Кравчук - Зеленському: "Я бачу, як люди, як деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закони"

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук під час урочистого засідання парламенту нагадав чинному президенту Володимиру Зеленському про відповідальність за дотримання політиками закону.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Усіляко підтримуючи втілення в життя фундаментальних, базових позицій демократії і верховенства права, я дуже прошу не забувати, що все це діє тоді, коли діє закон. І перед законом усі рівні. І це не слова. Я бачу, як люди, як деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закони. Дивляться на закон, навіть часто на Конституцію, як на папірець, а ще гірше - на ганчірку. Це неприпустимо. Від вас залежить, щоб закон тріумфував, а той, хто порушує його, був притягнутий до відповідальності, незалежно, хто він був і хто він є", - сказав Кравчук.

