"Зникнення" заступника мера Черкас Ботнара - частина спецоперації: його хотів "замовити" депутат міськради. ФОТО

Слідчі ДБР попередили замовне вбивство заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара. Затримано замовника - депутата Черкаської міськради.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Спецоперацію провели спільно ДБР і Департамент контррозвідки СБУ.

Зникнення заступника мера Черкас Ботнара - частина спецоперації: його хотів замовити депутат міськради 01

"Слідством встановлено, що один із депутатів Черкаської міської ради через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу, за грошову винагороду намагався організувати умисне вбивство заступника міського голови міста Черкас. Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства і заплатив йому завдаток", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці імітували вбивство Ботнара. Після того, як замовник передав гроші як оплату за злочин, його затримали.

Депутату міськради збираються повідомити про підозру у підготовці та організації умисного вбивства. Якщо його провина буде доведена, чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар перестав виходити на зв'язок увечері 15 липня.

У поліції повідомили, що розшукують його після звернення родичів і відкрили провадження за статтею "вбивство".

Зникнення заступника мера Черкас Ботнара - частина спецоперації: його хотів замовити депутат міськради 02Зникнення заступника мера Черкас Ботнара - частина спецоперації: його хотів замовити депутат міськради 03
Зникнення заступника мера Черкас Ботнара - частина спецоперації: його хотів замовити депутат міськради 04

+25
Организатор нападения на Гончаренко, давно уехал по обмену в РФ - кремлёвцы признали, что это их ценный кадр.
показати весь коментар
16.07.2020 20:04 Відповісти
+19
"Исчезновение" заммэра Черкасс Ботнара - часть спецоперации: его хотел "заказать" депутат горсовета - Цензор.НЕТ 5555
показати весь коментар
16.07.2020 19:52 Відповісти
+16
О тако ! Це вже любі друзі тріллер ! )
показати весь коментар
16.07.2020 19:47 Відповісти
О тако ! Це вже любі друзі тріллер ! )
показати весь коментар
16.07.2020 19:47 Відповісти
💀🗡️👀
показати весь коментар
16.07.2020 19:52 Відповісти
У нас в стране триллер смешанный с клоунадой. В местной и высшей власти сидят убийцы и заказчики убийств, воры и бандиты, сатанисты и проходимцы. Гнать давно пора эту нечисть.
показати весь коментар
17.07.2020 15:46 Відповісти
Леша Гончаренко нр.2 чи вже 3??
🤔
показати весь коментар
16.07.2020 19:50 Відповісти
Организатор нападения на Гончаренко, давно уехал по обмену в РФ - кремлёвцы признали, что это их ценный кадр.
показати весь коментар
16.07.2020 20:04 Відповісти
Бабченко-2.
показати весь коментар
16.07.2020 20:05 Відповісти
Нормальна практика роботи по інформації про замовлення вбивства.
показати весь коментар
16.07.2020 20:11 Відповісти
таких спектаклей в любом селе можно пару-тройку организовать......а смысл в них какой?
показати весь коментар
17.07.2020 08:19 Відповісти
Об*єкт живим залишився ...
Важливо, нє ??
показати весь коментар
17.07.2020 09:30 Відповісти
ему ничего не угрожало ....."киллер" - это сбушный актер
показати весь коментар
17.07.2020 13:43 Відповісти
Тільки рівень драматизму не той.
Пам'ятаю, тоді був справжній саспенс - і потужний пердімонокль у фіналі.
показати весь коментар
16.07.2020 20:11 Відповісти
"Исчезновение" заммэра Черкасс Ботнара - часть спецоперации: его хотел "заказать" депутат горсовета - Цензор.НЕТ 5555
показати весь коментар
16.07.2020 19:52 Відповісти
та в Черкасах це вже не дивина, то депутат колись, писалось, жінку свою вбив, то тепер от замах....
показати весь коментар
16.07.2020 19:54 Відповісти
депутата черкасского горсовета уволить за профнепригодность...
показати весь коментар
16.07.2020 19:54 Відповісти
Блин........«криминальный роман» какой-то........☹️
показати весь коментар
16.07.2020 19:55 Відповісти
пора сбу студию Sci-fi открывать...
показати весь коментар
16.07.2020 19:56 Відповісти
Выборы, выборы, а депутаты - 3,14доры.
показати весь коментар
16.07.2020 19:57 Відповісти
люди ипанулись!!!
показати весь коментар
16.07.2020 19:58 Відповісти
Хто з ЗєГуппі пам'ятає, як пінились журнашлюхи, після подібної спецоперації за участю Аркадія Бабченко?
Пінились, разом з русскімі браттямі.
«- Берримор, что за вой, и зарево на Мокшанских Болотах?
- Бабченко, жив.
- Радуются?
- Страдают.»

