На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС. ФОТО
Сьогодні, 16 липня, в місті Арциз Одеської області відбулося прощання з Євгеном Чумаченком, військовослужбовцем 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Про це йдеться в матеріалі місцевого видання topor.od.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
Євген загинув 13 липня, поблизу села Славне Мар'їнського району Донецької області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.
Герою було 32 роки. Він родом з Ізмаїла, проживав в Арцизі. У Євгена залишилися дружина і двоє дітей.
Попрощатися з земляком прийшли друзі, колеги, побратими, рідні, жителі міста, представники місцевої влади, військовослужбовці.
потери только у патриотов.
Один за одним йдуть.
Вічна пам'ять Євгенію.
Царство Небесне.
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.
Простіть і прощайте, Герої !!
Політ ваш - найважче з мірил .
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.
(Василь Ковтун)..
Ти любив Україну понад усе, тож хай Українська земля буде тобі пухом.
Спочивай з миром.
Співчуття його рідним та побратимам.