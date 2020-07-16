УКР
"Слуга народу" Дубінський про праймеріз кандидатів у мери Києва: програму особливо не обговорювали, обговорювали соціологію

Депутат СН Олександр Дубінський розповів журналістам, як на засіданні фракції партійці вибирали, хто представлятиме політсилу на виборах в мери Києва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ірина Верещук "Слуги народу" була обрана і представлена ​​президентом як кандидатка у мери Києва. Програму ми особливо не обговорювали. Було голосування фракції, після цього обговорювали соціологію. Там у всіх плюс-мінус однаковий результат - 7%", - розповів Дубінський.

Дубінський заявив, що він не висуватиме свою кандидатуру на пост мера Києва.

"Ні, дивіться, якщо боротьба чесна, то сенс тоді? Спочатку було голосування фракції, потім соціологія, далі рішення президента - все відповідає процедурі, все нормально", - сказав він.

Читайте також: "Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко

За його словами, Верещук потрібно буде попрацювати, щоб стати конкуренткою для Кличка.

"Їй доведеться попрацювати, щоб стати конкуренткою Кличка. Ми вже навіть не міряємося, який кандидат сильніший: Тищенко, Дубінський, Качура, Верещук чи Гурін. Питання вже навіть не в цьому, тут питання формування команди та її здатність вийти до другого туру і виграти", - додав Дубінський.

Автор: 

+24
Вобщето большинство киевлян за Кличко!
показати весь коментар
16.07.2020 21:16 Відповісти
+15
Знаем мы твое обсуждение
-опять кому-то обещал в рот совать
показати весь коментар
16.07.2020 21:13 Відповісти
+14
Кличка треба залишити, а нібито нормальність Пальчевського недостатня для мерської посади.
показати весь коментар
16.07.2020 21:22 Відповісти
Знаем мы твое обсуждение
-опять кому-то обещал в рот совать
показати весь коментар
16.07.2020 21:13 Відповісти
В тупой собачий рот. Не искажайте его слов.
показати весь коментар
16.07.2020 21:23 Відповісти
Кто больше нравится лохам того и и выдвинули!
показати весь коментар
16.07.2020 21:13 Відповісти
Он это прямым текстом и говорит...
показати весь коментар
16.07.2020 21:40 Відповісти
Пудєль тобі попакакукім
показати весь коментар
16.07.2020 21:13 Відповісти
Я думаю Пальчевский мэром будет, за него большинство киевлян.
показати весь коментар
16.07.2020 21:14 Відповісти
Вобщето большинство киевлян за Кличко!
показати весь коментар
16.07.2020 21:16 Відповісти
Если они Лёню-космоса считали мэром, то что же здесь удивительного?
показати весь коментар
16.07.2020 21:33 Відповісти
44%. а за дамбасского гэбиста 11%.
показати весь коментар
17.07.2020 01:03 Відповісти
Яких киян? Амєдових?)))

Я корінний киянин з інтелігентної родини і з червоним дипломо кращого вузу України. І я ПРОТИ!

