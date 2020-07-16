УКР
Академік Юхновський закликав Зеленського до співпраці з Порошенком: Нехай ваш попередник стане вашою опорою і радником. ВIДЕО

Державність української мови є основою української держави, а хто проти цього – є державним злочинцем.

Про це з трибуни парламенту під час урочистого засідання з нагоди 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України заявив академік Ігор Юхновський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він звернувся до президента Зеленського із закликом стати прикладом для наслідування у прагненні говорити українською. "Нехай ваша українська мова стане рідною і чудовою за своїм мелодійним звучанням. Нехай такою вона стане у вашій родині. Від вас яскравим світлом нехай вона пошириться на ваших соратників, і на всю державу", - сказав Юхновський.

Академік також закликав Володимира Зеленського скористатися досвідом державотворення п’ятого президента Порошенка. "Нехай ваш попередник стане вашим радником і опорою. Не дозвольте знижувати авторитет попередніх президентів", - наголосив Юхновський.

На думку старійшини українського парламентаризму, прийняття декларації про суверенітет стало вставним ключем у двері незалежної держави Україна. "Держава у своєму розвитку пережила міні-революції, Майдани. Кожен Майдан чогось досягав, але щось і втрачав. Всі досягнення Майданів вистраждані величезними масами народу. І за жодних подій і обставин вони не повинні втрачатись", - переконаний Ігор Юхновський.

"Зараз є страшна дійсність - війна. Йде війна за землю, за Україну. Будьте рішучим, мудрим і непереможним. Не бійтесь воювати – на те у вас є Збройні сили цієї країни", - звернувся він до Зеленського.

Юхновський також закликав молодих депутатів з монобільшості до культури парламентаризму. "Шановні депутати дев’ятого скликання! Будьте працьовитими, бережіть честь у Верховній Раді - cвоїми діями, своєю мовою, своїм зовнішнім виглядом. Уведіть обов’язково дрес-код. І одержуйте накінець шалену радість від прийнятих хороших законів Української держави", - побажав академік Юхновський.

Зеленський Володимир Порошенко Петро Юхновський Ігор
+47
https://twitter.com/1918UA

https://twitter.com/1918UA Син України

Команда Зеленського вже рік обсирає Порошенка... Але вони постійно забувають знімати штани.
показати весь коментар
16.07.2020 20:23 Відповісти
+36
Неплохо Юхновский размотал зеленое убожество. Юхновский очень мудрый человек, здоровья ему
показати весь коментар
16.07.2020 20:27 Відповісти
+29
Не в осла корм...и не в его зеленое стадо..
показати весь коментар
16.07.2020 20:24 Відповісти
https://twitter.com/1918UA