показати весь коментар
16.07.2020 19:59 Відповісти
Тот Бабченко потом хорошо нагрел руки со своим списком смертников, живя под усиленной охраной в секретном месте за гос счет! А теперь крутит дули из Израиля!
показати весь коментар
16.07.2020 21:21 Відповісти
страдай.
показати весь коментар
16.07.2020 21:22 Відповісти
Мне по-барабану, а вот все фигуранты этого липового дела уже все на свободе, даже заказчик...
показати весь коментар
16.07.2020 21:30 Відповісти
Брехливе зебло, Заказчика судили заочно, касапи не видають. А організатор - да, вже відсидів, амністований і злиняв по обміну на касапію.
показати весь коментар
16.07.2020 22:12 Відповісти
А ну подскажи на сколько заочно засудили заказчика, если два судьи взяли самоотвод из-за недостаточности доказательств? А напомнить тебе еще об одном подозреваемом, с которого сняли обвинение? Получай!
https://news.liga.net/incidents/news/delo-babchenko-odnogo-podozrevaemyh-osvobodili Дело Бабченко: одного из подозреваемых освободили. С Тараса Стельмашенко сняли обвинение в подготовке теракта
показати весь коментар
16.07.2020 23:23 Відповісти
А это тебе на посошок! Германа ни на кого не меняли, он просто уехал в Израиль, где сейчас находится Бабченко...

