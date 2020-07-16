УКР
Кравчук - Зеленському: "Я бачу, як люди, як деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закони"

Кравчук - Зеленському:

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук під час урочистого засідання парламенту нагадав чинному президенту Володимиру Зеленському про відповідальність за дотримання політиками закону.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Усіляко підтримуючи втілення в життя фундаментальних, базових позицій демократії і верховенства права, я дуже прошу не забувати, що все це діє тоді, коли діє закон. І перед законом усі рівні. І це не слова. Я бачу, як люди, як деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закони. Дивляться на закон, навіть часто на Конституцію, як на папірець, а ще гірше - на ганчірку. Це неприпустимо. Від вас залежить, щоб закон тріумфував, а той, хто порушує його, був притягнутий до відповідальності, незалежно, хто він був і хто він є", - сказав Кравчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Декларацію про державний суверенітет у 1990 році ніхто не "завалював", пропонуючи 8 тис. поправок, і не намагався заблокувати, - Зеленський. ВIДЕО

ВР (15194) декларація (1453) депутат (1804) закон (2881) Зеленський Володимир (25234) Кравчук Леонід (546) суверенітет (68)
Топ коментарі
+37
почни з себе, комуняцька чортяка
показати весь коментар
16.07.2020 17:29 Відповісти
+34
Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 2488
показати весь коментар
16.07.2020 17:35 Відповісти
+30
Ніколи не було кумовства у зельонського і от зновуКравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 6468
показати весь коментар
16.07.2020 17:33 Відповісти
Коментувати
почни з себе, комуняцька чортяка
показати весь коментар
16.07.2020 17:29 Відповісти
Дед уже кукухой поехал. Деменция не щадит маразматика

Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 4538
показати весь коментар
16.07.2020 17:42 Відповісти
Ця "чортяка" кандидат в майстри спорту по шахам . Й якщо б інша особа тоді дорвалась би до влади в компартії такі б вумники як ти б йще б досі їздили б в Мацькву за ріними інструкціями . Лише помічу , що такі визнані лідери українськості , як Виниченко й Грушевский навіть рота не сміли відкрити про ідею 100% незалежної від Московії України . Вони були за конфедерацію . А ця "комуняка" зробила Єльцина й Горбачьова в Беловежський пущі .