https://twitter.com/1918UA Син України

Команда Зеленського вже рік обсирає Порошенка... Але вони постійно забувають знімати штани.
показати весь коментар
16.07.2020 20:23 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2020 20:28 Відповісти
Ахметов, Коломойський щось віддадуть американцям, пустять їх сюди конкурувати з ними? Не сміши. І в кадрову політику, окрім Порошенка, ніхто не міг втручатися. Одне тільки призначення генпрокурором Луценка чого вартує.
показати весь коментар
16.07.2020 23:10 Відповісти
Через таку пришелепкувати говноеліту як ,Юхновський та інші говноакадеміки ми ледве на просрали Україну мафії!
показати весь коментар
16.07.2020 23:43 Відповісти
Ты - идиот. А КОГО?
показати весь коментар
17.07.2020 10:00 Відповісти
)))))))
показати весь коментар
16.07.2020 20:38 Відповісти
Колись малоросів шаблею лікували, а не добрим словом.
показати весь коментар
16.07.2020 21:09 Відповісти
Ліл!
показати весь коментар
16.07.2020 21:12 Відповісти
брєд...бубочка скорше з бужанським на рушник стане..
показати весь коментар
16.07.2020 20:24 Відповісти
Не в осла корм...и не в его зеленое стадо..
показати весь коментар
16.07.2020 20:24 Відповісти
Мудрый дед !
показати весь коментар
16.07.2020 20:25 Відповісти
Молодець старий !!!)))
показати весь коментар
16.07.2020 20:26 Відповісти
мокнув гниду в його ж зелене гівно
показати весь коментар
16.07.2020 21:09 Відповісти
Порох никогда не наступит в зеленую лепёху!!
показати весь коментар
16.07.2020 20:26 Відповісти
Це розумно,побачив лайно,обійди !!!)))
показати весь коментар
16.07.2020 20:28 Відповісти
Заради України піде на союз.
показати весь коментар
16.07.2020 20:28 Відповісти
Ты о чем? Порох сразу предлагал поддержку новой власти в интересах Украины. Вот только у зеленой шоблы задание противоположное.
показати весь коментар
16.07.2020 20:34 Відповісти
Ти заспокойся, в цю ахінею, що ти пишеш, ніхто вже не повірить. Москалику, не трать даремно сили. Тут тобі не расейських лохторат.
показати весь коментар
16.07.2020 23:13 Відповісти
Академік Юхновський закликав Зеленського до співпраці з Порошенком: Нехай ваш попередник стане вашою опорою і радником - Цензор.НЕТ 3606
показати весь коментар
16.07.2020 20:26 Відповісти
оно поонанирует втихушку,тссс
показати весь коментар
16.07.2020 20:33 Відповісти
На каляна Тіщенка -велюрова?
показати весь коментар
16.07.2020 20:35 Відповісти
Дапох,пианино-онананинро-радв заодно)...
показати весь коментар
16.07.2020 20:51 Відповісти
Збирати на піаніно можна вже зараз по 10 копійок. Потрібно запустити флешмоб
показати весь коментар
16.07.2020 21:11 Відповісти
...по 30 копеек...
показати весь коментар
16.07.2020 21:25 Відповісти
в Україні немає монети 30 коп.
показати весь коментар
16.07.2020 21:29 Відповісти
30 сребренников, вроде, тоже не были одной монетой...
показати весь коментар
16.07.2020 21:31 Відповісти
Неплохо Юхновский размотал зеленое убожество. Юхновский очень мудрый человек, здоровья ему
показати весь коментар
16.07.2020 20:27 Відповісти
Я його пам"ятаю на 1 та 2 з"їздах Руха , мудрий старий !!!)))
показати весь коментар
16.07.2020 20:30 Відповісти
І́гор Рафаї́лович Юхно́вський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 1 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1925 1925 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Княгинине , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Рівненська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна ) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0 фізик-теоретик . Доктор фізико-математичних наук, професор, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA академік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАН України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народний депутат України І-IV скликань, почесний громадянин Львова.
В. о. Голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96 Українського інституту національної пам'яті . Почесний директор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Інституту фізики конденсованих систем НАН України , почесний доктор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%9C._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України , доктор https://uk.wikipedia.org/wiki/Honoris_causa Honoris Causa https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Львівського національного університету імені Івана Франка .
Вчений, фізик-теоретик, державний, політичний і громадський діяч. І. Р. Юхновський створив добре знану у світі Львівську наукову школу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0 статистичної фізики . Він розробив оригінальні й потужні методи теоретичних досліджень систем взаємодіяльних частинок: метод колективних змінних та метод зміщень і колективних змінних, які дозволили розв'язати серію принципових проблем фізики конденсованої речовини. Він і його учні зробили суттєвий внесок у розвиток теорії рідин і розчинів електролітів, металів і сплавів, невпорядкованих систем, фазових переходів та критичних явищ. Останнім часом у полі наукових інтересів І. Р. Юхновського є математичні методи в економіці та в розвитку суспільства, проблеми енергетики, проблеми безпеки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3 об'єкта «Укриття» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0 Чорнобильській АЕС , теорія гетерогенного каталізу й ряд інших стратегічно важливих проблем для держави. Автор близько 500 наукових статей, 7 монографій та підручників.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969 1969 року у Львові І. Р. Юхновський створив Відділ статистичної теорії конденсованих станів Інституту теоретичної фізики АН УРСР. На його основі у https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 році засновано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Інститут фізики конденсованих систем НАН України . Де мав учнів, серед яких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%90%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рувінський М. А. . Протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1998 1998 років І. Р. Юхновський очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Західний науковий центр НАН України . Для підтримки проведення наукових досліджень в Україні І. Р. Юхновський у https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 році заснував Фонд підтримки науки.
