любой "дурачок".
16.07.2020 18:16 Відповісти
да карыта хочет
16.07.2020 18:31 Відповісти
Пусть Олежка вместо него!!! Кто за??
16.07.2020 19:37 Відповісти
Пусть идёт. Киевляне быстро вернут его обратно.
16.07.2020 20:22 Відповісти
 
 