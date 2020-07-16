"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко

Депутатка "Слуги народу" Ірина Верещук перемогла на внутрішніх партійних праймеріз і стане кандидаткою від політичної сили на посаду міського голови Києва.

Про це повідомила в Фейсбуці нардепка СН Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну що ж, схоже, партія висуває на мерські вибори Ірину Верещук. Вона набрала найбільшу підтримку у фракційних праймеріз і є першою за соціологічними опитуваннями. Тому 2 з 3 балів вона сміливо набрала", - написала Янченко.

Пізніше вона зазначила, що кандидатуру Верещук підтримав президент Володимир Зеленський.

"Тому в Ірини всі 3 бали", - зазначила Янченко.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" проводить ввечері у четвер, 16 липня праймеріз кандидатів для участі у виборах київського мера. Раніше джерело в партії називало Верещук найбільш ймовірним претендентом на цю посаду.

Крім Ірини Верещук, у внутрішньопартійних праймеріз брали участь Микола Тищенко, Олександр Дубинський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.