Врегулювання конфлікту на Донбасі буде пріоритетом головування Швеції в ОБСЄ в 2021 році, - МЗС
Швеція вважає врегулювання збройного конфлікту на Донбасі з дотриманням суверенітету і територіальної цілісності України своїм пріоритетом головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у наступному, 2021-му році.
Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив заступник міністра закордонних справ Швеції Роберт Рідберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Шведський дипломат заявив, що криза в Україні та довкола неї залишається одним із найбільш кричущих і останніх викликів європейському порядку безпеки.
"Під час головування ми продовжимо спиратися на цілеспрямовані зусилля наших попередників з метою пошуку стійкого політичного вирішення конфлікту відповідно до принципів і зобов'язань ОБСЄ. Це має бути з повною повагою суверенітету, територіальної цілісності, єдності і незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосив Рідберг.
