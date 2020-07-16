УКР
Новини
5 963 39

Коломойський хоче розорити інвесторів для легкого рейдерства "зелених" електростанцій — Тинний

Коломойський хоче розорити інвесторів для легкого рейдерства

Народні депутати, дії яких пов’язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука, зривають прийняття законопроекту №3658 про підтримку виробників електроенергії з ВДЕ, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і змусити їх віддати свої активи.

Про це заявив інвестор та співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігор Тинний на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутати за квотами Пінчука і Коломойського зареєстрували понад тисячу триста правок до законопроекту про погіршення умов інвестування в ВДЕ. Погіршення такого масштабу - щоб інвестори розорилися. Паралельно з цим… нардеп Палиця (Ігор Палиця, депутат від групи "За майбутнє" – ред.) прямо з телеекрану натякає, що тим, хто буде розорятися доведеться продати бізнеси тим, у кого є гроші. А у кого вони в Україні є? Правильно! У тих хто роками грабує "Укрнафту", "Енергоатом", "Центренерго", державні вугільні шахти і так далі", - заявив Тинний.

За його словами, кількість компаній-інвесторів у ВДЕ становить біля 170 компаній і всі вони готуються до міжнародних судів з Україною.

Читайте також: Депутати Коломойського саботують законопроєкт щодо "зеленого тарифу" за зразком "Приватбанку" - ексголова НКРЕКП Вовк

"Ми бачимо справжні наміри влади. Плануємо судитися закордоном і акції протесту… Конфронтація передбачається 4 роки мінімум", — додав Тинний.

Нагадаємо, в п'ятницю 17 липня очікується голосування у другому читанні за законопроект №3658, який передбачає зниження зеленого тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародним інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

У свою чергу представники близької до олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції "За Майбутнє" запропонують поправки щодо зниження тарифу на 40-50%.

Також читайте: Київщину віддали "на відкуп" Коломойському і Палиці, вони будуть тут вирішувати свої питання, - Сюмар

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень не погоджених в меморандумі змусить їх звертатись в міжнародні арбітражі. За підрахунком Центру Разумкова загальна сума збитків для України в арбітражах може сягати 250 млрд грн. На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроект має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 19 млрд грн.

Автор: 

Коломойський Ігор (3139) рейдерство (403) альтернативна енергетика (858) Зелений тариф (421) Тинний Ігор (43)
Топ коментарі
+11
Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций, - Тынный - Цензор.НЕТ 8954

16.07.2020 19:45 Відповісти
+10
Коломойський хоче розорити інвесторів для легкого рейдерства "зелених" електростанцій — Тинний - Цензор.НЕТ 9501

16.07.2020 19:49 Відповісти
+9
в Бені зараз навіть не золоті - діамантові часи.
гребе денно і нощно все що бачить.

16.07.2020 19:42 Відповісти

Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в Бені зараз навіть не золоті - діамантові часи.
гребе денно і нощно все що бачить.

16.07.2020 19:42 Відповісти
Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций, - Тынный - Цензор.НЕТ 1643

16.07.2020 19:44 Відповісти
Подщитывает, сколько пожизненных уже заработал.

16.07.2020 19:57 Відповісти
Почем Украина обязана была выкупать зеленую энергию у "инвесторов" ?

16.07.2020 19:52 Відповісти
в три дoрoга три дoрoга (в 9 раз дoрoже АЭС)

16.07.2020 20:00 Відповісти
Правильно. Зря он что-ли своих кукол к власти привел? Затраты должны окупаться сторицей.

16.07.2020 19:43 Відповісти
лучше вся Украина разoрится из за зеленoй энергетики шoкoладнoгo закoна ?

16.07.2020 20:05 Відповісти
Почему-то не разорялась до лета 2019 года. И Центрэнерго с Энергоатомом были прибыльными. Что-же в стране изменилось накануне лета 2019 года? Не подскажешь?

16.07.2020 21:09 Відповісти
Для него нет разницы кого разорять, будь то граждане Украину или зеленые инвесторы...
Такая она, бородатая бабушка...

16.07.2020 19:43 Відповісти
бєня-пдрс.

16.07.2020 19:43 Відповісти
Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций, - Тынный - Цензор.НЕТ 5629

16.07.2020 19:45 Відповісти
Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций, - Тынный - Цензор.НЕТ 8954

16.07.2020 19:45 Відповісти
Коломойський хоче розорити інвесторів для легкого рейдерства "зелених" електростанцій — Тинний - Цензор.НЕТ 9501

16.07.2020 19:49 Відповісти
👍👏👏👏

16.07.2020 19:55 Відповісти
Якщо це ті "інвестори", які лобіюють підвищення ціни електроенергії для населення через свій "зелений тариф", то я за те щоб Коломойський рейдерив таких "інвесторів" постійно, без жалю і співчуття.

16.07.2020 19:50 Відповісти
навіть назву прізвище цього інвестора)) - ахметов.

16.07.2020 19:52 Відповісти
ага, а коломой тебе понизит тариф, когда станет монополистом )

16.07.2020 19:53 Відповісти
ану назoви электрoгенерирующие кoмпании Бени?

16.07.2020 20:11 Відповісти
ДТЭК)). Беня такой проказник.

