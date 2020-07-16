"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко
Депутатка "Слуги народу" Ірина Верещук перемогла на внутрішніх партійних праймеріз і стане кандидаткою від політичної сили на посаду міського голови Києва.
Про це повідомила в Фейсбуці нардепка СН Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ну що ж, схоже, партія висуває на мерські вибори Ірину Верещук. Вона набрала найбільшу підтримку у фракційних праймеріз і є першою за соціологічними опитуваннями. Тому 2 з 3 балів вона сміливо набрала", - написала Янченко.
Пізніше вона зазначила, що кандидатуру Верещук підтримав президент Володимир Зеленський.
"Тому в Ірини всі 3 бали", - зазначила Янченко.
Нагадаємо, партія "Слуга народу" проводить ввечері у четвер, 16 липня праймеріз кандидатів для участі у виборах київського мера. Раніше джерело в партії називало Верещук найбільш ймовірним претендентом на цю посаду.
Крім Ірини Верещук, у внутрішньопартійних праймеріз брали участь Микола Тищенко, Олександр Дубинський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чем Виталька заслужил любовь киевлян это отдельная тема, для юмористических рассказов.
ул. Александра Архипенко делали всю осень 2019. Вчера опять асфальт сняли, бо весь в трещинах. И опять будут полгода делать.
Северный (Московский) мост каждый год! А это все пробки нам и бабки в карман Витальке.
За 5 лет не построил ни одной станции метро! При профиците бюджета и простаивающем без дела Метрострое. Мне такой мер не нужен точно.
Ноябрь 19, 2015
http://geworld.ge/ru/5096/
Четвер, 05 вересня 2019, 09:14
Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, нардеп від партії "Слуга народу" Ірина Верещук раніше їздила в Росію і брала там участь в пропагандистських https://apostrophe.ua/ua/news/society/2019-04-27/na-rostv-ustroili-dikij-prazdnik-s-razdelom-ukrainy-video-i-reakciya-seti/161278 телевізійних ефірах .
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє журналіст Дмитро Качура.
Також, за його словами, Верещук раніше звинувачували в "підіграванні" Кремлю.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2019-09-05/ezdila-v-rossiyu-vsplyila-interesnaya-detal-pro-predstavitelnitsu-kabmina-v-rade/173616
Что-то Верещук убрала информацию, которой она раньше хвалилась про поездку к Путину на Салигер, про работу с Сурковым и его журналистами.
Все они 5-ая колонна Кремля и работают на уничтожение Украины и на создание новой путинской империи
Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук має давні зв'язки з російськими пропагандистами Іскандером Хисамовым і Віталієм Лейбиным
Про це йдеться в повідомленні центру "https://myrotvorets.news/arkhivy-myrotvortsia-vereshchuk-i-kremlivs/ Миротворець "
"Відомі багатьом російські пропагандисти Хісамов та Лейбін ще в 2014 році взяли її на гачок. Судячи з їх листуванні, там "любов" до цілування в десна. Ця любов спалахнула після заяви Верещук, що вона відокремлюється з містом, де була мером, від України, і самостійно прямує до Європи", - йдеться в повідомленні.
В "Миротворці" зазначили, що на тогдлашнее заяву Верещук російські пропагандисти швидко відреагували, так як у Кремлі зацікавлені в дестабілізації України.
"За нашими даними, Ірина досі підтримує з ними контакти через популярні месенджери і в Інтернеті. До 2019 року, так точно. Хто не вірить, може сам у цьому переконатися, подивившись, коли і що вона лайкала в фейсбуці у цих пропагандистів", - наголошується в повідомленні.
Зазначимо, Ірина Верещук в 2010-2015 рр. була мером міста Равва-Руська Львівської області.
Іскандер Хісамов, головний редактор сайту "Україна.ру", власником якого є російське державне інформагентство "РИА Новости".
Віталій Лейбін - донецький журналіст, головний редактор журналу "Російський репортер". Він також має особисті контакти з колишній помічник президента Росії Владиславом Сурковим, який у Кремлі курирував питання Донбасу.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/nardep--sluga-vereshchuk-imela-svyazi-s-propagandistami-kremlya-07072020204200
Для них её рот и не собачий и не тупой.
Своя.
порошни - это вообще жесть, а это кто?