показати весь коментар
16.07.2020 21:13 Відповісти
Ігор Рафаїлович також занував альтернативну комуняцькій "організації ветеранів" державницьке "Всеукраїнське об'єднання ветеранів". І до 2010-го року був його головою.
показати весь коментар
16.07.2020 21:37 Відповісти
А баба яга против.
показати весь коментар
16.07.2020 20:30 Відповісти
"стать прмером" этому не дано,однако ордена теперь раздовать моге,тьфу...
показати весь коментар
16.07.2020 20:30 Відповісти
Може Петя і погодиться заради України, але за рік пропозицій з боку "ЄС" та Пороха на співпрацю та демонстративного ігнору цих пропозицій з боку зебільшості (або навіть презирства), я б послав цих зебілоїдів до марсіян чи рептилоїдів... (ну це щоб не матюкатись)
показати весь коментар
16.07.2020 20:30 Відповісти
Юхновський ветеран Другої Світової.
А Зє дезертир.
Вони існують у різних реальностях.
показати весь коментар
16.07.2020 20:32 Відповісти
служник Сталина?
Браво!
показати весь коментар
16.07.2020 21:19 Відповісти
Ігор Рафаїлович 1925р.н., був мобілізований після визволення Полісся від фашистів.
показати весь коментар
16.07.2020 21:41 Відповісти
Муссолини был только союзником Рейха, а не главарем в кампании против совка.
это раз.
а нихера шо война смогла произойти на 100% стараниями Сралина?
так что Рафаилович таки раб Сралина, ибо тот замутил ее, а рафаиловичей бросил воевать.
показати весь коментар
16.07.2020 22:21 Відповісти
Ага,шыкаладное насоветует и "опору вставит в колесо и (плече подставит(с)"
показати весь коментар
16.07.2020 20:33 Відповісти
Юхновский с Украиной на одной стороне , а зеленский со своей командой на "той стороне"...
показати весь коментар
16.07.2020 20:34 Відповісти
Пусть лучше предшественник прийдет с чистосердечным в гбр.Вот это будет огромная помощь
показати весь коментар
16.07.2020 20:35 Відповісти
если у тебя есть основания подавай в суд как портнов а нет так есть презумпция невиновности
и нечего молоть
показати весь коментар
16.07.2020 21:23 Відповісти
И что, гном сразу станет с ним дружить?
показати весь коментар
17.07.2020 10:50 Відповісти
Питру з слідством слід співпрацювати
показати весь коментар
16.07.2020 20:36 Відповісти
"А,что -же в матушке рассее,нешуточные дела творятся,это уже серьезно все.А нас в срочном порядке гонят делать паспорта,в противном случае грозят увольнениями." - Это из ордло сегодня... 2021-й они встретят в путинской эрфии как Крым в 2012 потому что на такие мультяшные санкции им насрать...
показати весь коментар
16.07.2020 20:36 Відповісти
2014 - (опечатка)
показати весь коментар
16.07.2020 20:38 Відповісти
Кому советовать Вы что, этому самодуру клоуну. М
показати весь коментар
16.07.2020 20:36 Відповісти
Питання, чи воно здатне щось зрозуміти !!)))
показати весь коментар
16.07.2020 20:39 Відповісти
Это было с его стороны, скорее, - оценка действий блазня и слуг...
показати весь коментар
16.07.2020 21:30 Відповісти
тарговых партнеров маловато оказалось будет......
показати весь коментар
16.07.2020 20:39 Відповісти
А также подружится с натравленными на него Поярковым,Зверобой и Фединой
показати весь коментар
16.07.2020 20:40 Відповісти
У деда старческая деменция...
показати весь коментар
16.07.2020 20:42 Відповісти
Ти доживи до його років !!))
показати весь коментар
16.07.2020 21:06 Відповісти
https://censor.net/user/452049, и что не так он сказал, обоснуй.
показати весь коментар
16.07.2020 21:32 Відповісти
старий номенклатурщик за старі способи, "го ту" радянський союз. Комуністи за петра.
показати весь коментар
16.07.2020 20:44 Відповісти
Порошенко в начале предлагал свою помощь, НО «гордый» преЗедент отказался........
Не думаю, что он (преЗедент) тем более сейчас согласиться=>уж слишком много прокацапских зашкваров.........
показати весь коментар
16.07.2020 20:45 Відповісти
Вы сами можете найти в интернете нужную инфу........
показати весь коментар
16.07.2020 20:54 Відповісти
Та йому аби бовкнути якусь нісенітницю !!))
показати весь коментар
16.07.2020 20:58 Відповісти
🙂
показати весь коментар
16.07.2020 21:03 Відповісти
Кстати, если(!!!) не ошибаюсь, при скоростной «лепки» партии СН многие «основатели» этой партейки говорили, что будут профи........☹️или имелось ввиду - профАНАЦИЯ.......🤔
показати весь коментар
16.07.2020 21:08 Відповісти
Наврядчи, там ураження частки мозку. Або навмисне втручання, що не дозволяє реально оцінити ситуацію і повернути їх собі на користь
показати весь коментар
16.07.2020 21:01 Відповісти
Старая порохоботина.
показати весь коментар
16.07.2020 21:09 Відповісти
Продовжуй - "еще и интелегент ванючий - у с-****, как дам по очкам!"
І нахріна вас в інтернет пускають? Тягали б на складі мішки з картоплею, а ввечері бухали карбідівку та валялися попід тином в калюжах сечі - і не лізли туди, де люди спілкуються.
показати весь коментар
16.07.2020 21:21 Відповісти
Да ничего умного Юхновский не сказал, он прочитал по бумажке, что ему написали ... старенький он уже ... а вот Кравчук таки да ..
показати весь коментар
16.07.2020 21:13 Відповісти
Академік Юхновський закликав Зеленського до співпраці з Порошенком: Нехай ваш попередник стане вашою опорою і радником - Цензор.НЕТ 4782
показати весь коментар
16.07.2020 21:16 Відповісти
Зелёнке мамка не разрешит играться с Порохом. А мамок у него много.
показати весь коментар
16.07.2020 21:18 Відповісти
и у каждой лишь по одной сисе...
показати весь коментар
16.07.2020 21:42 Відповісти
Бесполезно метать бисер ...........
показати весь коментар
16.07.2020 21:21 Відповісти
Академік Юхновський закликав Зеленського до співпраці з Порошенком: Нехай ваш попередник стане вашою опорою і радником
це маразм,ПАНЕ АКаДЕМІКУ !!аБО ВАС "ПІДСТАВИЛИ".конкретно .

