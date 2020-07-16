На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС. ФОТО

Сьогодні, 16 липня, в місті Арциз Одеської області відбулося прощання з Євгеном Чумаченком, військовослужбовцем 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання topor.od.ua

Євген загинув 13 липня, поблизу села Славне Мар'їнського району Донецької області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Герою було 32 роки. Він родом з Ізмаїла, проживав в Арцизі. У Євгена залишилися дружина і двоє дітей.

Попрощатися з земляком прийшли друзі, колеги, побратими, рідні, жителі міста, представники місцевої влади, військовослужбовці.





