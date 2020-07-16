Коломойський хоче розорити інвесторів для легкого рейдерства "зелених" електростанцій — Тинний

Народні депутати, дії яких пов’язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука, зривають прийняття законопроекту №3658 про підтримку виробників електроенергії з ВДЕ, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і змусити їх віддати свої активи.

Про це заявив інвестор та співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігор Тинний на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутати за квотами Пінчука і Коломойського зареєстрували понад тисячу триста правок до законопроекту про погіршення умов інвестування в ВДЕ. Погіршення такого масштабу - щоб інвестори розорилися. Паралельно з цим… нардеп Палиця (Ігор Палиця, депутат від групи "За майбутнє" – ред.) прямо з телеекрану натякає, що тим, хто буде розорятися доведеться продати бізнеси тим, у кого є гроші. А у кого вони в Україні є? Правильно! У тих хто роками грабує "Укрнафту", "Енергоатом", "Центренерго", державні вугільні шахти і так далі", - заявив Тинний.

За його словами, кількість компаній-інвесторів у ВДЕ становить біля 170 компаній і всі вони готуються до міжнародних судів з Україною.

"Ми бачимо справжні наміри влади. Плануємо судитися закордоном і акції протесту… Конфронтація передбачається 4 роки мінімум", — додав Тинний.

Нагадаємо, в п'ятницю 17 липня очікується голосування у другому читанні за законопроект №3658, який передбачає зниження зеленого тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародним інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

У свою чергу представники близької до олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції "За Майбутнє" запропонують поправки щодо зниження тарифу на 40-50%.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень не погоджених в меморандумі змусить їх звертатись в міжнародні арбітражі. За підрахунком Центру Разумкова загальна сума збитків для України в арбітражах може сягати 250 млрд грн. На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроект має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 19 млрд грн.