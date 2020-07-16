Росія намагалася втрутитися в минулорічні вибори у Великій Британії, - глава МЗС Рааб

Російська влада намагалася втрутитися в парламентські вибори у Великій Британії у 2019 році.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Раабе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"На основі глибокого аналізу уряд встановив, що російські сили намагалися втрутитися у вибори 2019 року шляхом поширення незаконно отриманих урядових документів", - заявив Рааб.

Він додав, що конфіденційні урядові документи про вільну торгівлю між Великою Британією і США були незаконно отримані РФ перед виборами і злиті в інтернет через соціальну платформу Reddit.

За словами міністра, наразі триває розслідування кримінальної справи з цього питання.

Зазначається, що це перший випадок, коли британський міністр публічно визнав, що Кремль намагався втрутився в демократичні процеси в країні.