За всі шість каденцій саме Макарич був набільш інтелектуально розвинутий й стратегічно мислячий презідент . Інші до його рівня державника не дотягують .
Порошенко ?! Барига це зовсім інший розум , інший масштаб задач .
Макарич ніколи б не послав би армію в Донбас не пророхувавши усі варіанти відповіді ворога , в тому числі спроби зробити кілька котлів . Макарич би ніколи б не дав би пройти Гіркіну 80 км . Ніколи б не спробував як бистріше оточити Луганськ й Донецьк при цьому оголивши тили й не забув такий варіант , що ********* перейдуть кордон й вдарять в спину . Він професійний шахист , тобто інтелектуал стратег !
Й незалежна Україна це його особистий виграш в його грі на комуністичному кар"єрному полі !
показати весь коментар
16.07.2020 17:51 Відповісти
Все хорошо в меру. Дед уже лет 5, как впадает в дикий маразм.
показати весь коментар
16.07.2020 18:04 Відповісти
Макарич програв вибори з різницєю в кілька відсотків . А Порошенко в 50% .
Але Кравчук зразу пішов як політик на політичну пенсію , а Порошенко й досі не розуміє , що його "потяг назавжди відійшов від станції" . Ось цінністна різниця у глобальному мишленні й мастабі особистості ...
показати весь коментар
16.07.2020 20:03 Відповісти
Історія не передбачає того "аби". Тому ще невідомо, яку б "нічию" розіграв би той "шахіст" і скільки б він за неї віддав територій і суверенітету. Б о насправді його, як і всіх вихідців з КПРС, цікавила не країна, а посада і все, що вона давала. Більш того, сьогоднішня ситуація при ньому не виникла б, насамперед, тому, що цей "шахіст" з партквитком ніколи б не наважився на євроінтеграцію, і як чорт від ладану сахався б від НАТО. Зате залюбки приєднав би країну до тайожного союзу і вів би країну у кільватері московської імперської політики. Так що порівнювати орла і рибу якось не коректною
показати весь коментар
16.07.2020 21:24 Відповісти
Якби Кравчука цікавила посада , він не залишив би ЇЇ Кучмі . До речі Кучма теж не залишив Україну без Крима ( згадайте протистояння на Тузлі ) . Ющенко дуже вже переймався внутрішніми справами ( мова , підвищення виплат породіллям , але не зважив на різкі заяви Мєдвєдєва ) , - і я думаю що саме він винен в приходу до влади Януковича-бандюковича . За Пєтра великого я ( каюсь ) голосував , бо повірив деяким обіцянкам . А в минулому році голосував за нове обличчя у владі ... .
показати весь коментар
16.07.2020 21:49 Відповісти
Макарич нас майже не залишив без Криму! Якшо Ви памятаете т1 часи. Тод1 Мешков вже майже в1дд1лив Крим в1д Украини 1 т1льк1 Кучма р1шучими д1ями анулював посаду президента Криму 1 зупинив чей процес. Хоча в усьому остальному я Кучму не п1дтримую
показати весь коментар
16.07.2020 22:17 Відповісти
Я за це і сказав . Кацапські потуги в Криму були ще в кінці 90 х . І зупинив їх Кучма .
показати весь коментар
16.07.2020 22:39 Відповісти
Хоч Януковича-бандюковича, хоч нинішнього віслюка оманського привели до влади не Ющенко чи Порошенко, а любителі "нових лиць", точніше, одвічні любителі священної халяви. Якби вони думали мозком, а не шлунком, то і жили б вже зовсім інакше.
показати весь коментар
16.07.2020 22:20 Відповісти
Йще масові фальсіфікації Ібуковича , з яким Ющенко заважав боротися тому ж Луценко через голосування НУ за його відставку . Йще активна підтримка а масова агітація не тільки самого Ющенко , но й його команди за технічного кандидата Ібуковича -- Дурбелика Гуцуловича Протиусіха в другому турі . А також його авторітетна (для заходу) думка й запевнення , що вибори відбулися честно й прозоро , хоча вочевидь було таких каруселей як в 2004 трохи меньше , але ж були голосування на дому до 30% , що в рази більше впливало на фальсифікацію ... Та й взагалом - фахівці знають , що на Донбасі така кількість алконавтів й хомлесів завди була , що там справжня стеля явки не могла бути навіть 75% . Вони намалювали середню більше 90% . Ющ зробив вигляд , що така явка це норма . Зробив усе , що б там не допускали незалежних спостерегачів . Й не допустив поліціянтів Михо з Грузії , щоб наглядали . Падіння рейтингу НУ з 12% в 2009 році до 2% в 2012 - це виключно "внесок" Ющенка на тих виборах -- його фінальний акорд у владі .
Не допоможи Ющ тоді Ібуковичу , то в 2012 році НУ знову би війшов у правлячу коаліцію з "Батьківщиною" тільки б Юля помінялась би ролями - вона презідент Ющ прем"єр . Й вступ в НАТО був би десь в 2018 році ! Й Крим би був український и Донбасс . Й 15 тисяч українців були живі . Ось ціна дрібній помсті за втрату електоральної переваги
показати весь коментар
17.07.2020 02:21 Відповісти
а кого поддерживал кравчук в 2004!?

У https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 очолював фракцію СДПУ(о)
У кампанії 2004 року СДПУ(о) підтримувала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича

У https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 очолив список https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BA!%C2%BB опозиційного блоку «Не так»
а пост президента передал чучме по указке кремля!
"А в минулому році голосував за нове обличчя у владі " а проголосовал за новую жопу...
показати весь коментар
16.07.2020 22:39 Відповісти
ты полный дебил
показати весь коментар
16.07.2020 23:50 Відповісти
Макарыч "родил" Кучму премьером и гиперинфляцию 90-х. Макарыч ушел досрочно в 1993 после массовых выступлений протеста против проводимой им политики, прокатившихся по большинству регионов. Кравчук возглавлял страну самый короткий срок среди украинских президентов - всего 32 месяца
показати весь коментар
16.07.2020 21:56 Відповісти
Я думаю , шо Макарыч умнее и мудрее наших политиков всех вместе взятых . Жаль , - к нему не прислушивается молодёжь .
показати весь коментар
16.07.2020 22:54 Відповісти
К этому нужно прислушиваться? Разве что для открытия уголовного дела.

