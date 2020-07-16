Підступне вбивство українського медика на Донбасі - найкраща ілюстрація того, як РФ виконує свої зобов'язання, - очільник МЗС Кулеба
Убивство українського медика в сірій зоні на Донбасі є найкращою ілюстрацією того, як Російська Федерація виконує свої зобов'язання.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що нещодавнє підступне вбивство українського медика є найкращою ілюстрацією того, як Росія виконує свої зобов'язання. Мінський процес розпочинається з безпеки, і тому доки немає безпеки, дуже складно рухатися за іншими напрямами", - сказав Кулеба журналістам після урочистого засідання Верховної Ради в четвер.
Кулеба заявив, що МЗС поінформує міжнародних партнерів про вбивство військового медика окупаційними силами, наголосивши, що Україна зробить усе для того, щоб противник заплатив за цей злочин високу ціну. Глава МЗС наголосив, що з юридичного погляду в цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину.
Нагадуємо, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які евакуювали тіло бійця ЗСУ в районі смт Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець дістав поранення, ще один - бойове травмування.
