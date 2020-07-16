УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4551 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 631 17

На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС. ФОТО

Сьогодні, 16 липня, в місті Арциз Одеської області відбулося прощання з Євгеном Чумаченком, військовослужбовцем 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання topor.od.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС 01

Євген загинув 13 липня, поблизу села Славне Мар'їнського району Донецької області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Герою було 32 роки. Він родом з Ізмаїла, проживав в Арцизі. У Євгена залишилися дружина і двоє дітей.

На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС 02

Читайте також: Воїн 79-ї ОДШБр Євген Чумаченко загинув на Донбасі 13 липня

Попрощатися з земляком прийшли друзі, колеги, побратими, рідні, жителі міста, представники місцевої влади, військовослужбовці.

На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС 03
На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС 04
На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС 05

Автор: 

Одеська область (3448) похорон (1294) втрати (4541) Осока Ян (1495) 79 окрема десантно-штурмова бригада (204) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Земля пухом захисника України.
показати весь коментар
16.07.2020 19:17 Відповісти
+23
Світла пам'ять Герою Украіни !😪😪😪
показати весь коментар
16.07.2020 19:22 Відповісти
+18
Втрачає Україна найкращих людей...
Один за одним йдуть.
Вічна пам'ять Євгенію.
Царство Небесне.
показати весь коментар
16.07.2020 19:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Земля пухом захисника України.
показати весь коментар
16.07.2020 19:17 Відповісти
у бубочки потерь нет...
потери только у патриотов.
показати весь коментар
16.07.2020 19:21 Відповісти
Світла пам'ять Герою Украіни !😪😪😪
показати весь коментар
16.07.2020 19:22 Відповісти
погиб, чтобы суркис мог приходить в раду в часах за 25 тыс долларов
показати весь коментар
16.07.2020 19:24 Відповісти
Втрачає Україна найкращих людей...
Один за одним йдуть.
Вічна пам'ять Євгенію.
Царство Небесне.
показати весь коментар
16.07.2020 19:26 Відповісти
Після таких новин хочеться вирізати з листа фанери напис "Просто пєрєстать стрєлять" і змусити те найвеличніше ніщо його з'їсти в прямому ефірі. Щоб, курва, хоча б через шлунок щось зрозуміло...
показати весь коментар
16.07.2020 19:27 Відповісти
На Одесчине в последний путь провели воина 79-й ОДШБр Евгения Чумаченко, погибшего 13 июля в зоне ООС - Цензор.НЕТ 8011
показати весь коментар
16.07.2020 19:29 Відповісти
Земля пухом. Господи, упокой его душу.
показати весь коментар
16.07.2020 19:35 Відповісти
**
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.

Простіть і прощайте, Герої !!
Політ ваш - найважче з мірил .
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.

 (Василь Ковтун)..
показати весь коментар
16.07.2020 19:45 Відповісти
Дякую тобі, Воїне!
Ти любив Україну понад усе, тож хай Українська земля буде тобі пухом.
Спочивай з миром.
показати весь коментар
16.07.2020 19:48 Відповісти
Как жаль. Соболезную близким и всему народу Украины. Земля пухом. А ведь он был ровесником моему сыну. Очень тяжело.
показати весь коментар
16.07.2020 19:53 Відповісти
Глубокие соболезнования семье и близким.ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ .
показати весь коментар
16.07.2020 19:55 Відповісти
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС - Цензор.НЕТ 9996
показати весь коментар
16.07.2020 20:00 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
16.07.2020 21:27 Відповісти
Спочивай з миром, Герой....
На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС - Цензор.НЕТ 2724
показати весь коментар
16.07.2020 21:58 Відповісти
Пройдя через собственные потери, искренне соболезную и сочувствую жене и деткам ЕВГЕНИЯ. И хотя никакие деньги и слова не вернут жене любимого мужа, а деткам- заботливого папку, хочу поддержать их и пожелать НИКОГДА не забывать, кто их лишил родного человека. И НЕ ПРОСТИТЬ БЕЗ ОТМЩЕНИЯ!!!
показати весь коментар
16.07.2020 22:24 Відповісти
На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС - Цензор.НЕТ 5870 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
показати весь коментар
16.07.2020 23:23 Відповісти
 
 