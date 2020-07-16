УКР
Усіх кандидатів від "Слуги народу" перед місцевими виборами перевірять правоохоронні органи, - Зеленський

Усіх кандидатів від

Усі кандидати від партії "Слуга народу" перед місцевими виборами будуть проходити перевірку правоохоронними органами.

Про це на брифінгу за результатами засідання фракції "Слуга народу" заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо, дійсно прослідкувати за всією країною, але в нас є такий принцип, що всі кандидатури будуть проходити безпекову перевірку. І від СБУ ми будемо просити допомогу, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів", - сказав президент.

Зеленський додав, що "це буде велика, складна, дуже складна робота".

"Тому й робляться, чесно кажучи, багато в нас офісів для того, щоб дивитися. У нас декілька рівнів буде перевірок людей. Є там районні офіси, міські, обласні, центральний офіс. Тому будемо вичищати", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" у присутності президента Володимира Зеленського 16 липня на праймеріз обрала Ірину Верещук кандитаткою у мери Києва.

15 липня Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Зеленський Володимир (25234) місцеві вибори (1367) СБУ (13276) Слуга народу (2847)
+28
А тебе чому на наркоту не перевірили???
16.07.2020 22:28 Відповісти
+17
Вова, ты сам анализ мочи не сдал !

Вова, начни ловить наркоманов с себя!😂
16.07.2020 22:32 Відповісти
+14
Іванісова перевір!
16.07.2020 22:27 Відповісти
Іванісова перевір!
16.07.2020 22:27 Відповісти
Что там проверят... А кто в правоохранительных органах? И что они будут проверять на слабоумие, наркоманию, алкоголизм, психопатию? На этот предмет должны проверять психиатры. У зеленых все кадры придурковатые и им противопоказано быть во власти. Тот задом крутит, тот про сосну беседует, тот проституток заказывает, тот предлагает пенсионерке собаку продать и оплатить комуслуги, тот жалеет маньяков и плачет, что они не на свободе.Зеля жалеет педофилов и заблокировал их стерилизацию. Ну это не партия,это хуже дурдома, потому что в дурдоме народ поспокойнее и поприличнее и законы хоть не пишут, а эти всех украинцев скоро сведут с ума. Психические болезни индуцируются. Катастрофа.
16.07.2020 22:35 Відповісти
16.07.2020 22:52 Відповісти
А тебе чому на наркоту не перевірили???
16.07.2020 22:28 Відповісти
Начни с себя и дерьмака,членограй вонючий 🤡👃🏻🎹
16.07.2020 22:35 Відповісти
выслючок а за чий кошт буде цей банкет ..???????
16.07.2020 22:28 Відповісти
Словоблуд, однако.
16.07.2020 22:29 Відповісти
Вы уверен, что Оно блудит только словом ..?😂
16.07.2020 22:47 Відповісти
А это функция правоохранителей проверять всякое авно в партиях?
16.07.2020 22:29 Відповісти
И ТУПОЙ народ пойдет выбирать себе петлю на шею!
16.07.2020 22:30 Відповісти
Там ще бюлетені будуть з якимись закавиками. Нарід ніфіга не зрозуміє.
16.07.2020 22:33 Відповісти
Нужно чтобы как на работу психолог- нарколог - невропатолог - психотерапевт и контразведка
16.07.2020 22:30 Відповісти
І вчитель початкових класів(на ЗНО там мало хто навіть мінімалку набере).Бо дипломи Трускавецької академії не гарантують,що їх власники вміють хоча б читати і писати.
16.07.2020 22:35 Відповісти
Влада перевірятиме сама себе? Танунах.
16.07.2020 22:31 Відповісти
На наркотики?
16.07.2020 22:31 Відповісти
На платной основе?
16.07.2020 22:32 Відповісти
https://twitter.com/chemodanov_di
https://twitter.com/chemodanov_di

Дитячий письменник

@chemodanov_di


Бердянськ.
Потужний спалах ковіду.
Інфекційна переповнена, шукають нове приміщення. Інфа з больнічки від персоналу.
Транспорт перевантажений, місто забите, всі без масок.
Завтра в ЗП буде підійматись питання про закриття міста.
Хто в адекваті і збирався сюди, утримайтесь.
16.07.2020 22:32 Відповісти
какой же зелЯ идиот!
16.07.2020 22:32 Відповісти
Вова, ты сам анализ мочи не сдал !

