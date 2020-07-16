УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3946 відвідувачів онлайн
Новини
26 262 367

"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко

Депутатка "Слуги народу" Ірина Верещук перемогла на внутрішніх партійних праймеріз і стане кандидаткою від політичної сили на посаду міського голови Києва.

Про це повідомила в Фейсбуці нардепка СН Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну що ж, схоже, партія висуває на мерські вибори Ірину Верещук. Вона набрала найбільшу підтримку у фракційних праймеріз і є першою за соціологічними опитуваннями. Тому 2 з 3 балів вона сміливо набрала", - написала Янченко.

Пізніше вона зазначила, що кандидатуру Верещук підтримав президент Володимир Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гурін вирішив іти в мери Києва: Схоже, повноцінних праймеріз не буде, нас чекає "конкурс краси"

"Тому в Ірини всі 3 бали", - зазначила Янченко.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" проводить ввечері у четвер, 16 липня праймеріз кандидатів для участі у виборах київського мера. Раніше джерело в партії називало Верещук найбільш ймовірним претендентом на цю посаду.

Крім Ірини Верещук, у внутрішньопартійних праймеріз брали участь Микола Тищенко, Олександр Дубинський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.

Слуги народу вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко 01

Автор: 

Київ (20049) місцеві вибори (1367) мер (511) праймеріз (29) Слуга народу (2847) Верещук Ірина (686)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+94
Пролетит Верещук в Киеве как фанера над Парижем
показати весь коментар
16.07.2020 20:39 Відповісти
+86
Неудачный клон Марии Захаровой
показати весь коментар
16.07.2020 20:45 Відповісти
+54
Это не сосна...это пихта...😃
показати весь коментар
16.07.2020 20:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
треба йти у комісії, бо проголосувати - це одне, а захистити вибір - це геть інше!
показати весь коментар
17.07.2020 22:32 Відповісти
Корабельна зелена пихта йде у мери.
показати весь коментар
17.07.2020 07:35 Відповісти
Фу мля... Це захарово-подібне стерво в мери?! Надіюся на здоровий глузд киян
показати весь коментар
17.07.2020 07:39 Відповісти
"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко - Цензор.НЕТ 4005
показати весь коментар
17.07.2020 07:49 Відповісти
Когда вижу хлебало етой хабалки, возникает желание так зарядить в него битой, чтобьі ета ***** навеки верещать перестала
показати весь коментар
17.07.2020 07:55 Відповісти
Ну, кияни вже забули Майдан - виберуть і цю дуру... Вайни ж немає...
показати весь коментар
17.07.2020 07:58 Відповісти
Я хочу щоб почули. Киян вже майже не залишилось. Більшість мешканців Київа - приїхали з регіонів.
показати весь коментар
17.07.2020 08:16 Відповісти
После Кличка любая дура проходит.
показати весь коментар
17.07.2020 08:22 Відповісти
после Богдана Хмельницкого все , называющиеся этим именем.... потенциальные идиоты? Или всё же разумные есть?
показати весь коментар
17.07.2020 10:26 Відповісти
Кличко повний нуль проти Верещук.
показати весь коментар
18.07.2020 08:27 Відповісти
Мне Верещук на Поклонскую похожа.
показати весь коментар
17.07.2020 08:20 Відповісти
И всё же! Верещук далеко не самый плохой вариант!
показати весь коментар
17.07.2020 08:55 Відповісти
Не знаю буду ли голосовать за Верещук. Но отдадим ей должное. Не дура, умеет разумно говорить и оценивать ситуацию. Имеет собственное мнение не всегда совпадающее с мнением фракции "Слуг". Была успешным мэром пусть маленького городка. Но все же была успешной. А это что-то значит
показати весь коментар
17.07.2020 08:59 Відповісти
недура це ти з чого побачив ?
показати весь коментар
17.07.2020 09:17 Відповісти
..откуда мысли о успешности её как мэра Равы Руськой? По мнению горожан, хоть и маленького 8 тысячного городка абсолютно ничего положительного! Ну а предложение Евросоюзу , когда Янек отказался подписывать ассоциацию, подписать ассоциацию с Равой Руськой говорит само о себе. Да и убрали её досрочно с мэров горожане, а не псевдопатриоты, как она любит говорить. А уж крайние деяния с Порохом , открытая ложь и манипуляции.... )))) и тут на честность и справедливость её абсолютно не стоит надеяться...! А протянут её в мэры Киева... и зелёная падаль развернётся по полной! Или есть сомнения?
показати весь коментар
17.07.2020 10:37 Відповісти
А чё, попакакуким мордой (или ж....й) не вышел?!?
показати весь коментар
17.07.2020 09:05 Відповісти
Верещук була воєнослужаща але чомусь тепер ніколи про це не говорять її чоловік ветеран Альфи але в АТО не пішов,зато дружить з альфівцями з Росії. Сама була мером Рава Руської від Сильної України Тегіпка яка стала партією регіонів. Хто взагалі ця дама?
показати весь коментар
17.07.2020 09:16 Відповісти
продали землю продамо й Київ ...Слуги УРОДІВ
показати весь коментар
17.07.2020 09:16 Відповісти
"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко - Цензор.НЕТ 675
показати весь коментар
17.07.2020 09:19 Відповісти
Юля Тимошенко-2. К выборам ей нужно очки нацепить и косу набок!

