Усіх кандидатів від "Слуги народу" перед місцевими виборами перевірять правоохоронні органи, - Зеленський
Усі кандидати від партії "Слуга народу" перед місцевими виборами будуть проходити перевірку правоохоронними органами.
Про це на брифінгу за результатами засідання фракції "Слуга народу" заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не можемо, дійсно прослідкувати за всією країною, але в нас є такий принцип, що всі кандидатури будуть проходити безпекову перевірку. І від СБУ ми будемо просити допомогу, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів", - сказав президент.
Зеленський додав, що "це буде велика, складна, дуже складна робота".
"Тому й робляться, чесно кажучи, багато в нас офісів для того, щоб дивитися. У нас декілька рівнів буде перевірок людей. Є там районні офіси, міські, обласні, центральний офіс. Тому будемо вичищати", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, фракція "Слуга народу" у присутності президента Володимира Зеленського 16 липня на праймеріз обрала Ірину Верещук кандитаткою у мери Києва.
15 липня Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.
Вова, начни ловить наркоманов с себя!😂
только жидо-московская Зе-шваль наподобие Дубинского и Бужанского ..
ты этих уродов выбрал - ты и жри, не обляпайся...
За чей счёт опять будет тупое мероприятие?
Кто должен будет оплачивать работу сотрудников силовых ведомств?
Опять налогоплательщики? Мы с вами?
А нам то какое дело до арийской чистоты и порочащих связей ЗЕльных макак?
Дурной Лох вешает на себя ещё одно должностное преступление.
Вова, тебе уже светит десять пожизненных в цинковом ящике с гвоздями! 😂
Если СН перемерять циркулями, то на утилизацию пойдут все. Одна угловатая довбешка Арахамии чего стоит.
набор фраз старшеклассника, пытающегося не материться при соседках и сказать умную вещь ...мысли блукают сталкиваясь...
Бывали всякие, мягко говоря, «недостатки« у предшественников......., НО это(!!!)......☹️☹️☹️
К чему Вы мне это написали?......
а уже выбранных?..там столько говна, маньячин, стрессонеустойчивых сосен, неуравновешенных истеричек и откровенных дебилов.... шо...капец
Даже Шарий украл говно ЗЕ и теперь просто держит его у себя на память.