Кравчук - Зеленському: "Я бачу, як люди, як деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закони" - Цензор.НЕТ 7034
показати весь коментар
16.07.2020 23:06 Відповісти
ентот м- позорище и камуняцкая отрыжка....= единый его перл- ..."..МАЕМО, ТЭ, ЩО МАЕМО,,," )))) старый, политбюрский дияч, который НИЧО не смог, потому как и не умел изначально.....((((((((
показати весь коментар
16.07.2020 23:10 Відповісти
такой политик как ты аналитик ,,, дебил
показати весь коментар
16.07.2020 23:51 Відповісти
Кацапам виднее .
показати весь коментар
16.07.2020 23:57 Відповісти
Та гавно комуняцкое твой обоссанный макарыч...
показати весь коментар
16.07.2020 18:05 Відповісти
Та поцілуйте його в дупу Але ж то далеко їхать! А драпать було близенько,коли останьнній хер без солі дїдали?
В 90 х набачився таких розумників .Иных уж нет,а те далече.
показати весь коментар
16.07.2020 18:06 Відповісти
Это нечто... И все виды вооружения, включая ядерное Дед тоже гениально *******?
показати весь коментар
16.07.2020 18:07 Відповісти
Примітивний однобокий погляд на світову політику , тим більш не ******** , й тим більш в контексті тих політичних світових лідерів , які тоді формували політичну шахівницю .
Тетчер й Буш-батько майже два роки усе відтягували остоточне визнання українського суверенітету й цілувалися в усі щелини з Єльциним й не бачили Україну в упор . Ось така була тоді диспозиція . Для розвитих країн партеліта республік софка була середовищем спротиву демократичному лідеру московітів - Єльцину . Таким для демократів й залишився назавжди Назарбаєв , Туркмен-баши , Алієв-батько , а ось саме Кравчуку вдалось переконати й Тетчер , й Буша , й Коля , й Метерана , що він навіть більше прозахідний лідер, ніж Єльцін .
Ось тоді й відбулося фактичне визнання сувіренітету - й одной з умов визнання була устна домовленість саме про ЯЗ . А ось угоду й деталізацію вже брав Кучмо . Ось до його й усі претензію . Бо не здати було неможливо а ні фізично , а ні юридично , а ні економічно . Інша справа , про будапештський папірець замість угоди с США и ВБ про стратегічне партнерство й компенсацію . Але це до Кучмо - це він й його дипломати й юристи таке підписали !
показати весь коментар
16.07.2020 20:51 Відповісти
Макарич не українізував 43-тю армію РВСП та весь Чорноморський флот (лише - парочку десятків суден-корит), а також не українізував український Донбас та Причорномор'я (включно з Кримом) - що і стало предтечею і касапським фундаметом агресії та окупації частини української території. Більше того: окупація стала можливою і через катастрофічне послаблення боєздатності всього комплексу Збройних Сил України, яке Кравчук і започаткував своєю недостатньою діяльністю на посаді Президента (я вже не кажу про наші мільонні зарплати в 1994-му: економіка - окрема розмова, хоч і обороноздатність держави напряму з нею повязана)... А вже як воювали з-за часів Верховного Головнокомандувача Порошенко - то вже інша історія... при тому, що ЗСУ навесні 2014-го практично не існували...
показати весь коментар
16.07.2020 18:15 Відповісти
«Макарич» сдав Россії ТАКТИЧНУ ядерну зброю (атомні артилерійскі снарядии, атомні головні частини тактичних ракет), що належала Україні і не підпадала під дію «Будапештського протоколу», і не потребували підтвердження кодів запуску з Москаи.
А 20 лютого 2014 після початку владою РОЗСТРІЛІВ протестуючих, він дуже емоційно реагував на заклики протестуючих арештувати Януковича: «Як ви смієте ! Янукович президент України !»
То хитрий дєд.
показати весь коментар
16.07.2020 18:41 Відповісти
Й він правий -- ********* в 2014 році було з юридичної точки зору легше вбити як кажуть тишком нишком (нібито не змогли утримати натовп) , ніж офіційно арештувати .
А йще простіше було довести , що другий тур в 2010 році був сфальсіфікованний . То ж потім Пєтя не захотів , коли виявилась чорна бухгалтерія ригоблєвоти !
показати весь коментар
16.07.2020 20:56 Відповісти
шо програв в шахи ЯЗ твій комуно-урод !?
показати весь коментар
16.07.2020 18:56 Відповісти
Всіх хто "бачив Сталіна" не допускати до керування країною
показати весь коментар
16.07.2020 19:03 Відповісти
О том что кравчук гавно коммуняцкое я не ошибся:
Не хочу терять время описывая эту гниду. Думающим достаточно этого:
Кравчук - Зеленському: "Я бачу, як люди, як деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закони" - Цензор.НЕТ 1642
показати весь коментар
16.07.2020 19:32 Відповісти
Макарич - родоначальник олигархата и корупции в Украине и охрененного зубожіння населення
и єтот шахматист нихрена не просчитал а способствовал развалу страні и её разворовівание. А сейчас да судя по его поведению он маразматик
показати весь коментар
16.07.2020 21:27 Відповісти
тов.еврей- Вы прикололись, или просто симпатик..????- л-мыч1= е старый хитрый камуняцкий лис, каторый толком с переляку них ничем не управлял, а катился по инерции..= и по-шахматски докатил страну.....= позор и немощь и никаких венков.............
показати весь коментар
16.07.2020 23:05 Відповісти
Та ні, дідо про Зе гнидів сказав, по комуністичному запхав їм кілок в дупу.
показати весь коментар
16.07.2020 21:45 Відповісти
ленид, давай про золото партии лучше:
когда, по сколько, списки номенклатуры, задачи партии в подполье,
ждем-с декоммунизации, не бери грех в могилу, макарич
показати весь коментар
16.07.2020 23:55 Відповісти
Вот вот , дедушка Лёня , правильно
Особенно надо ризочкой по толстой ЖО... надо отшлепать Тищенко за его велюр
показати весь коментар
16.07.2020 17:29 Відповісти
ви мали на увазі жопу??? Так вона ж, ця жопа колі-велюра, свята, як індійска корова...
показати весь коментар
16.07.2020 17:31 Відповісти
ох цей "велюр"
Список имён советского происхождения