"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко - Цензор.НЕТ 2604

"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко - Цензор.НЕТ 4346
показати весь коментар
17.07.2020 09:26 Відповісти
Люлю в мери Глевахи.
показати весь коментар
18.07.2020 08:29 Відповісти
Сегодня выдвижение любого кандидата от любой политсилы на должность мэра столицы процесс абсолютно технический. Как показывает социология, выиграть выборы у Кличко нет шансов ни у кого. Именно это остановило Зеленского, который ещё в 2019 на волне своей победы намеревался смести Кличко. Остановился, ибо понял, что неизбежно повторится "казус Черновецкого".
Чем Виталька заслужил любовь киевлян это отдельная тема, для юмористических рассказов.
показати весь коментар
17.07.2020 09:34 Відповісти
Парки строят, дороги строят, эстакады ремонтируют. С эпидемией худо бедно справляются. Что еще нужно для города. Пенсии и экономику отдельно взятый мэр не поднимет. Уж точно получше чем Космос или рыговский отросток Попов. Бдут лучше кандидаты, та без проблем, но где? Уже наголосовали в 19ом новые жопы. Теперь они будут танцевать вам тверк еще 4 года.
показати весь коментар
17.07.2020 09:42 Відповісти
Та хоч Лисий, головне, щоби не мером Мукачева
показати весь коментар
17.07.2020 10:11 Відповісти
Дурное строительство у Кличко. В три дорого и через полгода опять после них все переделывается.
ул. Александра Архипенко делали всю осень 2019. Вчера опять асфальт сняли, бо весь в трещинах. И опять будут полгода делать.
Северный (Московский) мост каждый год! А это все пробки нам и бабки в карман Витальке.
За 5 лет не построил ни одной станции метро! При профиците бюджета и простаивающем без дела Метрострое. Мне такой мер не нужен точно.
показати весь коментар
17.07.2020 10:34 Відповісти
Тех умников, которые пытаются критиковать Виталика, я бы попросил показать для знания двух языков - немецкого и английского. И тогда бы мог сравнить IQ критикана и Виталика
показати весь коментар
17.07.2020 20:16 Відповісти
Мало того что из зеленых, так еще и из мудачуковских. Это двойной зашквар. У тверкулькина было бы даже больше шансов.) Если конечно с выборами не намутят но на это не похоже. Они хотели топить Виталькин рейтинг еще осенью, но друг Джулиани позвонил и зеленое ачко сжалось до размеров зеленой *******) Даже кандидата забыли своего раскрутить.
показати весь коментар
17.07.2020 09:35 Відповісти
самую большую сосну выбрали
показати весь коментар
17.07.2020 09:46 Відповісти
А, то це та бл.дь, яка дуже співчувала загиблим в Одесі "любителям русского мира"? Ну й куди ти, ****, прешся?
показати весь коментар
17.07.2020 09:52 Відповісти
тепер зрозуміло чому ця шавка так на Пороха гавкала. Ціну собі набивало...
показати весь коментар
17.07.2020 10:07 Відповісти
Бачите, бачите?? Песков сказав, що я буду гарним мером
"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко - Цензор.НЕТ 4075
показати весь коментар
17.07.2020 10:09 Відповісти
Доска сосновая, все айкосы выбросил, как увидел эту харю.
показати весь коментар
17.07.2020 10:21 Відповісти
У неё третий номер минимум, а это не доска, ну, может быть бревно.
показати весь коментар
17.07.2020 12:15 Відповісти
Програла Парасюку вибори в Раду, програє Кличку вибори в мера.
показати весь коментар
17.07.2020 10:22 Відповісти
Шизофренічка
показати весь коментар
17.07.2020 10:23 Відповісти