Вова, начни ловить наркоманов с себя!😂
16.07.2020 22:32 Відповісти
ни один волонтер, добрбатовец или украинский националист-патриот не должен пройти -
только жидо-московская Зе-шваль наподобие Дубинского и Бужанского ..
16.07.2020 22:33 Відповісти
про арахамию говорили что он волонтер
показати весь коментар
Зе отсосет, вместе с его шоблой...
показати весь коментар
голосуй,не голосуй - все рівно получиш.....гол, а ви що подумали? 30 років вибираємо, майже всі кольори веселки, а толку ніякого....бо всім заправляє бабло і прагнення наживи....такі ми вже є люди....
16.07.2020 22:33 Відповісти
Просто украинцы ленивый народ,они даже ленятся управлять своим государством.
16.07.2020 22:36 Відповісти
Та вроді партії "веселки" при владі ще не було. Чи може вони як масони - таємна ложа?
17.07.2020 07:05 Відповісти
16.07.2020 22:34 Відповісти
Знаєм, було вже колись. Так само перевірять як ти вава аналізи здавав.
16.07.2020 22:35 Відповісти
мене вже нудить від телеящика, що не канал - так кожен своє болото хвале, а друге поливає, і такі фізіономії добрі, так всі за народ дбають......такі всі патріоти ....
16.07.2020 22:38 Відповісти
главное не переставай смотреть
16.07.2020 22:42 Відповісти
16.07.2020 22:38 Відповісти
Да ладно..Пуски давай ...
16.07.2020 22:39 Відповісти
сосны корабельные уже стоят в очереди к мусорам...
16.07.2020 22:39 Відповісти
16.07.2020 22:40 Відповісти
На юго востоке Украины всё уже партийным блоком ОБЗЖ схвачено и многие уже на юго востоке понимают ,что Украину сдают Московии. Можете потом поговорить осенью со мной если я неправ.
16.07.2020 22:40 Відповісти
та стопроцентово правий, це наслідок 6 років тупцювання на місці в сфері налагодження громадянського суспільства, боротьби з корупцією, потужних реформ....
16.07.2020 22:46 Відповісти
долббам всё папередники винаваты...
ты этих уродов выбрал - ты и жри, не обляпайся...
16.07.2020 22:50 Відповісти
якби ж то тільки від особисто мого вибору все залежало.....якби ж то.....
17.07.2020 06:58 Відповісти
Какое отношение СБУ и МВД имеет к отдельно взятой партии ?
За чей счёт опять будет тупое мероприятие?
Кто должен будет оплачивать работу сотрудников силовых ведомств?
Опять налогоплательщики? Мы с вами?
А нам то какое дело до арийской чистоты и порочащих связей ЗЕльных макак?