Вилюр - имя имеет несколько вариантов расшифровки: от сокращения словосочетаний «Владимир Ильич любит рабочих»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-3 [3] , «Владимир Ильич любит Россию»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-11 [11] или «Владимир Ильич любит Родину»
показати весь коментар
16.07.2020 21:49 Відповісти
Мовчи вже старий ворюга, ти законотворець цього бардака і що зараз відбувається початок має з твого президенства.
показати весь коментар
16.07.2020 17:29 Відповісти
не зовсім, Кучми, олігархи і злодії до влади прийшли при Кучмі, при ньому почались перші рейдерські захвати
показати весь коментар
16.07.2020 17:58 Відповісти
При Кравчуке шла «приватизация» и распродажа всего движимого и недвижимого.
показати весь коментар
16.07.2020 19:04 Відповісти
нет, раньше, началось с золота партии
показати весь коментар
16.07.2020 23:56 Відповісти
этот клоун ещё за пройоп черноморского флота торгового не отсидел..
показати весь коментар
16.07.2020 17:29 Відповісти
КравЧук и ЧукКрав это одно и то же лицо ?
показати весь коментар
16.07.2020 17:56 Відповісти
всё рыгло и сдпуо должно сидеть с конфискацией...
показати весь коментар
16.07.2020 17:59 Відповісти
Зеля сам показово кілька разів порушував закони.
показати весь коментар
16.07.2020 17:32 Відповісти
законы и существуют чтобы их нарушать, а не соблюдать
показати весь коментар
16.07.2020 17:34 Відповісти
Це так тільки на росії. Закони треба виконувати.
показати весь коментар
16.07.2020 17:38 Відповісти
треба и виконувати - это разные понятия.
показати весь коментар
16.07.2020 17:40 Відповісти
Тому я і написав "треба виконувати".
показати весь коментар
16.07.2020 17:43 Відповісти
корабельная сосна, це ти?
показати весь коментар
16.07.2020 17:59 Відповісти
Зеленський - найвидатніший рекорд лицемірства

