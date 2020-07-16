УКР
Зеленський нагородив Кравчука і чотирьох екснардепів орденами з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами першого президента України Леоніда Кравчука і народних депутатів попередніх скликань Анатолія Матвієнка (посмертно), Миколу Поровського, Олександра Барабаша та Мирослава Мотюка.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Нагороди присвоєно за значний особистий внесок у побудову незалежності Української держави, активну громадсько-політичну діяльність та з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України.

Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня Леоніда Кравчука, голову Верховної Ради України в 1990 - 1991 роках, президента України в 1991 - 1994 роках

Орденом Свободи нагороджено:

  • Анатолій Матвієнко (посмертно), народний депутат України I, III - VI, VIII скликань Верховної Ради
  • Микола Поровський, народний депутат України I, II і IV скликань Верховної Ради

Президент нагородив орденом "За заслуги" I ступеня - Олександра Барабаша, народного депутата України I скликання Верховної Ради

Орденом "За заслуги" III ступеня нагороджено Мирослав Мотюка, народного депутата України I скликання Верховної Ради

Нагадуємо, сьогодні, 16 липня, Україна відзначає 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України.

