"Слуга народу" Дубінський про праймеріз кандидатів у мери Києва: програму особливо не обговорювали, обговорювали соціологію
Депутат СН Олександр Дубінський розповів журналістам, як на засіданні фракції партійці вибирали, хто представлятиме політсилу на виборах в мери Києва.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ірина Верещук "Слуги народу" була обрана і представлена президентом як кандидатка у мери Києва. Програму ми особливо не обговорювали. Було голосування фракції, після цього обговорювали соціологію. Там у всіх плюс-мінус однаковий результат - 7%", - розповів Дубінський.
Дубінський заявив, що він не висуватиме свою кандидатуру на пост мера Києва.
"Ні, дивіться, якщо боротьба чесна, то сенс тоді? Спочатку було голосування фракції, потім соціологія, далі рішення президента - все відповідає процедурі, все нормально", - сказав він.
За його словами, Верещук потрібно буде попрацювати, щоб стати конкуренткою для Кличка.
"Їй доведеться попрацювати, щоб стати конкуренткою Кличка. Ми вже навіть не міряємося, який кандидат сильніший: Тищенко, Дубінський, Качура, Верещук чи Гурін. Питання вже навіть не в цьому, тут питання формування команди та її здатність вийти до другого туру і виграти", - додав Дубінський.
-опять кому-то обещал в рот совать
Я корінний киянин з інтелігентної родини і з червоним дипломо кращого вузу України. І я ПРОТИ!
Більшість киян його не знає! Навіть Дубінського з Тищенком більше знають..
Но я точно знаю что кацапу не быть мэром Киева...
А кацапав как и ментов бывших не бывает..
1983-1991 - служба в збройних силах СРСР. Служив перекладачем у Лаосі, володіє лаоською мовою[1].
Після звільнення з армії займався багатьма бізнес-проєктами в Росії, зокрема виробництвом пива.
Вже після отримання громадянства України неодноразово з'являвся на російському телебаченні, де серед іншого заявляв, що Україні та Росії треба «починати знаходити спільну мову», що 2019 рік дає країнам «перспективу перезавантаження відносин» та їхнє «щасливе возз'єднання». Він заявив: «Чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня возз'єднання»[1].
Дуже нормальний,нема що сказати.Нехай собі десь в іншому місці балатується,а не в Києві.У нього ще рос.громадянсво було при Янику.Цікаво,чи зараз є.
Досить з нас вже шоуменів і аферистів.
https://kyiv.znaj.ua/ru/324479-fesenko-nazvav-palchevskogo-golovnim-oponentom-klichka-v-drugomu-turi Фесенко назвал Пальчевского главным оппонентом Кличко во втором туре
Гадаю, він набере відсотків 65-70...
Твоя думка щодо цього?
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-kyian-na-vyborakh-kyivskogo-miskogo-golovy-ta-kyivskoi-miskoi-rady-cherven-2020r
А может, ему лучше язык в жопу засунуть ?
(цитаты особо одарённых по версии их бабушек)
А де обіцяна відкритість? Де онлайн праймеріз? Чи об'ява про проведення праймеріз онлайн (на якому каналі, о котрій годині, способи голосування) була лише в чаті "Сосен Наріду"?
Овоч зара в Ростові собі лікті кусає і б'ється головою об стелю (пригаючи) та репетує "Невже так можна було? Який же я лох! Чекаю Янелоха, най розповість"!
Гы-гы! 😂
Мером Киева должен быть киевлянин! родившийся и проживающий в Киеве и знающий проблемы Киева и киевлян, а не понаехавшее село!
Какой уровень, какие инновации Столице может предложить понаехавший сюда рогуль?
она и Киева толком не знает - огромный город, население. территория.
Но не вышло...
Теперь нужно искать выход.
К примеру, можно срочно выпустить новый сезон сериала СН - "Выборы мэра Киева"!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!