Повністю вся президентська кампанія Зеленського була побудована на обіцянках, які він не збирається виконуватиhttps://glavcom.ua/columns/dmitrychekalkin/zelenskiy-nayvidatnishiy-rekord-licemirstva-693055.html
показати весь коментар
16.07.2020 17:32 Відповісти
До "святого Петра" йому ще далеко.
показати весь коментар
16.07.2020 17:34 Відповісти
Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 2488
показати весь коментар
16.07.2020 17:35 Відповісти
Не згоден!
Команда "95" та зЕбілів, бажають обісрати Пороха, але не вміють штани знімати =)))
показати весь коментар
16.07.2020 18:56 Відповісти
Не згоден! Вони взагалі без штанів і срут де попало і як попало.
показати весь коментар
16.07.2020 19:18 Відповісти
В такому разі, ходять сракою догори.
показати весь коментар
16.07.2020 21:29 Відповісти
Це вже буде фонтан.
показати весь коментар
16.07.2020 21:47 Відповісти
Это он на Петю намекает?!!
показати весь коментар
16.07.2020 17:33 Відповісти
Уже, виявляється, нічого немає.Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 7928
показати весь коментар
16.07.2020 17:34 Відповісти
Кравчук - Зеленському: "Я бачу, як люди, як деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закони" - Цензор.НЕТ 3701
показати весь коментар
16.07.2020 17:48 Відповісти
Да да да, партнер Порошенко Ахметка щирый патриот.
И он АБСОЛЮТНО ни при чем, не виноват в том, что кричали Даунбас не слышат, Даунбас не поставят на колени, и с партией Рыгов вообще у него ничего общего!
Правда же порохобот?!!
показати весь коментар
16.07.2020 18:14 Відповісти
Ти по тексту, можеш щось сказати?
показати весь коментар
16.07.2020 19:07 Відповісти
Ахметка и твоему сказочному ... , нравится!
Правда же, зедолбо#****?
PS: У янелоха, таких партнёров как *****, Ахметка, бородатый баба, портной и прочая нечисть пруд пруди, не зря же вы холуи-зЕбилы их назвали "народом"?
показати весь коментар
16.07.2020 19:08 Відповісти
Шмигаль - чий? І хто його прем'єром призначив?
показати весь коментар
16.07.2020 21:45 Відповісти
А ведь и из-за "преступного" Роттердам+ зелекторат голосовал против Порошенко за Зелемойского, не говоря уже о бигусовско-нацженовских "свинарчуках"...
показати весь коментар
16.07.2020 20:02 Відповісти
Ну не на свого ж колегу мертветчука...

2006 рік. Оппозиційний блок "Не так!".


Перша п'ятірка:
Кравчук
Медведчук
Шуфрич
Бойко
Довженко
показати весь коментар
16.07.2020 17:36 Відповісти
Ніколи не було кумовства у зельонського і от зновуКравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 6468
показати весь коментар
16.07.2020 17:33 Відповісти
О ком это?
Гэбнявый, как всегда, без конкретики, между каплями.
показати весь коментар
16.07.2020 17:33 Відповісти
Да Зедебилу нас рать на закон. Доказано ним уже сто раз.
Дело времени, когда оно будет отвечать.
показати весь коментар
16.07.2020 17:34 Відповісти
Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 9997
показати весь коментар
16.07.2020 17:37 Відповісти
Да, теперь все будет зависеть от патриотизма пограничников.
показати весь коментар
16.07.2020 17:44 Відповісти
и украинских ССО
показати весь коментар
16.07.2020 17:58 Відповісти
А ты, Леонид Первый, сильно законы уважал? Сильно при тебе закон торжествовал? Вопрос, собственно, риторический....
показати весь коментар
16.07.2020 17:35 Відповісти
в них, на Олімпі - свої закони. Не такі, як для всього нароту...
показати весь коментар
16.07.2020 17:38 Відповісти
Гідрант-клоун.
Такий стоїть у Люксембурзі. Для них це просто пожежний гідрант. А у нас який смисл має!

Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 9254
показати весь коментар
16.07.2020 17:37 Відповісти
Не обижайте клоунов! Какой клоун, на арену или сцену, с голой жопой выйдет и пианино "долбать" будет по нотам? "95" далеко до клоунов!
показати весь коментар
16.07.2020 19:22 Відповісти
Зеля уже показал, что одни равны, другие равнее перед законом
показати весь коментар
16.07.2020 17:38 Відповісти
Дед, УГАМАНИСЬ!)))
показати весь коментар
16.07.2020 17:41 Відповісти
Якщо не буде покараний Кравчук, Україна перестане існувати.
показати весь коментар
16.07.2020 17:42 Відповісти
Все ж таки... я вчора краєм ока бачив Кравчука на одному ворожому... так він там звиздів, мовляв, у Порошенка грошей багато, нехай з адвокатами доводить в судах свою невинуватість... Ну, прямо чи не словами бенедіктової.
показати весь коментар
16.07.2020 17:42 Відповісти
Це "Перший президент України". Який народ такий у нього і президент.
показати весь коментар
16.07.2020 17:50 Відповісти
Отут ти правий. Кожен народ заслуговує свого правителя; тим більше, демократично ним обраного...
Скільки ми кричали - не обирайте бубочку, бо отримаєте *****... А таки обрали...
показати весь коментар
16.07.2020 17:58 Відповісти
Пробачьте, але воно далеко вже не президент, роки роблять свое...
Але, коли Кравчук був президентом, то мені він трохи подобався. Кращє рибу ловив би на вудку, чім язиком ляпати!
показати весь коментар
16.07.2020 19:39 Відповісти
а я зневажаю тебе старе шизануте пердало!
показати весь коментар
16.07.2020 17:49 Відповісти
Прозрів під кінець життя, ну краще пізно, чим ніколи...
показати весь коментар
16.07.2020 17:50 Відповісти
Ні, совкізм весь до краю не вивітрюється. Ніколи. Навіть по собі скажу...
показати весь коментар
16.07.2020 17:59 Відповісти
Кравчук запомнился только подписанием Декларации о Независимостью (респект) и 10000 процентов инфляции, отданным тактическим ядерным вооружением, просраным Черноморским пароходством, кравчучкой, первой волной эмиграции и т.д. что не ему учить..
показати весь коментар
16.07.2020 17:59 Відповісти
Кравчук повинен відповісти за роброєння Украіни , бездарну здачу ядерноі зброі а по суті зраді Держави Украіни що ставить під загрозу іі незалежність. Винен в грабежі Украіни, створенні олігархічних груп і присвоєні майна ....ВИНЕН І ПОВИНЕН ВІДПОВІСТИ ЗА СВОІ ЗЛОЧИНИ.
показати весь коментар
16.07.2020 18:01 Відповісти
Генеральний конструктор і керівник КБ "Кравчучка" дає комусь оцінку? При ньому і Кучмі здали ядерну зброю і розікрали всі колгоспи, заводи, фабрики... А то, що при Зе Конституція папірець, то тут він сказав ніби правду. Але всі органи заточені не на злочини, не на викриття ДРГ кацапів, а на обсирон 5-го президента. Ви собі можете уявити якби за кожні дії розбирали Кравчука? Булоб не десятки, а тисячі справ про злочини.
показати весь коментар
16.07.2020 18:17 Відповісти
Кто бы уже рот открывал,так только не эта красножопая мразь
показати весь коментар
16.07.2020 18:24 Відповісти
Кравчук - Зеленському: "Я бачу, як люди, як деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закони" - Цензор.НЕТ 5109
показати весь коментар
16.07.2020 18:55 Відповісти
Этого маразматика пора усыпить за распил Украины в 90-х годах. В разгар нищеты и становления кланов. Тварь коммуняцкая.
показати весь коментар
16.07.2020 18:59 Відповісти
Зрозумійте, коли доживеш до майже 90 років, то можеш "молоти" що попало.
показати весь коментар
16.07.2020 19:22 Відповісти
Дедуля начни с себя Куда с@ка исчезло Черноморское пароходство
показати весь коментар
16.07.2020 19:31 Відповісти
КОМУНЯКУ НА ГИЛЛЯКУ!сидел бьі ровно. мьі помним "флюгер" которьій стал1 президентом.вечная память славе чорноволу которого кокнула комуняцка мафия!
показати весь коментар
16.07.2020 20:09 Відповісти
Если Гарант сам нарушает требования действующего законодательства (карантин), тог какое моральное право он имеет требовать от других исполнения законов?
показати весь коментар
16.07.2020 21:30 Відповісти
Кравчук - Зеленському: "Я бачу, як люди, як деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закони" - Цензор.НЕТ 3471
показати весь коментар
16.07.2020 21:38 Відповісти
Нехай згадае хто зробив нас мильонерами! I з кого почалася корупцiя у владi. Коли слово хатинка стало загальним термiном корупцii!
показати весь коментар
16.07.2020 22:22 Відповісти
Кравчук, а не ти це антидержавне анархічне какаразнічне кодло підтримуєш? Ви сумісно з Аваковим вже такого натворили,щр вам у слід скоро будуть і кішки з півнями плювати,запроданці лахудпові!
показати весь коментар
17.07.2020 07:09 Відповісти
 
 