16.07.2020 20:15 Відповісти
Отжатая государственная"Центрэнерго" устроит?

Коломойський хоче розорити інвесторів для легкого рейдерства "зелених" електростанцій — Тинний - Цензор.НЕТ 7612

16.07.2020 21:12 Відповісти
ну так сам стань инвестором, вложи три миллиарда долларов, с риском что тебя кинут как зеля... и тарифы эти действуют не вечно а оговоренное время чтобы инвестор отбил свое. а зе-кидалы решили всех кинуть. и да, инвесторы должны быть в прибыли, на то они и инвесторы. не нравится сам строй себе станцию...

16.07.2020 19:57 Відповісти
это не инвестиции, а зарабатывание денег за твой счёт. в развитых странах государство даёт дотации на зелёные энергетику, у нас - мы покроем их расходы новыми платёжками, в то время, когда прикрывают энергоблоки АЭС.

16.07.2020 20:07 Відповісти
Україні за наявності 4 АЕС такі інвестори нах не впали, це не державні і не мої проблеми скільки вони там вклали і за який час хочуть "відбити". Нехай або чесно конкурують або банкрутують, мене їх доля не цікавить.

16.07.2020 20:10 Відповісти
наскільки я чув,ЦІ "інвестори" будували електростанції за кредити..

П...ЄЦ.

16.07.2020 21:34 Відповісти
От хто б міг подумати? Ну ніколи ж такого не було і от знову! Чомусь зовсім не здивований.
Тіко питання: а чому саме зараз, а не 3-5 років тому, коли все тіко починалось? Чому саме зараз вони такі самовпевнені?
Для ЗЕ!виборців натякаю: тоді (3-5 років тому) був інший президент та інший вектор розвитку та руху країни... Хоча й розумію, що марно, але все ж залишу цей "тонкий натяк" в свому дописі

16.07.2020 19:51 Відповісти
Калло Мойский.

16.07.2020 19:54 Відповісти
Бородатое чмо в Израиле бы уже присело лет на 10-20 за сотую долю процента того что оно вытворяет в Украине с помощью зелохов и своих кагтавых соотечественников.

16.07.2020 19:55 Відповісти
Схоже на те, що Бєня вірить у загробне життя.

16.07.2020 19:56 Відповісти
У гробів нема кишень🥴

16.07.2020 20:01 Відповісти
Схоже, що у Бєні протилежна думка.

16.07.2020 20:04 Відповісти
таких "инвесторов" как Тынный, а ни капли не жаль, поделом подлецу!

16.07.2020 20:08 Відповісти
депортировать Коломойского в Израиль - на историческую Родину- в этом что-то есть..))

16.07.2020 20:14 Відповісти
***... ****...(( Как же грустно когда осознаешь что при таком раскладе будующего у нас нет. Тупик. Коломойський хоче розорити інвесторів для легкого рейдерства "зелених" електростанцій — Тинний - Цензор.НЕТ 4217

16.07.2020 20:15 Відповісти
А Окуджава пел другое.." Я вновь постречался с Надеждой - приятная встреча"

16.07.2020 20:18 Відповісти
зеленые СЭС - это тупо заработать денег из ничего ( касается нашей страны ) , хочешь получать электроэнергию от звезды - ставь панели , инвертор , аккумуляторов кучу , живи и радуйся , но без гос дотаций
а мне с какого )))) платить дороже за килловаты , только потому что они зеленые
спросите у любого гражданина ( даже обеспеченного ) , готов ли он платить больше , ответ будет отрицательным

16.07.2020 20:36 Відповісти
ПРИ ЦІНІ НАФТИ МЕНШЕ 50 ДОЛАРІВ СОНЯЧНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ВСЮДИ СТАЮТЬ ЗБИТКОВІ.

Але Захід може собі дозволити дотувати "зелену енергетику",а Україна швидко вилетить в трубу..Оплачуючи за тарифом вдвічі більшому за німецький Ахмєтову і решті їх "прогресивність"..
Тим більше ,що в Україні надлишок атомної дешевшої на порядок електроенергії..
---------------------------------------------------------
ОНІ ПРОСТО ПИ,,ДЯТ НАШИ ДЕНЬГИ.

16.07.2020 21:31 Відповісти
Дебил ахметовский. Выйди падло на улицу и людям в глаза скажи что ты им хочешь поднять тарифы на свет в 10 раз чтобы заплатить Ахметову и КО *зеленые тарифы*. Посмотрим что люди с тобой сделают. Задрали вы уже своей *зеленой енергетикой*. Людям скоро жрать нечего будет, а *зеленые тарифы* будут увеличиваться с каждым годом на $800млн. И к 2030 году Ахметову и КО нужно будет отдавать около $12млрд в год только по зеленым тарифам. А еще угольные ТЕС будут требовать возить уголь через Ротердам+. Короче мечта ***** поставить Украину раком без единого выстрела.

16.07.2020 21:04 Відповісти
Я что то не понимаю, можэет им еще тарифы поднять? У нас уже зеленая эненргетика тянет на дно промышленность, а они еще придумывают какие они бедненькие и как их тут обижают.

16.07.2020 22:24 Відповісти
Прокинулись. Коломойський хоче розорити Україну, рейдернути і скупити за безцінь

16.07.2020 23:38 Відповісти
 
 