Коломойський хоче розорити інвесторів для легкого рейдерства "зелених" електростанцій — Тинний
Народні депутати, дії яких пов’язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука, зривають прийняття законопроекту №3658 про підтримку виробників електроенергії з ВДЕ, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і змусити їх віддати свої активи.
Про це заявив інвестор та співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігор Тинний на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Депутати за квотами Пінчука і Коломойського зареєстрували понад тисячу триста правок до законопроекту про погіршення умов інвестування в ВДЕ. Погіршення такого масштабу - щоб інвестори розорилися. Паралельно з цим… нардеп Палиця (Ігор Палиця, депутат від групи "За майбутнє" – ред.) прямо з телеекрану натякає, що тим, хто буде розорятися доведеться продати бізнеси тим, у кого є гроші. А у кого вони в Україні є? Правильно! У тих хто роками грабує "Укрнафту", "Енергоатом", "Центренерго", державні вугільні шахти і так далі", - заявив Тинний.
За його словами, кількість компаній-інвесторів у ВДЕ становить біля 170 компаній і всі вони готуються до міжнародних судів з Україною.
"Ми бачимо справжні наміри влади. Плануємо судитися закордоном і акції протесту… Конфронтація передбачається 4 роки мінімум", — додав Тинний.
Нагадаємо, в п'ятницю 17 липня очікується голосування у другому читанні за законопроект №3658, який передбачає зниження зеленого тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародним інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.
У свою чергу представники близької до олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції "За Майбутнє" запропонують поправки щодо зниження тарифу на 40-50%.
Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень не погоджених в меморандумі змусить їх звертатись в міжнародні арбітражі. За підрахунком Центру Разумкова загальна сума збитків для України в арбітражах може сягати 250 млрд грн. На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроект має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.
Енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 19 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
гребе денно і нощно все що бачить.
Такая она, бородатая бабушка...
П...ЄЦ.
Тіко питання: а чому саме зараз, а не 3-5 років тому, коли все тіко починалось? Чому саме зараз вони такі самовпевнені?
Для ЗЕ!виборців натякаю: тоді (3-5 років тому) був інший президент та інший вектор розвитку та руху країни... Хоча й розумію, що марно, але все ж залишу цей "тонкий натяк" в свому дописі
а мне с какого )))) платить дороже за килловаты , только потому что они зеленые
спросите у любого гражданина ( даже обеспеченного ) , готов ли он платить больше , ответ будет отрицательным
Але Захід може собі дозволити дотувати "зелену енергетику",а Україна швидко вилетить в трубу..Оплачуючи за тарифом вдвічі більшому за німецький Ахмєтову і решті їх "прогресивність"..
Тим більше ,що в Україні надлишок атомної дешевшої на порядок електроенергії..
---------------------------------------------------------
ОНІ ПРОСТО ПИ,,ДЯТ НАШИ ДЕНЬГИ.