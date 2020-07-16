Зеленський нагородив Кравчука і чотирьох екснардепів орденами з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами першого президента України Леоніда Кравчука і народних депутатів попередніх скликань Анатолія Матвієнка (посмертно), Миколу Поровського, Олександра Барабаша та Мирослава Мотюка.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Нагороди присвоєно за значний особистий внесок у побудову незалежності Української держави, активну громадсько-політичну діяльність та з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України.
Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня Леоніда Кравчука, голову Верховної Ради України в 1990 - 1991 роках, президента України в 1991 - 1994 роках
Орденом Свободи нагороджено:
- Анатолій Матвієнко (посмертно), народний депутат України I, III - VI, VIII скликань Верховної Ради
- Микола Поровський, народний депутат України I, II і IV скликань Верховної Ради
Президент нагородив орденом "За заслуги" I ступеня - Олександра Барабаша, народного депутата України I скликання Верховної Ради
Орденом "За заслуги" III ступеня нагороджено Мирослав Мотюка, народного депутата України I скликання Верховної Ради
Нагадуємо, сьогодні, 16 липня, Україна відзначає 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
//
а те що нагороджували до пам"ятної і значущої дати (а не званням Героя) Ви в курсі ?
і кого ж як не цих святих безсеребренників прямо причетних до цих подій нагороджувати ???
ждем, когда появятся с новыми методичками про прославление))
оно пришло разбудить сб оун...
1. "За здачу ЯО"
2. "За ЧМП"
....
кравчучкиколєса"?
Третій орден за винахід "кравчучки"!!
Дякую!!
😁
А якщо НЕ будуть - то хто ці гроші зараз краде, невже зелена шмаркля?
Вы не согласны?
@SemenKabakaev
Закон про мову внесли в порядок денний на завтра. Мені здається у парламенті самогубці.
Вони подивились на сьогоднішню акцію, вона їм здалась непереконливою - це помилка з їх боку!
Ідіоти.
Тому завтра готуймося протистояти російському реваншу!
Біблія вчить, що все таємне стане явним, краще самому покаятись