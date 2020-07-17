"Центренерго" завдяки прогалинам у законодавстві "торгує повітрям", а заробляє Коломойський, - "Схеми"

Державна компанія "Центренерго" освоїла "схему торгівлі повітрям", а заробляють на цьому компанії з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

Такого висновку дійшли журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, схема працює таким чином: "Центренерго" продає на "ринку на добу вперед" великий обсяг електроенергії, який насправді не збирається виробляти. Наступного дня оператор ринку - державна НЕК "Укренерго" - бачить дисбаланс і просить "Центренерго" не виробляти заявлені напередодні обсяги електроенергії, щоб запобігти розбалансуванню ринку. "Центренерго" погоджується, якщо їй продадуть електроенергію зі знижкою (для забезпечення вже укладених контрактів). До червня знижка становила майже 50%.

У зв'язку з необхідністю забезпечити виробіток "Енергоатому", "Укренерго" змушена погодитися на такі дії "Центренерго" і продає їй необхідний обсяг зі знижкою, купуючи цю електроенергію в "Енергоатому" за цією ж ціною.

"Таким чином, "Центренерго", фактично нічого не роблячи, отримує електроенергію для продажу майже вдвічі дешевше, ніж ринкова ціна, а "Енергоатом", який витрачає кошти на виробництво, вимушено продає свою електроенергію з дисконтом", - пояснюють "Схеми".

Існуюча схема поставила в скрутне фінансове становище "Енергоатом" - йому бракує грошей на зарплату співробітникам. Також страждає ДП "Гарантований покупець": він недоотримує кошти і не може розрахуватися з "Енергоатомом" і виробниками "зеленої" енергетики.

"Можливість продавати "повітря" і заробляти на цьому створила сама держава", - зазначають "Схеми".

Згідно з фінансово-господарською звітністю "Центренерго", яку журналісти отримали від джерел у податковій, держкомпанія почала активно заробляти на цій схемі з кінця минулого року. Починаючи з березня, масштаби використання цієї схеми з боку "Центренерго" суттєво збільшилися.

"Від дій "Центренерго" на ринку електроенергії виграють структури, пов’язані з Ігорем Коломойським. При цьому найбільшими покупцями електроенергії "Центренерго" є фірма "Юнайтед Енерджі" та Нікопольський завод феросплавів (НЗФ). Тобто, коли "Центренерго" виставляє на ринок значні обсяги електроенергії задешево, то її частку скуповує "Юнайтед Енерджі", яка потім постачає електроенергію на підприємства з орбіти групи "Приват". Серед контрагентів "Юнайтед Енерджі" є Запорізький завод феросплавів, Марганецький та Покровський гірничозбагачувальні комбінати, Дніпроазот, "Укрнафта", "Укртатнафта", "Ексімнафтопродукт", "Одеснафтопродукт", "Синтез Ойл"", - повідомляють "Схеми".

"Завдяки махінаціям з продажем електроенергії "Центренерго" отримує надприбутки, які потім дозволяють цій держкомпанії купувати задорого вугілля та газ у компаній, пов’язаних, як виявили журналісти, з Ігорем Коломойським", – каже Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.