Більшість киян його не знає! Навіть Дубінського з Тищенком більше знають..
показати весь коментар
16.07.2020 21:17 Відповісти
Но Кличко оставлять тоже нельзя, вы согласны, кстати Пальчевский нормальный человек.
показати весь коментар
16.07.2020 21:20 Відповісти
Кличка треба залишити, а нібито нормальність Пальчевського недостатня для мерської посади.
показати весь коментар
16.07.2020 21:22 Відповісти
Кличко, как Ляшко, кто больше заплатит, тот за него будет.
показати весь коментар
16.07.2020 21:24 Відповісти
І знову брехня. Я Кличко особисто бачив, знаю що він робить. Теж маю претензії, але холуїв народу не буду обирати.
показати весь коментар
16.07.2020 21:26 Відповісти
А ты каким боком до Киева, насколько я помню ты не с Киева, или я ошибаюсь.
показати весь коментар
16.07.2020 21:27 Відповісти
Я в Києві народився і живу.
показати весь коментар
16.07.2020 21:28 Відповісти
Да, значит я тебя с кем то перепутал, ну извини тогда. Но все равно ты не знаешь мнение всех киевлян.
показати весь коментар
16.07.2020 21:31 Відповісти
Всіх не знаю, але я працюю в Києві з людьми. Ще у мене родичі в кожному районі Києва. Всі будуть за Кличка.
показати весь коментар
16.07.2020 21:38 Відповісти
У меня до сих пор все родственники и знакомые за Зеленского, хотя вы тут вопите, что за него никто бы уже не голосовал.
показати весь коментар
16.07.2020 21:41 Відповісти
Я колись таке говорив? Звичайно, що ви обдурили і народ голосував. Тепер мені сусіди і знайомі, які голосували, говорять що жаліють про це.
показати весь коментар
16.07.2020 21:43 Відповісти
Я родился и живу в Киеве.Буду за Кличко.
показати весь коментар
16.07.2020 21:51 Відповісти
Я теж за Кличко.І всі знайомі за нього
показати весь коментар
16.07.2020 21:59 Відповісти
а ты елажов каким боком к Киеву? ты в своих черкасах прозябаешь? прозябай дальше
показати весь коментар
16.07.2020 21:36 Відповісти
Я за столицу переживаю, тебе этого не понять.
показати весь коментар
16.07.2020 21:37 Відповісти
ты за жопу свою переживай. за столицу оно переживает....
показати весь коментар
16.07.2020 21:41 Відповісти
Пальчевский будет мэром, вспомни мои слова, но спорится не буду, сомнеия все таки есть.
показати весь коментар
16.07.2020 21:42 Відповісти
Не буде. Один факт, що він з росії йому все закрив. До речі ваші батьки не з Черкас. Є одна ознака на підтвердження цього.
показати весь коментар
16.07.2020 21:45 Відповісти
Пальчевский закончил по блату Московский институт военных переводчиков (папочка был министром при совдепии, из Донецка) , а этот институт - кузница гэбистов .
показати весь коментар
17.07.2020 01:06 Відповісти
Взагалі то цікавлять критерії, за якими встановлюється нормальність. Більшість медійних персонажів - лише шкаралупа, під якою може буте щось таке, що сильно штиняє.
показати весь коментар
16.07.2020 21:31 Відповісти
Кацап он..гражданство от азирова в 2910-м получил...шансов ноль каки у зеленой верещюк...и это хорошо..
показати весь коментар
16.07.2020 21:23 Відповісти
Вы считаете Кличко достоен снова мэром быть.
показати весь коментар
16.07.2020 21:25 Відповісти
Я не киевлянин...не мне решать...
Но я точно знаю что кацапу не быть мэром Киева...
показати весь коментар
16.07.2020 21:27 Відповісти
Факты в студию, что Пальчевский кацап.
показати весь коментар
16.07.2020 21:28 Відповісти
😃 Он гражданство Украины в 2010-м получил...а до этого был рассеянчеГом..
А кацапав как и ментов бывших не бывает..
показати весь коментар
16.07.2020 21:30 Відповісти
Закінчив Військовий інститут Міністерства оборони СРСР[1].

1983-1991 - служба в збройних силах СРСР. Служив перекладачем у Лаосі, володіє лаоською мовою[1].

Після звільнення з армії займався багатьма бізнес-проєктами в Росії, зокрема виробництвом пива.
Вже після отримання громадянства України неодноразово з'являвся на російському телебаченні, де серед іншого заявляв, що Україні та Росії треба «починати знаходити спільну мову», що 2019 рік дає країнам «перспективу перезавантаження відносин» та їхнє «щасливе возз'єднання». Він заявив: «Чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня возз'єднання»[1].
показати весь коментар
16.07.2020 21:31 Відповісти
Ты хочешь сказать, что ему лучше должность подошла быть послом в Лаосе.
показати весь коментар
16.07.2020 21:33 Відповісти
Ні, йому краще бути перекладачем в Лаосі.
показати весь коментар
16.07.2020 21:36 Відповісти
Це в лабораторії того "нормального" чоловіка бубочка перед виборами аналізи "здавав"?Там ще результати заднім числом були підроблені.
Дуже нормальний,нема що сказати.Нехай собі десь в іншому місці балатується,а не в Києві.У нього ще рос.громадянсво було при Янику.Цікаво,чи зараз є.
Досить з нас вже шоуменів і аферистів.
показати весь коментар
16.07.2020 21:32 Відповісти
навіть в Раду не пройшов - розлючений та почав лити бруд на Зебобіка.
показати весь коментар
17.07.2020 01:08 Відповісти
З чого ти це взяв? Ти коли останній раз був у Києві?
показати весь коментар
16.07.2020 21:19 Відповісти
Кто его знает.
https://kyiv.znaj.ua/ru/324479-fesenko-nazvav-palchevskogo-golovnim-oponentom-klichka-v-drugomu-turi Фесенко назвал Пальчевского главным оппонентом Кличко во втором туре
показати весь коментар
16.07.2020 21:21 Відповісти
Фесенко ніхто для киян.
показати весь коментар
16.07.2020 21:22 Відповісти
Не нервуй, Віталіку конкурентів все одно немає...
Гадаю, він набере відсотків 65-70...
Твоя думка щодо цього?
показати весь коментар
16.07.2020 21:25 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2020 21:32 Відповісти
що вже нормальний аналіз зепоцу зробив?
показати весь коментар
16.07.2020 21:19 Відповісти
В твоих влажных мечтах. Еще рашенского агента мэром Киева не хватало.

