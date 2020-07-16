"Слуга народу" Арахамія про можливий похід Ляшка в мери Києва: Під час карантину кидати медицину і йти в політику неправильно

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає неправильним, якщо головний санітарний лікар Олег Ляшко піде в політику під час карантину, оголошеного у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це він сказав журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що в карантин не можна взагалі кидати лікарську справу і йти в політику. Це неправильно ... Навіть якщо людина хоче, вона має піти у відставку з тієї посади, де працює, а потім іти в політику", - зазначив Арахамія.

За його словами, Ляшко не бере участі в праймеріз "Слуги народу", який фракція проводить у четвер.

Арахамія підтвердив, що, згідно з процедурою праймеріз, "один голос матиме фракція, один - президент, один - соцопитування".

Таку систему проведення праймеріз глава фракції вважає правильною і демократичною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є 5 кандидатів від "СН" на посаду мера Києва, праймеріз відбудуться на засіданні фракції, - "слуга народу" Кравчук