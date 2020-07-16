Загиблий 13 липня під Зайцевим Дмитро Красногрудь брав участь в ліквідації кадрового офіцера РФ Щерби у 2017 р.

Товариші по службі сумують за загиблим у зоні ООС розвідником.

Запис зі співчуттями опубліковано на сторінці 93 бригади Холодний Яр в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Загиблий боєць - Дмитро Красногрудь з позивним "Мир" - служив у нашій бригаді багато років. Він був командиром розвідки 20 окремого мотопіхотного батальйону, який пізніше став підрозділом 93 бригади Холодний Яр. І ми сумуємо з приводу його смерті разом із сім'єю, друзями і побратимами", - сказано в повідомленні.

Красногрудь прийшов у батальйон у 2015 році, брав участь у визволенні Мар'їнки, Авдіївки. Обороняв Піски, Трьохізбенку, Чермалик, воював на Авдіївській промзоні.

У 2017 році Дмитро керував спецоперацією з узяття в полон військовослужбовця 22-ї бригади спеціального призначення ГРУ ГШ РФ Віктора Агєєва і ліквідації кадрового російського офіцера Олександра Щерби.

"Холодноярці" згадують Красногрудя як досвідченого безстрашного розвідника, відданого своїй справі, і мудрого командира, за яким ішли люди.

"Ще коли він був сержантом, був нагороджений президентською нагородою "Захиснику Вітчизни". Потім його відправили на офіцерські курси, він прийшов до нас уже командиром розвідувального взводу, а потім став у нас начальником розвідки", - згадують побратими з мотопіхотного батальйону.

Уже в званні лейтенанта Дмитро отримав від президента медаль "За військову службу Україні".

У Дмитра залишилися батьки, дружина і двоє синів.