показати весь коментар
16.07.2020 21:25 Відповісти
Не говори гоп, там будет видно.
показати весь коментар
16.07.2020 21:30 Відповісти
Гопай или не гопай, но отрыв Кличко с каждым месяцем только увеличивается.
показати весь коментар
16.07.2020 21:39 Відповісти
сейчас уже 44%.
показати весь коментар
17.07.2020 01:12 Відповісти
цей опитувальник сам Пальчевський замовляв... ***** платив.
показати весь коментар
16.07.2020 21:32 Відповісти
Наверно Кличко заказывал, рейтинг самый высокий.
показати весь коментар
16.07.2020 21:36 Відповісти
И этот тоже? Было 41, стало 44

http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-kyian-na-vyborakh-kyivskogo-miskogo-golovy-ta-kyivskoi-miskoi-rady-cherven-2020r
показати весь коментар
16.07.2020 21:43 Відповісти
Боже, и наглый Гордон лезет, и старичок Омельченко (82 года)!, сбивший насмерть 3-х человек.
показати весь коментар
17.07.2020 01:11 Відповісти
неужели киевляне такие тупые...!?
показати весь коментар
16.07.2020 21:39 Відповісти
Це що за поц не бритий? І навіщо йому тампакс витягли?
показати весь коментар
16.07.2020 21:15 Відповісти
обсуждали СОСИалогию
показати весь коментар
16.07.2020 21:17 Відповісти
Які 7%? Верещук у Києві взагалі не знають, а рейтинг слуг народу давно обвалився.
показати весь коментар
16.07.2020 21:17 Відповісти
Після її перлів про привітання х@йла в неї рейтинг обвалився ще більше...
показати весь коментар
16.07.2020 21:18 Відповісти
Вот так и вся «партия» держится=>программы - нет, НО «плюс-минус %» - наше ФСЁ!.......
показати весь коментар
16.07.2020 21:18 Відповісти
ця партія нагадує збори в палаті №6 Старший санітар окремо, а хворі - окремо.
показати весь коментар
16.07.2020 21:22 Відповісти
Ця партія як метелик-одноденка чи одуванчик. Як казав пан Зюзя - недовго маялась старенька в високовольтних дротах.
показати весь коментар
16.07.2020 22:01 Відповісти
Дубинский решил открыть свой тупой собачий рот ?
А может, ему лучше язык в жопу засунуть ?
(цитаты особо одарённых по версии их бабушек)
показати весь коментар
16.07.2020 21:19 Відповісти
Суть "соціології" від "СН" - БАБА-ДА, БАБА-ДА!
А де обіцяна відкритість? Де онлайн праймеріз? Чи об'ява про проведення праймеріз онлайн (на якому каналі, о котрій годині, способи голосування) була лише в чаті "Сосен Наріду"?
Овоч зара в Ростові собі лікті кусає і б'ється головою об стелю (пригаючи) та репетує "Невже так можна було? Який же я лох! Чекаю Янелоха, най розповість"!
показати весь коментар
16.07.2020 21:21 Відповісти
Слуга народа" Дубинский о праймериз кандидатов в мэры Киева: программу особенно не обсуждали, обсуждали социологию.... мірялись дупами?
показати весь коментар
16.07.2020 21:22 Відповісти
та не дупами, а говоріть вже прямо, членами! Є члени і не члени. Пішла Не Член на вибори мера столиці.
показати весь коментар
16.07.2020 21:24 Відповісти
шо опять +18 в велюре- мало вам беременной мендель
показати весь коментар
16.07.2020 21:26 Відповісти
Згідно з нових правил української мови члени - чоловічої статі, а жіночі члени - це членині. Тобто члениня СН стала кандидатом, випередивши інших Попакакукімів.
показати весь коментар
16.07.2020 21:36 Відповісти
Так я нових правил не знаю, консерватор. Знає якщо є член, то антипод, не член .
показати весь коментар
16.07.2020 21:42 Відповісти
пролетит ваша Верещалка на выборах как фанера
показати весь коментар
16.07.2020 21:27 Відповісти
Кличко виграє вибори в столиці.
показати весь коментар
16.07.2020 21:29 Відповісти
А как можно обсуждать то, чего нет? Хотя, неофициальная программа есть - грабить столицу, как завещал великий бенин!
показати весь коментар
16.07.2020 21:29 Відповісти
румынам слова не давали...зачем пиарить этого дыбила на цензоре?
