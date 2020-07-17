УКР
"Центренерго" завдяки прогалинам у законодавстві "торгує повітрям", а заробляє Коломойський, - "Схеми"

Державна компанія "Центренерго" освоїла "схему торгівлі повітрям", а заробляють на цьому компанії з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

Такого висновку дійшли журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, схема працює таким чином: "Центренерго" продає на "ринку на добу вперед" великий обсяг електроенергії, який насправді не збирається виробляти. Наступного дня оператор ринку - державна НЕК "Укренерго" - бачить дисбаланс і просить "Центренерго" не виробляти заявлені напередодні обсяги електроенергії, щоб запобігти розбалансуванню ринку. "Центренерго" погоджується, якщо їй продадуть електроенергію зі знижкою (для забезпечення вже укладених контрактів). До червня знижка становила майже 50%.

У зв'язку з необхідністю забезпечити виробіток "Енергоатому", "Укренерго" змушена погодитися на такі дії "Центренерго" і продає їй необхідний обсяг зі знижкою, купуючи цю електроенергію в "Енергоатому" за цією ж ціною.

Читайте також: Підконтрольне Коломойському "Центренерго" закуповує вугілля в Грузії дорожче за "Роттердам+", - ексглава НКРЕКП Вовк

"Таким чином, "Центренерго", фактично нічого не роблячи, отримує електроенергію для продажу майже вдвічі дешевше, ніж ринкова ціна, а "Енергоатом", який витрачає кошти на виробництво, вимушено продає свою електроенергію з дисконтом", - пояснюють "Схеми".

Існуюча схема поставила в скрутне фінансове становище "Енергоатом" - йому бракує грошей на зарплату співробітникам. Також страждає ДП "Гарантований покупець": він недоотримує кошти і не може розрахуватися з "Енергоатомом" і виробниками "зеленої" енергетики.

"Можливість продавати "повітря" і заробляти на цьому створила сама держава", - зазначають "Схеми".

Згідно з фінансово-господарською звітністю "Центренерго", яку журналісти отримали від джерел у податковій, держкомпанія почала активно заробляти на цій схемі з кінця минулого року. Починаючи з березня, масштаби використання цієї схеми з боку "Центренерго" суттєво збільшилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Досить п##дячити "зелену" енергетику": під Радою завтра збирається акція протесту

"Від дій "Центренерго" на ринку електроенергії виграють структури, пов’язані з Ігорем Коломойським. При цьому найбільшими покупцями електроенергії "Центренерго" є фірма "Юнайтед Енерджі" та Нікопольський завод феросплавів (НЗФ). Тобто, коли "Центренерго" виставляє на ринок значні обсяги електроенергії задешево, то її частку скуповує "Юнайтед Енерджі", яка потім постачає електроенергію на підприємства з орбіти групи "Приват". Серед контрагентів "Юнайтед Енерджі" є Запорізький завод феросплавів, Марганецький та Покровський гірничозбагачувальні комбінати, Дніпроазот, "Укрнафта", "Укртатнафта", "Ексімнафтопродукт", "Одеснафтопродукт", "Синтез Ойл"", - повідомляють "Схеми".

Також читайте: Україна втратить 250 млрд гривень через суди із "зеленими" інвесторами, - Центр Разумкова