ПРИ ВСІЙ ПОВАЗІ ДО ЗАСЛУГ..

ніколи,нІВ яКІЙ КРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТИ НЕ ОПИРАЮТЬСЯ НА ПОПЕРЕДНИКІВ...вони приходять щоб щось змінити
--------------------
і ЗЕ ОБРАЛИ ВЛАСНЕ ДЛЯ ТОГО,ЩОБ ВІН НЕ ОПИРАВСЯ НА бАРИГУ !!!
нІЯКИМ ЧИНОМ.


І мОВУ НАВІщО ТУТ "ПРИШИВАТИ" ?
показати весь коментар
16.07.2020 21:23 Відповісти
А нах зелень Пороху нужна
показати весь коментар
16.07.2020 21:33 Відповісти
Не позволяйте снижать авторитет предыдущих президентов ", - отметил Юхновский.Источник: https://censor.net/n3208597

Это он про авторитетного предыдущего проживающего временно в Ростове ??
показати весь коментар
16.07.2020 22:08 Відповісти
Академік Юхновський закликав Зеленського до співпраці з Порошенком: Нехай ваш попередник стане вашою опорою і радником - Цензор.НЕТ 963
показати весь коментар
16.07.2020 22:21 Відповісти
Ещё один маразматик.....

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
16.07.2020 22:34 Відповісти
Скільки Юхновський отримав від олігарха Порошенко?
показати весь коментар
16.07.2020 22:37 Відповісти
Київський торт......... >>>>>>>> в тупу харю Юхновського.
показати весь коментар
16.07.2020 23:12 Відповісти
У вас є факти, приведіть, чи не звіздіть
показати весь коментар
16.07.2020 23:46 Відповісти
Ні! Тепер «сама-сама» (с)
показати весь коментар
16.07.2020 23:18 Відповісти
Не вийде. У них різні цілі. Порошеко укріпляв і збагачував Україну. Зеленський ослаблює і старанно доводить до банкрутства.
показати весь коментар
16.07.2020 23:45 Відповісти
Молодець!!! Особливо сподобалось про "збагачував". 30 батончиків "Рошен" тобі буде в подарунок.
показати весь коментар
17.07.2020 00:02 Відповісти
никто не против Украинского, но до этого научили много людей рускому ( ах забыл ща скажут учи. я уже отучил , а ща семью надо кормить) и они преступники? хотя что можно ожидать от огитатара пороха?
показати весь коментар
17.07.2020 02:01 Відповісти
Політична пісочниця від б/у комуніста Юхновського - Пєтя і Вова треба поцьоматися і помиритись, та більше лобами в Раді не битись. Пакистан зумів і без академіків створити ядерну зброю, Ізраїль - зумів, а наші бездарі з НАН України, тільки прожирали кошти і гранти. Коли здавали зброю, щось я не чув фізика Юхновського, поет-філолог Павличко, (спец по ядерній зброї, як і Зеленський спец по військовій стратегії) той дійсно стрибав до стелі, і закликав роззброїтись оте хабарне комуностадо - А давайте вперше покажемо світу, що ми відмовляємось від ядерної зброї .... Тепер пан комуніст поради дає коли все профукали наші попередники, проте успіли добре упакуватись. Влада не торт, тому ніхто її так просто не віддасть і не поділиться. Владу беруть розумом і силою за правилами Конституції.
показати весь коментар
17.07.2020 09:08 Відповісти
И таки ДА, Надо сотрудничать с одной целью - отобрать всё наворованное за эти пять лет и посадить.
показати весь коментар
17.07.2020 09:39 Відповісти
Ща блевану...
показати весь коментар
17.07.2020 10:16 Відповісти
У академика Юхновского запущенная форма деменции.
....станет вашей опорой))))))))))...а армия порохоботов???....а бревна в колеса????....а любыми методами вернуться к корыту????
пЭця цинично использует даже таких невменяемых.
показати весь коментар
17.07.2020 10:33 Відповісти
 
 