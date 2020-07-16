УКР
Новини Агресія Росії проти України
Підступне вбивство українського медика на Донбасі - найкраща ілюстрація того, як РФ виконує свої зобов'язання, - очільник МЗС Кулеба

Убивство українського медика в сірій зоні на Донбасі є найкращою ілюстрацією того, як Російська Федерація виконує свої зобов'язання.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що нещодавнє підступне вбивство українського медика є найкращою ілюстрацією того, як Росія виконує свої зобов'язання. Мінський процес розпочинається з безпеки, і тому доки немає безпеки, дуже складно рухатися за іншими напрямами", - сказав Кулеба журналістам після урочистого засідання Верховної Ради в четвер.

Кулеба заявив, що МЗС поінформує міжнародних партнерів про вбивство військового медика окупаційними силами, наголосивши, що Україна зробить усе для того, щоб противник заплатив за цей злочин високу ціну. Глава МЗС наголосив, що з юридичного погляду в цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину.

Нагадуємо, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які евакуювали тіло бійця ЗСУ в районі смт Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець дістав поранення, ще один - бойове травмування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивство військового медика на Донбасі порушує мінські і нормандські домовленості, Росія має взяти на себе відповідальність, - ЄС

+7
Зебилы, где ваши мощные,гневные каменты?Где реакция всратого наркомана(аж на третий день раздуплился)?
16.07.2020 19:01 Відповісти
+7
Вывод?
Во время войны нет гарантий, если ты сам себе их не обеспечишь! Впрочем как и в жизни и бизнесе!
Все остальное - или нытье опущеных лохов, или развод кидал!
16.07.2020 19:49 Відповісти
+6
Пошло нах д-мо кацапское.
16.07.2020 18:51 Відповісти
Пошло нах д-мо кацапское.
16.07.2020 18:51 Відповісти
Вольдемар, ты шоль?
16.07.2020 18:52 Відповісти
может смоктуновским просто свалить на сайты своей ориентации?
16.07.2020 18:55 Відповісти
Пишеш на нозі вбитого побратима з окопів на промці? Краще тоді відвези його рештки додому, на Урал, та й сам там лишись - здоровіше будеш
16.07.2020 18:55 Відповісти
asem-инильчик.....обьясни доступно, что это у тебя тут из 4 букв нарисовано ?ты решил азбуку изучать?... или это матерное слово завуалировано ?...сиди, плюгавенький, и зубри где на востоке проходит граница Украины и фашистского гос-ва кацапия...
16.07.2020 19:08 Відповісти
Кому-то картина маслом, а кому-то кровью...
16.07.2020 18:50 Відповісти
Міжнародним партнерам і так все зрозуміло було, пане Кулеба. А от сьогодні, ВПЕРШЕ (!!!), найвеличніший назвав московію агресором! Чи то йому "дурь" якіснішу підкинули, чи навпаки - якісно вивели з каматозу, але факт є фактом: таки назвав! Лишається тіко одне питання: скіко підгузків на це пішло?
16.07.2020 18:52 Відповісти
нє. ше раніше казав "російська агресія". не один біс "рашка - агресор"?
16.07.2020 19:39 Відповісти
Вероломное убийство украинского медика на Донбассе - наилучшая иллюстрация того, как РФ выполняет свои обязательства, – глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 6593
16.07.2020 18:53 Відповісти
Убийство во время войны......
Да как же такое может быть????
Интересно..... Гитлер выполнял свои обязательства? Или тоже вероломно обманывал Сталина? И обиженные Сталин с Жуковым бежали жаловаться антигитл коалиции на обманщика Адольфа!!!
16.07.2020 19:01 Відповісти
Да, убийство медика, после договорённости о "режиме тишины", чтобы команда забрала тело погибшего бойца - это военное преступление.

Гитлер выполнял свои обязательства и не обманывал "вероломно" Сталина.
16.07.2020 19:18 Відповісти
А какая разница между убийством медика в мирн время и на войне?
Очень существенная?
А какие обязательства Гитлер выполнял? Перечислите пож.....
Особенно наверно Гитлер выполнял пакт о ненападении!!!!
Не несите БРЕД пожалуйста!!!
Во время войны ВСЕ методы хороши для победы!!!!! Если конечно хотят победить!
А судя по бреду что несут генштаб, бубочка и его фрики - что то не видно, что они хотят победить в войне!!! Судя по их действиям - они даже сократить потери солдат не хотят!
16.07.2020 19:45 Відповісти
Разница между убийством на войне и убийством в криминальном праве - огромная, том случае, если комбатант убил комбатанта.

Да, Гитлер выполнял пакт о нанападении, пока Сталин не нарушил его забравшись на территорию интересов Германии, и не стянул войска к границе. И не "вероломно" он напал, а после объявления войны.
Бред несут, находящиеся в плену совковых мифов о Второй Мировой войне.