"Завдяки махінаціям з продажем електроенергії "Центренерго" отримує надприбутки, які потім дозволяють цій держкомпанії купувати задорого вугілля та газ у компаній, пов’язаних, як виявили журналісти, з Ігорем Коломойським", – каже Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Коломойський Ігор енергетика Центренерго
зеля умудрился сделать кризис там где до него все наладили и вывели в прибыль... хотя это конечно коломой, а зеля просто ниче не шприт и айкосы курит
Пока в Украине не появится украинский президент,а не ставленник хаббада,мы лучше не заживем.Они специально в финал выводят на выборы своих и приходится выбирать между двумя евреями.
Точно так же как Ахметов торгует воздухом под названием *зеленые тарифы*. Фактически ничего не производит (всего 8% електроенергии) а денег забирает из бюджета 25%. Чем вам не торговля воздухом?
коломойшу на кол..
Практически все наши олигархи -- єто ублюдки паразитирующие на Народе Украины которые никогда не нажруться ленег !!! За рыжего гудка и беню вообще отдельный разговор--- им место давно в тюряге -- их двухходовые схемы по выкачиванию денег с бюджета и забирают почти 50 процентов достатка у каждой семьи просто уничтожение !!! Так же как субсидии придумали -- миллиарды перекладывают с бюджета в карман ТВАРИ
Точно так же как Ахметов торгует воздухом под названием *зеленые тарифы*. Фактически ничего не производит (всего 8% електроенергии) а денег забирает из бюджета 25%. Чем вам не торговля воздухом?
25 % от какого именно бюджета он забирает ?
Дай Бог в Украине придет нормальный през и откроет Нам "карты-схемы", типа - кто-че-где-крал и когда --- то прозреем Все Мы от услышанного и каждый полезет за топором для поиска "слуг и Ко"..
зеля умудрился сделать кризис там где до него все наладили и вывели в прибыль... хотя это конечно коломой, а зеля просто ниче не шприт и айкосы курит
Офіс генпрокурора розслідує держзраду "слуги народу" Геруса ...... За його правки голосувала ВР, а підпісув ті самі закони - зеЛенський.
Ого, открытие недели!
Пока в Украине не появится украинский президент,а не ставленник хаббада,мы лучше не заживем.Они специально в финал выводят на выборы своих и приходится выбирать между двумя евреями.
"Центрэнерго" благодаря пробелам в законодательстве "торгует воздухом", а зарабатывает Коломойский, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3454
Дурня якась, "Центрэнерго" може продавати кому завгодно и скільки завгодно, воно продало а купляє у "Укрэнерго" яке у свою чергу купляє у виробників стільки скільки вони зможуть виробити у межах потреб, отож, крайнім та відповідальним перед покупцями є саме "Центрэнерго", отож хай і розраховується з ними, коли у "Укрэнерго та виробників "бананів" не вистачає. А вже коли воно ведеться на схеми "Центрэнерго" то ж не просто так а мабуть мають з цього якийсь відкат. Отож "Укрэнерго"теж у схемі.
Ти взагалі про що, хлопче?
Я про те що без участі "Укрэнерго" схема не діятиме, чи може ти вважаєш що в "Укрэнерго" самі хронічні ідіоти?
До чого тут час та інтенсивність використання схеми?
Ахаха, вибач хлопче, то я не тобі, трохи промазав.
Коломойский заслуживает смерти!!!
После 21 апреля 2019 года Коломойский в безопасности в Украине...
Що тут доповнювати? В Україні УТВОРЕНО ЕКОНОМІЧНИЙ І СУСПІЛЬНИЙ БЕЗЛАД! Практично не працює Конституція,особливо по безпековим і державницьким оргсимволам.Закони нівельовані ( особисто відчуваєш), люди кинуті на призволяще. Навіть скаргу не має куди подати+ скрізь ************ як пером по папіру,так і виштовхнуть,як непотріб. Нинішню епоху при цій антидержавній владі можна охарактеризивати,як Епоха Наплювательства НА ВСЕ і ВСЯ . Вже скоро можливо почнеться війна,що будемо робити? В країні засилля антидержавного і диверсантського набріду. Їм в чергу стоять наше ватопацифіське кодло з транспорантами "За Шарія" та "Бойко- президкнт". Оцінка: Держава втратила державністть у своїй основі!
вопрос
шо в это время делают националисты?
"НЭК "Укрэнерго" - видит дисбаланс и просит "Центрэнерго" не производить заявленные накануне объемы электроэнергии"Источник: https://censor.net/n3208617
а почему не ограничивают генерацию ахметки?
Запорожская и Кураховская ТЭС генерируют 30 % тепловой генерации !!!
Государственная Центроэнерго должна на минимальных мощностях работать а ахметковая генерация бабло косить
Всё будет Приват.
так всегда было в истории и думаю будет. Все кто нареформировал последнюю одежку у народа будут отреформированы.
за шею
Схемы наконец-то разродились материалом ,достойным всяческого поощрения.Вопросы по этой афёре надо задавать лукавым из профильных комитетов Рады,Шмыгалю,Зеленскому и судьям.Те же НАБУ,САП,ВАКС.
Ця схема існує вже два роки (після реформи ринку ЕЕ). Просто раніше на цій схемі заробляли структури Кононенка, зараз Коломийського.
Також на цій схемі заробляє Ахметов через ДТЕК.
с етого момента меня етот русский ресурс не инетресует....
ГАлАсАвавшим "ЗА" зЕ-беню, це не цікаво. Вони з голоду ладні подохнути, "аби не Порошенко".
и подохнут. Я вам ето обещаю.