Прізвище верещук пішло від "ВЕРЕСК", у, ч. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9 Пронизливий , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9 різкий https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA крик , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA виск . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9 Жіночий https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA вереск https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 роздирав https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE вуха (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1 Коцюб ., II, 1955, 355); Дітлахи-пастушки з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA вереском і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82 свистом https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8 вибігали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8 навперейми https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 машині (Смолич, I, 1958, 52); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80 Надвечір https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9 величезне https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5 дворище https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F сповнилося https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F муканням https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2 корів , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B9 овечим https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F меканням і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE страшенно https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9 неприємним https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9 свинячим https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA вереском (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D0%BB Кол ., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9D%D0%B0 На https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82 фронті .., 1959, 68).
показати весь коментар
17.07.2020 10:37 Відповісти
Я не прихильник "Слуг народа". Але судячи по коментарям, більшість, хто коментує цю подію виглядають дурнями. Хоча їм здається, що завдяки своїм "гострим" (насправді - тупим) коментарям вони виглядають дуже розумними та дотепними.
показати весь коментар
17.07.2020 10:46 Відповісти
Скандалистка в мэрском кресле? Спасибо, не надо!
показати весь коментар
17.07.2020 10:46 Відповісти
Хана Киеву....
показати весь коментар
17.07.2020 10:48 Відповісти
Головне, що разом з цією лярвою кияни прокатять на виборах депутатів Київради зеленоверещукових слуг уродів. І у Кличка в серетарях ради (в ранзі першого заступника!) не буде урода - щоб не було небезпеки зняття Віталіка.
показати весь коментар
17.07.2020 11:05 Відповісти
Привет от корабелов и соснового леса!
показати весь коментар
17.07.2020 11:22 Відповісти
"Хабалистая корабельная сосна и бракованный клон Марии Захаровой, управлявшая городом с населением 9 000 жителей, позарилась на Киев. Какие дебаты? У неё лицо скучное и манеры торговки чурчхелой. С победой, Виталик!" О.Шарп
показати весь коментар
17.07.2020 11:56 Відповісти
Я як же Коля насос?! Він що піде самовисуванцем???
показати весь коментар
17.07.2020 12:11 Відповісти
Достойна... Трещит (верещит) без умолку и остановить невозможно. Никаких аргументов не слышит и не признает.Любую пуйню повторяет многократно и настойчиво. С такой зеленой свиристелкой Киев станет заштатным городком !
показати весь коментар
17.07.2020 12:20 Відповісти
Ирина Верещук:Теперь вопрос вступления в НАТО на Украине вообще не стоит, так как никто в НАТО Украину не ждет
Ноябрь 19, 2015
http://geworld.ge/ru/5096/
показати весь коментар
17.07.2020 12:23 Відповісти
Після наркоманів та дебілів пішла мода на сосни..... Безнадійний народ.
показати весь коментар
17.07.2020 12:29 Відповісти
На маньку Захерову похожа🤣
показати весь коментар
17.07.2020 12:30 Відповісти
Они одной избранной крови.
показати весь коментар
17.07.2020 14:19 Відповісти
Киевляне!! зачем вам такая мер?? Брехло, со знаком качества, пустомеля, бездарь и просто склочная пророссийская сепаратистка!! Уже так лижет спину и лижет ниже, зеленскому, что дальше некуда!
показати весь коментар
17.07.2020 12:48 Відповісти
Кличко розірве на виборах клоунів як клоуни держбюджет
показати весь коментар
17.07.2020 12:49 Відповісти
Їздила до Росії: спливла цікава деталь про представницю Кабміну в Раді

