"Слуга народу" Дубінський про праймеріз кандидатів у мери Києва: програму особливо не обговорювали, обговорювали соціологію

Депутат СН Олександр Дубінський розповів журналістам, як на засіданні фракції партійці вибирали, хто представлятиме політсилу на виборах в мери Києва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ірина Верещук "Слуги народу" була обрана і представлена ​​президентом як кандидатка у мери Києва. Програму ми особливо не обговорювали. Було голосування фракції, після цього обговорювали соціологію. Там у всіх плюс-мінус однаковий результат - 7%", - розповів Дубінський.

Дубінський заявив, що він не висуватиме свою кандидатуру на пост мера Києва.

"Ні, дивіться, якщо боротьба чесна, то сенс тоді? Спочатку було голосування фракції, потім соціологія, далі рішення президента - все відповідає процедурі, все нормально", - сказав він.

За його словами, Верещук потрібно буде попрацювати, щоб стати конкуренткою для Кличка.

"Їй доведеться попрацювати, щоб стати конкуренткою Кличка. Ми вже навіть не міряємося, який кандидат сильніший: Тищенко, Дубінський, Качура, Верещук чи Гурін. Питання вже навіть не в цьому, тут питання формування команди та її здатність вийти до другого туру і виграти", - додав Дубінський.