показати весь коментар
16.07.2020 21:30 Відповісти
Бойко?
Гы-гы! 😂
показати весь коментар
16.07.2020 21:37 Відповісти
ты обосрыш каким ветром тут? тебе направление указать куда тебе идти?
показати весь коментар
16.07.2020 21:42 Відповісти
Класно трахнув, тепер в Ростові, бажаєте і Бойко туди?
показати весь коментар
16.07.2020 21:43 Відповісти
Якщо Україна приєднає Кубань, Белгород, Курськ, Воронеж тоді можливо за рахунок їх голосів стане.
показати весь коментар
16.07.2020 21:42 Відповісти
пусть сосет у Коломойского дальше. Нам тут нах этот выродок не нужен! Только от одного его мерзкого вида кровь закипает от злости на этого коллаборанта!
показати весь коментар
16.07.2020 21:32 Відповісти
Совсем уже с катушек съехали!!!
Мером Киева должен быть киевлянин! родившийся и проживающий в Киеве и знающий проблемы Киева и киевлян, а не понаехавшее село!
Какой уровень, какие инновации Столице может предложить понаехавший сюда рогуль?
показати весь коментар
16.07.2020 21:33 Відповісти
2 года как живет в Киеве, устроили в Пединститут! преподавать политологию!
она и Киева толком не знает - огромный город, население. территория.
показати весь коментар
17.07.2020 01:01 Відповісти
ну вы поняли да? похеру на программу. главное - рейтинг.
показати весь коментар
16.07.2020 21:33 Відповісти
Дубинеску - прости-прощай..)) Это несерйозно...Украина для украинцев..))
показати весь коментар
16.07.2020 21:34 Відповісти
Українську мову треба вчити всім...От така х.яня малята..))
показати весь коментар
16.07.2020 21:36 Відповісти
Зєльоная плєсєнь пролєтіт как фанєра над Паріжем! 😁
показати весь коментар
16.07.2020 21:40 Відповісти
Ирония судьбы. Человек высмеивавший годами Кличко, как неумного, косноязычного боксера лишенного управленческих качеств, выставляет против него на выборы мэра Киева, от своей партии иногороднюю базарную бабу. Черноротую хабалку в чистом виде. Высокого мнения о киевлянах Зеленский
показати весь коментар
16.07.2020 21:41 Відповісти
Принцип отбора был простой: искали наименьшего ********.
Но не вышло...
Теперь нужно искать выход.
К примеру, можно срочно выпустить новый сезон сериала СН - "Выборы мэра Киева"!
показати весь коментар
16.07.2020 21:42 Відповісти
Я представляю, как на Кличка теперь начнут сыпать компроматами! Если у Кличка нет возможности выиграть, то у власти есть возможность его посадить!
показати весь коментар
16.07.2020 21:43 Відповісти
Все вірно. Нафіга та програма, навіть у Кабміна її нема.
показати весь коментар
16.07.2020 21:54 Відповісти
Що ж, таки дійсно кадровий голод. Попробували б позвати Черновецького з гречкою.
показати весь коментар
16.07.2020 22:06 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2020 22:17 Відповісти
Чем же она на пианино будет играть? Языком? И в попакакуким не вышла? Лучше бы выбрали Тищенко.
показати весь коментар
16.07.2020 22:21 Відповісти
Я - за цього де... путата на мера! Але якщо серйозно - невже у Кійові усі такі? Ніби під час революції і каміння підносили... Розібрали це каміння на особняки?
показати весь коментар
16.07.2020 22:22 Відповісти
То ж 25% подносили. А 75% в зомбоящик пялились.
показати весь коментар
16.07.2020 23:11 Відповісти
Давно не был в Киеве.. Приятно..))
показати весь коментар
16.07.2020 22:32 Відповісти
Повезло Кличку в этот раз. Слуги уже успели обосраться прилично. Так что Верещук или кто-то другой - без шансов. Даже во второй тур не выйдут.
показати весь коментар
16.07.2020 22:42 Відповісти
а срака Тищенка знов пролетіла. і лімони не підсобили. а ось Верещук наверещала на Пороха.
показати весь коментар
16.07.2020 22:48 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
показати весь коментар
17.07.2020 10:32 Відповісти
 
 