https://eadaily.com/ru/news/2019/12/06/organizator-ubiystva-babchenko-nameren-dat-pokazaniya-protiv-poroshenko Экс-глава украино-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер» Борис Герман, осужденный за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко, уехал в Израиль, сообщает Bombus.
показати весь коментар
16.07.2020 23:47 Відповісти
а ти хоч читаєш, те що викладуєш: До этого он заключил сделку со следствием и признал вину в организации покушения на жизнь Бабченко
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/12/06/organizator-ubiystva-babchenko-nameren-dat-pokazaniya-protiv-poroshenko
Он заявил, что готов выступить свидетелем в суде против экс-президента Украины Петра Порошенко.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/12/06/organizator-ubiystva-babchenko-nameren-dat-pokazaniya-protiv-poroshenko
от тобі чому відпустили, АЛЕ ВИНУ ВИЗНАВ
показати весь коментар
17.07.2020 07:49 Відповісти
Если бы всех, кто признал свою вину отпускали, никто бы не сидел!
показати весь коментар
17.07.2020 14:06 Відповісти
так, у всяк випадку, слідаки свою справу до суду довели. Те, що закінчились можливості заочного судочинства - це на розкриття злочину не впливає. Що доводить , що ти - брехло - бо заявив про "этого липового дела".
показати весь коментар
17.07.2020 09:20 Відповісти
Кто брехал про обмен Германа на военнопленных - всем хорошо видно!
показати весь коментар
17.07.2020 14:09 Відповісти
Не поделили сферы влияния. По сути два паука в банке, один не лучше другого. Show must go on!
показати весь коментар
16.07.2020 20:05 Відповісти
фоточка "трупака" правдоподобная.
показати весь коментар
16.07.2020 20:07 Відповісти
В горсоветах одни бандюки сидят. Не моргнув глазом, заказал коллегу. Кошмар
показати весь коментар
16.07.2020 20:10 Відповісти
Коллега коллегой, а бабки-врозь.
показати весь коментар
16.07.2020 20:14 Відповісти
А еще есть те, кто критиковал Грицака за спец операцию по Бабченко? Та операция была виртуозной, ей могут позавидовать спец службы многих стран Запада. А все ее критиканы, недоумки.
показати весь коментар
16.07.2020 20:13 Відповісти
Тот Бабченко потом хорошо нагрел руки со своим списком смертников, живя под усиленной охраной в секретном месте за гос счет! А теперь крутит дули из Израиля!
показати весь коментар
16.07.2020 21:24 Відповісти
И финал этой операции тоже виртуозный.
Убитый свалил из страны, убийцу отпустили, а про анонсированую сеть кацапских шпионов виртуозы скромно помалкивают, мабуть новую спецоперацию готовят, ещё более виртуозную.
показати весь коментар
17.07.2020 13:16 Відповісти
Та ну нах. Весь кайф обламали.
показати весь коментар
16.07.2020 20:14 Відповісти
Ой всё)
показати весь коментар
16.07.2020 20:15 Відповісти
А **** ото зачем закрывать...
показати весь коментар
16.07.2020 20:19 Відповісти
хочеш щось зробити , зроби сам ...
показати весь коментар
16.07.2020 20:36 Відповісти
а жаль...(((
этого "свабодного" тягныбыковского птдареныша давно надо было завалить...
показати весь коментар
16.07.2020 21:00 Відповісти
Жёсткой шконки этому уроду.
показати весь коментар
16.07.2020 21:02 Відповісти
Посредника наверное в бесплатной газете "Реклама Черкаси" нашел?
показати весь коментар
16.07.2020 21:10 Відповісти
Опять цирк ФСБУ решили разыграть имитируя свою работу на фоне массовых провалов.
показати весь коментар
16.07.2020 21:21 Відповісти
Аркадий в студию !!!!!!
показати весь коментар
16.07.2020 22:24 Відповісти
Черкаси, на жаль, сьогодні одне з найкорумпованіших провінційних міст. Свати, куми, родичі і друзі вже настільки зажерлися що втратили розум а всі ті хто не належить до "касти своїх" смокчуть лапу, тікають з міста бо ловити там насправді "не своїм" нічого або тихо спиваються в гинделиках втрачаючи будь яку мотивацію з мінімальною зарплатнею до нормального життя. Провінція це притулок бездарності і, як бачимо з цього сюжету, навіть спритно знищити конкурента вони вже не здатні... Виродження...
показати весь коментар
17.07.2020 00:35 Відповісти
А ти здатний? Вироджений.
показати весь коментар
17.07.2020 06:31 Відповісти
Як кожний нормальний чоловік я здатний особисто реалізувати вбивство в разі необхідності, а як людина розумна спроможний спланувати все так щоб уникнути відповідальності і забезпечити собі 100% алібі. До речі, як Ви думаєте куди діваються 3000 осіб які щороку безслідно зникають безвісти в Україні?
показати весь коментар
18.07.2020 01:09 Відповісти
одни спецоперации - "Шатун", бабченко, теперь этот замметра... что-то не то... масло масленое...
показати весь коментар
17.07.2020 06:49 Відповісти
Ні один злочин не відбувається без аваківських шакалів..Мусора це перші злочинці і зрадники
показати весь коментар
17.07.2020 08:36 Відповісти
Зловили..показали. Чому рила захоплених бойовиків завжди замилюють?
показати весь коментар
17.07.2020 11:19 Відповісти
Черкаси і область перетворили ще в те болото. Тепер жаби боряться за місця під сонцем на тих кущиках, що ще збереглись.
І щодо жертви, і щодо замовника реакція одна - жаль, що не пристрелили нах...й.
показати весь коментар
17.07.2020 12:35 Відповісти
 
 