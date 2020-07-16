Усіх кандидатів від "Слуги народу" перед місцевими виборами перевірять правоохоронні органи, - Зеленський

Усі кандидати від партії "Слуга народу" перед місцевими виборами будуть проходити перевірку правоохоронними органами.

Про це на брифінгу за результатами засідання фракції "Слуга народу" заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо, дійсно прослідкувати за всією країною, але в нас є такий принцип, що всі кандидатури будуть проходити безпекову перевірку. І від СБУ ми будемо просити допомогу, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів", - сказав президент.

Зеленський додав, що "це буде велика, складна, дуже складна робота".

"Тому й робляться, чесно кажучи, багато в нас офісів для того, щоб дивитися. У нас декілька рівнів буде перевірок людей. Є там районні офіси, міські, обласні, центральний офіс. Тому будемо вичищати", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" у присутності президента Володимира Зеленського 16 липня на праймеріз обрала Ірину Верещук кандитаткою у мери Києва.

15 липня Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

