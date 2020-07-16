Обвинувачений у рейдерстві прокурор Сумщини Рубан засвітився в розслідуванні Bihus.Info про заволодіння держжитлом. ДОКУМЕНТ
Прокурор Сумської області Олександр Рубан, якого трудовий колектив українського виробника снеків "Семки" звинувачує в рейдерстві, став героєм журналістського розслідування про заволодіння госсжільем.
Так, за даними Bihus.Info, прокурор Рубан, використовуючи службове становище, отримав у 2010 році від держави в місті Суми двокімнатну квартиру площею 110 квадратних метрів. Під час журналістського розслідування з'ясувалося, що Рубан у той час був забезпечений власним житлом, а цією нерухомістю заволодів незаконним способом.
За інформацією журналістів, у 2013 році Рубан у службовій квартирі прописав жінку і дитину, після чого приватизував квартиру. А вже 6 лютого 2019 року він "подарував" свою отриману від держави квартиру громадянці Людмилі Кроп.
На даний момент прокурор Рубан звинувачується трудовим колективом українського виробника снеків "Семки" у рейдерській атаці на компанію.
З розслідуванням Bihus.info можна ознайомитися тут.