Дурной Лох вешает на себя ещё одно должностное преступление.
Вова, тебе уже светит десять пожизненных в цинковом ящике с гвоздями! 😂
16.07.2020 22:43 Відповісти
Баканов провірить всіх кандидатів на зебілізм бо якщо не зебіл то не годиться.
16.07.2020 22:47 Відповісти
мусора ещё и мазок у слуг возьмут и объем тыквы померяют задарма...
16.07.2020 22:48 Відповісти
ЗЕльоные тыквы пусть меряют фашистскими идиотскими деревянными цыркулями 😂
16.07.2020 22:56 Відповісти
Почему сразу идиотскими? Нацисты какраз свое дело знали.
Если СН перемерять циркулями, то на утилизацию пойдут все. Одна угловатая довбешка Арахамии чего стоит.
16.07.2020 23:11 Відповісти
Мозамбик надо нейтрализовать..
16.07.2020 22:44 Відповісти
В перекладі : Баканичу,Авакову й Вєнєдіктовій доручили знищити всі кримінальні справи й викривальні згадки в інтернеті,де фігурують кандидати-слуги. Очікувано.
16.07.2020 22:47 Відповісти
16.07.2020 22:47 Відповісти
Окрім тих, які заплатили за місце в списках.
16.07.2020 22:48 Відповісти
А то еще вдруг не насильник и не наркоман в Слуги урода пролезть захочет...
16.07.2020 22:48 Відповісти
Проверять нужно САМИ "правоохранительные" органы. Проверять и чистить. Процентов на 85 внизу и на 100 - сверху.
16.07.2020 22:48 Відповісти
16.07.2020 22:49 Відповісти
по-написанному умнее выходит...отсебятина - на уровне стойки у пивного ларька...
набор фраз старшеклассника, пытающегося не материться при соседках и сказать умную вещь ...мысли блукают сталкиваясь...
16.07.2020 22:49 Відповісти
клоун
16.07.2020 22:49 Відповісти
Довольно странное заявление:будут отвлекать силовые органы от выполнения основных функций на проверку кандидатов в местные(!)органы власти.А смысл?На местах все и так все знают кто где чей и сколько стОит.Голимый пиар от ЗЕлени и не более.
16.07.2020 22:50 Відповісти
ХАИ с разработкой легкого тактического самолета - надо поддержать..
16.07.2020 22:50 Відповісти
Всіх "Слуг" потрібно перевірити у дохтора на "шиЗЕфренію"!
16.07.2020 22:51 Відповісти
демонстратор технологій нікому не завадив..шизофенік..))
16.07.2020 22:52 Відповісти
То есть, следующие слуги будут лучше теперешних? А эти уже не годятся?
16.07.2020 22:52 Відповісти
ХАИ -хорошая школа..
16.07.2020 22:54 Відповісти
пусть лучше у проктолога проверятся, и то больше пользы будет
16.07.2020 22:53 Відповісти
там и КБ Ивченко присутствует..))
16.07.2020 22:56 Відповісти
Зелечмо решил снова повозить членом по ушам зебилов.
16.07.2020 22:53 Відповісти
Какой толк, все правоохранители карманные, мвд, сбу, все будет тип топ, у всех рыло в пуху.
16.07.2020 22:54 Відповісти
ЧТО оно несёт?!........
Бывали всякие, мягко говоря, «недостатки« у предшественников......., НО это(!!!)......☹️☹️☹️
16.07.2020 22:55 Відповісти
отдыхайте..не ваше это..
16.07.2020 22:58 Відповісти
Livij,
К чему Вы мне это написали?......
16.07.2020 23:05 Відповісти
Похоже, что это генератор случайных высеров.
16.07.2020 23:09 Відповісти
Технический сбой?
17.07.2020 07:08 Відповісти
а чего только перед будущими выборами...
а уже выбранных?..там столько говна, маньячин, стрессонеустойчивых сосен, неуравновешенных истеричек и откровенных дебилов.... шо...капец
16.07.2020 22:58 Відповісти
И один Арахнид, у которого с корнем вырван контекст. Ему ж инвалидность давать надо.
16.07.2020 23:08 Відповісти
та у них там у половины (та больше)))) вырвали контексты...и не так теперь ото понимают )))))
16.07.2020 23:11 Відповісти
обыщут ,шоле?
16.07.2020 22:58 Відповісти
У этого чмура в авторитете уже продавшиеся параше менты и сбушники.
16.07.2020 23:01 Відповісти
Он из "совецкой еврейской семьи"
16.07.2020 23:08 Відповісти
А ЗЕ на наркотики так и не проверили.
Даже Шарий украл говно ЗЕ и теперь просто держит его у себя на память.
16.07.2020 23:07 Відповісти
ну воот ))) о какой чистоте экспертизы может теперь идти речь - экскремент уже с душком))))
16.07.2020 23:13 Відповісти
У запутэнцев все с дерьмом помазано! Исскуство, спорт, скрепы...
17.07.2020 09:22 Відповісти
Проверят на предмет лояльности к кремлю. Проверят, чтобы , не дай Бог, не просочился во власть украинский патриот....
16.07.2020 23:08 Відповісти
Правоохранительные органы Зеленского будут проверять "слуг народа". Не смешите Украину. Вечный Аваков, ручное ГБР, карманная прокурорша и кореш по "95 кварталу" во главе СБУ. Проверка пройдет на УРЯ
16.07.2020 23:13 Відповісти
Медогляд від поліції. Це щось
17.07.2020 06:21 Відповісти
Не дивуйтесь. Вони навіть збитки від пожеж оцінюють і в сфері наркоторгівлі майстри, взагалі важко перерахувати. Та і очільник у них - видатна постать в історії ******** України.
17.07.2020 07:14 Відповісти
Супер! Готовое уголовное дело по нецелевому использованию бюджетных средств. За что там, в свое время, Луцик сидел ??? Давай, вофка! Давай! Документируй!
17.07.2020 07:20 Відповісти
Результат уже видели по выборам в Раду!))))
17.07.2020 09:19 Відповісти
Было уже..... Проверяли..... Зашквар на зашкваре..... Один авакян и ермак показывает чего стоят ваши "проверки"!!!
17.07.2020 11:59 Відповісти
 
 