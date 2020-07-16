"Зникнення" заступника мера Черкас Ботнара - частина спецоперації: його хотів "замовити" депутат міськради. ФОТО

Слідчі ДБР попередили замовне вбивство заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара. Затримано замовника - депутата Черкаської міськради.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Спецоперацію провели спільно ДБР і Департамент контррозвідки СБУ.

"Слідством встановлено, що один із депутатів Черкаської міської ради через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу, за грошову винагороду намагався організувати умисне вбивство заступника міського голови міста Черкас. Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства і заплатив йому завдаток", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці імітували вбивство Ботнара. Після того, як замовник передав гроші як оплату за злочин, його затримали.

Депутату міськради збираються повідомити про підозру у підготовці та організації умисного вбивства. Якщо його провина буде доведена, чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар перестав виходити на зв'язок увечері 15 липня.

У поліції повідомили, що розшукують його після звернення родичів і відкрили провадження за статтею "вбивство".