Четвер, 05 вересня 2019, 09:14
Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, нардеп від партії "Слуга народу" Ірина Верещук раніше їздила в Росію і брала там участь в пропагандистських https://apostrophe.ua/ua/news/society/2019-04-27/na-rostv-ustroili-dikij-prazdnik-s-razdelom-ukrainy-video-i-reakciya-seti/161278 телевізійних ефірах .
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє журналіст Дмитро Качура.
Також, за його словами, Верещук раніше звинувачували в "підіграванні" Кремлю.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2019-09-05/ezdila-v-rossiyu-vsplyila-interesnaya-detal-pro-predstavitelnitsu-kabmina-v-rade/173616
показати весь коментар
17.07.2020 12:52 Відповісти
Верещук - давняя любовница нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака "владельца" медведчуковских телеканалов "112"," NewsOne" и "ZIK", верного подельника во всех грязных и кровавых делах Медведчука.
Что-то Верещук убрала информацию, которой она раньше хвалилась про поездку к Путину на Салигер, про работу с Сурковым и его журналистами.
Все они 5-ая колонна Кремля и работают на уничтожение Украины и на создание новой путинской империи
показати весь коментар
17.07.2020 13:04 Відповісти
Нардеп-"слуга" Верещук мала зв'язку з пропагандистами Кремля з 2014 року, - "Миротворець"
Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук має давні зв'язки з російськими пропагандистами Іскандером Хисамовым і Віталієм Лейбиным
Про це йдеться в повідомленні центру "https://myrotvorets.news/arkhivy-myrotvortsia-vereshchuk-i-kremlivs/ Миротворець "
"Відомі багатьом російські пропагандисти Хісамов та Лейбін ще в 2014 році взяли її на гачок. Судячи з їх листуванні, там "любов" до цілування в десна. Ця любов спалахнула після заяви Верещук, що вона відокремлюється з містом, де була мером, від України, і самостійно прямує до Європи", - йдеться в повідомленні.
В "Миротворці" зазначили, що на тогдлашнее заяву Верещук російські пропагандисти швидко відреагували, так як у Кремлі зацікавлені в дестабілізації України.
"За нашими даними, Ірина досі підтримує з ними контакти через популярні месенджери і в Інтернеті. До 2019 року, так точно. Хто не вірить, може сам у цьому переконатися, подивившись, коли і що вона лайкала в фейсбуці у цих пропагандистів", - наголошується в повідомленні.
Зазначимо, Ірина Верещук в 2010-2015 рр. була мером міста Равва-Руська Львівської області.
Іскандер Хісамов, головний редактор сайту "Україна.ру", власником якого є російське державне інформагентство "РИА Новости".
Віталій Лейбін - донецький журналіст, головний редактор журналу "Російський репортер". Він також має особисті контакти з колишній помічник президента Росії Владиславом Сурковим, який у Кремлі курирував питання Донбасу.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/nardep--sluga-vereshchuk-imela-svyazi-s-propagandistami-kremlya-07072020204200
показати весь коментар
17.07.2020 12:53 Відповісти
отличное решение. раковая опухоль феодально-крепостнического строя имени Сывочолого Мародера-Брехуна будет уменьшаться.
показати весь коментар
17.07.2020 13:11 Відповісти
Всплыла среди дубинских и их она как раз устраивает.
Для них её рот и не собачий и не тупой.
Своя.
показати весь коментар
17.07.2020 13:50 Відповісти
"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко - Цензор.НЕТ 4828
показати весь коментар
17.07.2020 14:45 Відповісти
"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко - Цензор.НЕТ 6470
показати весь коментар
17.07.2020 14:47 Відповісти
Это Верещук на СЕлигере ?
показати весь коментар
17.07.2020 16:33 Відповісти
То же хочет быть корабельной сосной?
показати весь коментар
17.07.2020 14:54 Відповісти
Ветка, очевидно, зафлужена порохоботским спамом, а не мнениями, потому что все флудящие против Верещук делают вид, что Кличко - не вор во главе Киева. Лично я считаю, что, выбрав Верещук вместо Дубинского, СН показал, что для него внутрипартийные расклады важнее дела и пользы, а это - путь к поражению и реваншу рыгов и порошни.
показати весь коментар
17.07.2020 15:41 Відповісти
А надо было Дубинского, он лучше?
порошни - это вообще жесть, а это кто?
показати весь коментар
17.07.2020 18:19 Відповісти
А зебилье уже свинарчуков посадило или извиняться заставили?
показати весь коментар
17.07.2020 22:31 Відповісти
показати весь коментар
18.07.2020 04:28 Відповісти
Как же он в "очистке" работал??...Пропал дом...
показати весь коментар
29.07.2020 19:08 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 