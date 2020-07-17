УКР
Врегулювання конфлікту на Донбасі буде пріоритетом головування Швеції в ОБСЄ в 2021 році, - МЗС

Швеція вважає врегулювання збройного конфлікту на Донбасі з дотриманням суверенітету і територіальної цілісності України своїм пріоритетом головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у наступному, 2021-му році.

Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив заступник міністра закордонних справ Швеції Роберт Рідберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Шведський дипломат заявив, що криза в Україні та довкола неї залишається одним із найбільш кричущих і останніх викликів європейському порядку безпеки.

"Під час головування ми продовжимо спиратися на цілеспрямовані зусилля наших попередників з метою пошуку стійкого політичного вирішення конфлікту відповідно до принципів і зобов'язань ОБСЄ. Це має бути з повною повагою суверенітету, територіальної цілісності, єдності і незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосив Рідберг.

https://www.youtube.com/watch?v=R9crqe_1soI Свобода первична Шариат вторичен - Шамиль Басаев...
Хто там з ким конфліктує?
Фуфельная проблема, как всегда шитая вафельными нитками.
От так . Шведи довго мовчали , але таки висловились .
хм.. и каждый председательствующий в обсе за последние ШЕСТЬ лет говорил Нам тоже самое !!!
Шведський дипломат заявив, що криза в Україні та довкола неї залишається одним із найбільш кричущих і останніх викликів європейському порядку безпеки. Дипломат наговорив багато так щоб нічого не сказати. Ці переможуть як Турчинов переміг РФ в Криму. Крім, самої України ніхто там не буде нічого робити, крім заяв, що Стурбовані конфліктом в Україні та доброї жратви на офіційних прийомах при переговорах щоб мати опісля добрий стул. .