"Все методы хороши для победы" - в рамках международных правил ведения войны (но кацапам закон не писан).
16.07.2020 19:56 Відповісти
И много вы можете привести примеров войн, которые выиграли соблюдая эти правила?
Ну хоть 1 пример?
16.07.2020 20:16 Відповісти
Разговор ради разговора? Правила нужны и их нужно соблюдать, особенно слабой стороне, хотя бы для того, чтобы привлечь на свою сторону союзников. Рашистская Фашизация - государство террорист, рано или поздно ей придётся за всё ответить.
Я бы не хотел, чтобы украинские воины своим поведением соответствовали картинке представленной рашистской пропагандой. У них, и без намеренного убийства медиков и гражданских, хватает умений, навыков и военной хитрости, чтобы бить кацапов по правилам.
16.07.2020 20:34 Відповісти
т.е. история вам доказывает, что если одна сторона не соблюдает эти ваши "правила", то вторая сторона проигрывает по умолчанию!!!!!
и как я уже говорил - нет союзников, друзей..... есть временно совпадающие интересы!!!!
и я хотел бы видеть вас и ваших родных на передовой..... тогда бы посмотрел, что бы вы выбрали - их жизни, или мифические "правила"!!!! Которые соблюдаете только вы!!!!
16.07.2020 20:48 Відповісти
ОК.
Вы можете правила не соблюдать, начните с ПДД.
16.07.2020 21:01 Відповісти
Ты дибил!!!
И твой последний высер это доказал!!!!!
16.07.2020 21:03 Відповісти
Поверь, ты удивишься. Если не совок правда.
После того как все было поделено и подписано, тов. сралин прислал одного ублюдка в Берлин(финны оружие назвали в его "честь"), и тот предъявил художнику натуральный ультиматум, потребовав Боспор, базы в Ливии и Плоешти(нефть).
16.07.2020 19:42 Відповісти
Вывод?
Во время войны нет гарантий, если ты сам себе их не обеспечишь! Впрочем как и в жизни и бизнесе!
Все остальное - или нытье опущеных лохов, или развод кидал!
16.07.2020 19:49 Відповісти
Как я те обеспечу гарантии, если у орков к примеру несколько минометов, но договорились что никто стрелять не будет? Никто не экстрасенс и не сможет предсказать шо обдолбанный орк таки выстрелить, даже если его за это казнят свои же, или их всех не разнесут потом наши же.
Ясно что надо обеспечивать, но это не значит что это всегда возможно.
16.07.2020 20:46 Відповісти
т.е. слово разведка и превентивные меры для вас неизвестны?
тогда ваше мнение это мнение неуча, лоха и терпилы, который может только ныть, что его опустили плохие дяди, и на это мнение в принципе всем насрать, даже временным "союзникам".
16.07.2020 20:52 Відповісти
И ты веришь словам орков после расстрела наших солдат выходящих из котлов?
Ну ты и лох!!!!!
16.07.2020 20:54 Відповісти
И поэтому мы не откажемся от Нормандского формата и Минских угод. Это же только лоха можно несколько раз обуть, мы же не такие, мы Будапешт помним.
показати весь коментар
16.07.2020 19:01 Відповісти
Зебилы, где ваши мощные,гневные каменты?Где реакция всратого наркомана(аж на третий день раздуплился)?
16.07.2020 19:01 Відповісти
Сміх сміхом, але він до сих пір аналізи на наркотики не здав
16.07.2020 19:18 Відповісти
Та вже без аналізу знаємо,що він торчебас
16.07.2020 23:32 Відповісти
Те, що ви Кулеба говорите вже не є новиною. Тому питання лише до Вас: як Ви працюєте в уряді, де не поважають спеціалістів та регулярно вішають на них усіх собак?
16.07.2020 19:04 Відповісти
Правильно сказал, но его мнение опровергается всякими поцами "с той стороны". Поэтому позиция Украины должна быть однозначной: плохие кацапы- в плохих гробах, хорошие- в хороших.
16.07.2020 19:14 Відповісти
От цікаво, у який "глаз" дивився Нелох Ху*лу, що побачив там те, що Ху*ло хоче закінчити війну?
А може він тоді айкосів викурив забагато? І він свої марення видає за правду.
16.07.2020 19:17 Відповісти
Ви нездібні навіть це вбивство викристати з дипломатичною користю для держави.
Нєумьохі !
Не вмієте боротись ! Краще б ви на фронті гинули, ніж оці хлопці. Що ж за несправедливість то така !!!
16.07.2020 19:29 Відповісти
Здається мені що там ситуація не контрольована. Хто що хоче те і робить.
16.07.2020 19:30 Відповісти
Если бы в США об убитом медике не замолвили слова, наши керманичи бы молчали как рыба об лёд.
16.07.2020 19:49 Відповісти
Правила войны (также известные как международное гуманитарное право):1.Защищают тех, кто не воюет, например гражданских лиц, медиков и гуманитарных работников. 2.Защищают тех, кто больше не может воевать, - раненых солдат и пленных. 3.Запрещают нападать на гражданских лиц. Такие нападения - военное преступление. 4.Признают право гражданских лиц на защиту от опасностей войны и получение необходимой помощи. Нужно принимать все меры предосторожности, чтобы уберечь их самих и их дома, а также всё, от чего зависит их выживание: источники воды, посевы, домашний скот и т.п. 5.Предусматривают, что больные и раненые имеют право на медицинскую помощь вне зависимости от того, к какой стороне они принадлежат. 6.Оговаривают, что медики, медицинский транспорт и больницы не могут подвергаться нападениям. 7.Запрещают пытки и унизительное обращение с заключенными. 8.Оговаривают, что заключенные должны получать еду и воду, а также иметь возможность общаться с близкими. 9.Ограничивают выбор видов вооружения и тактики, которые можно применять во время войны. Это необходимо, чтобы предотвратить излишние страдания. 10.Прямо запрещают изнасилования и другие формы сексуального насилия во время вооруженных конфликтов.
16.07.2020 20:27 Відповісти
Ви що, ідіоти? І без цього вбивства, вже 6 років, всі все знають. Навіщо це безкінечне плісняве словоблудя? Ви вимагаєте поглибити санкції, проти мордора? Що ви робите, конкретно, окрім "бла-бла"
16.07.2020 23:30 Відповісти
 
 