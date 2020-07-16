"Слуга народу" Арахамія про можливий похід Ляшка в мери Києва: Під час карантину кидати медицину і йти в політику неправильно
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає неправильним, якщо головний санітарний лікар Олег Ляшко піде в політику під час карантину, оголошеного у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.
Про це він сказав журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Мені здається, що в карантин не можна взагалі кидати лікарську справу і йти в політику. Це неправильно ... Навіть якщо людина хоче, вона має піти у відставку з тієї посади, де працює, а потім іти в політику", - зазначив Арахамія.
За його словами, Ляшко не бере участі в праймеріз "Слуги народу", який фракція проводить у четвер.
Арахамія підтвердив, що, згідно з процедурою праймеріз, "один голос матиме фракція, один - президент, один - соцопитування".
Таку систему проведення праймеріз глава фракції вважає правильною і демократичною.
Пусть занимается медициной . КТО НА ЧТО УЧИЛСЯ
Ну, не знаю, чем там руководствуются. Может, решили. что лучше уже один Киев под трамвай, а то этот Ляшко уже всю страну ушатал. Ещё бы Стёпу пристроить.
Ківу можна на крайняк призначити.