Академік Юхновський закликав Зеленського до співпраці з Порошенком: Нехай ваш попередник стане вашою опорою і радником. ВIДЕО

Державність української мови є основою української держави, а хто проти цього – є державним злочинцем.

Про це з трибуни парламенту під час урочистого засідання з нагоди 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України заявив академік Ігор Юхновський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він звернувся до президента Зеленського із закликом стати прикладом для наслідування у прагненні говорити українською. "Нехай ваша українська мова стане рідною і чудовою за своїм мелодійним звучанням. Нехай такою вона стане у вашій родині. Від вас яскравим світлом нехай вона пошириться на ваших соратників, і на всю державу", - сказав Юхновський.

Академік також закликав Володимира Зеленського скористатися досвідом державотворення п’ятого президента Порошенка. "Нехай ваш попередник стане вашим радником і опорою. Не дозвольте знижувати авторитет попередніх президентів", - наголосив Юхновський.

На думку старійшини українського парламентаризму, прийняття декларації про суверенітет стало вставним ключем у двері незалежної держави Україна. "Держава у своєму розвитку пережила міні-революції, Майдани. Кожен Майдан чогось досягав, але щось і втрачав. Всі досягнення Майданів вистраждані величезними масами народу. І за жодних подій і обставин вони не повинні втрачатись", - переконаний Ігор Юхновський.

"Зараз є страшна дійсність - війна. Йде війна за землю, за Україну. Будьте рішучим, мудрим і непереможним. Не бійтесь воювати – на те у вас є Збройні сили цієї країни", - звернувся він до Зеленського.

Юхновський також закликав молодих депутатів з монобільшості до культури парламентаризму. "Шановні депутати дев’ятого скликання! Будьте працьовитими, бережіть честь у Верховній Раді - cвоїми діями, своєю мовою, своїм зовнішнім виглядом. Уведіть обов’язково дрес-код. І одержуйте накінець шалену радість від прийнятих хороших законів Української держави", - побажав академік Юхновський.

