Зеленський про Шарія: Не дуже добре підвищувати свій рейтинг за рахунок мого

Зеленський про Шарія: Не дуже добре підвищувати свій рейтинг за рахунок мого

Президент Володимир Зеленський прокоментував звинувачення на його адресу від блогера Анатолія Шарія, зазначивши, що той намагається підвищити свій рейтинг за рахунок рейтингу Президента.

Про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів після засідання фракції "Слуга народу" 16 липня ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Єдине, що мені здається, не дуже красиво, - спробувати підвищувати собі рейтинг за рахунок мого рейтингу, рейтингу Президента чи моєї особистості, чи нашої партії. Мені здається, це неправильно і що має бути соромно. Навіть не знаю, що ще тут прокоментувати. Мені нецікаві ці люди, про яких ви говорите в цілому", - зазначив Президент.

Зеленський також прокоментував напади на представників "партії Шарія".

"Я не займаюся нападами на будь-яку партію. Я думаю, що засоби масової інформації це бачать. Знаючи, що в мене дуже ліберальне ставлення до ЗМІ, це правда. Мало того, що я не нападаю ні на пана Шарія, чи там "Нацкорпус". Мало того, вони кажуть про мене такі речі, які, мені здається, соромно говорити в принципі людині про людину. Але, скажемо так, це їхнє життя", - сказав глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Шарій Анатолій (228)
Топ коментарі
+53
Новая тупая манипуляция от бубочки -- Не будете голосовать за нас, тогда придут Шарий и Мертвечук. Старо как мир.
показати весь коментар
17.07.2020 00:15 Відповісти
+46
шмаркля меряется рейтингами со шмарием - у кого длиннее...
Уже сам факт того, что шмаркля опустился до этого (или поднялся? ) - демонстрируется насколько он озабюочен своим рейтингом среди идиотов))
показати весь коментар
17.07.2020 00:23 Відповісти
+45
Зеленский про Шария: Не очень хорошо повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга - Цензор.НЕТ 1004
показати весь коментар
17.07.2020 00:21 Відповісти
Про поздравление Меркель
показати весь коментар
17.07.2020 10:43 Відповісти
А засранцами это чмо кого называло?? Или и в отношении дальнобоев оно может???
показати весь коментар
17.07.2020 09:28 Відповісти
Ты иди Сашу 3% воспитывай. За украинцев оно тут будет расписываться
показати весь коментар
17.07.2020 17:21 Відповісти
"...Голова в песке, но жопа то наверху..."

Как и положено *******
показати весь коментар
17.07.2020 09:19 Відповісти
Тобто, у них ціль одна. Просто Зеленский образився, що Шарій хоче бігти спереді зеленого воза і його шобли.
показати весь коментар
17.07.2020 08:29 Відповісти
Президент должен думать о стране, о том, как живётся народу, что надо сделать чтобы жизнь населения улучшить, чтобы страна процветала, чтобы была сильной, независимой, чтобы её уважали в Мире. А этот о своём рейтинге...
показати весь коментар
17.07.2020 08:32 Відповісти
шоу бизнес он такой, клоун думает только о рейтингах
показати весь коментар
17.07.2020 08:33 Відповісти
справедливо.
показати весь коментар
17.07.2020 16:15 Відповісти
Два сапога - пара....
показати весь коментар
17.07.2020 08:40 Відповісти
ПетяШарій.)
показати весь коментар
17.07.2020 08:52 Відповісти
Рейтин вещь не стабильная и уж точно не вечная. Петя подтверди!))
показати весь коментар
17.07.2020 08:51 Відповісти
А малоросы все Петю вспоминают -это в Украине важнее большого рейтинга,чувствуете как он вам в затылок дышит)
показати весь коментар
17.07.2020 09:27 Відповісти
об клоуна вже навіть шмарклій відкрито ноги обтирає, а клоун все на шо спромігся, це пробубніти шо так не можна робити ))))) зебіли, вам самим ще не гидко від вашого вибору?!
показати весь коментар
17.07.2020 08:55 Відповісти
Вава годами, на клоунском квартале обсерал всю власть повышая себе рейтинги.
показати весь коментар
17.07.2020 09:06 Відповісти
И только порохло тёрся под властью и около власти всегда, всю жизнь, задгребая миллиарды, пока страна нищала до уровня африканских. А потом уселся во власть... И хоть попёрли, но не прогадал.
показати весь коментар
17.07.2020 14:44 Відповісти
Де гроші які перестав красти Порошенко? !!!! Чому коли він крав, ВВП зростав а зараз падає ??? !!!
показати весь коментар
17.07.2020 15:50 Відповісти
На папері у вас, мародерівців, все зростає. А насправді висить.
показати весь коментар
17.07.2020 16:08 Відповісти
Все ще насолоджуєшся сечею? Смачного !
показати весь коментар
17.07.2020 17:00 Відповісти
шарий - общемировой эксперт по говну. Недаром зрители петушария - говноеды. Ведь только говноедам, толян может запихнуть в рот любое сове говно, а они со вкусом его сожрут.
показати весь коментар
17.07.2020 09:22 Відповісти
Два дебила (Зе и Шарий) это сила.
показати весь коментар
17.07.2020 09:22 Відповісти
Как у зебобы получается обосраться на ровном месте?))))
показати весь коментар
17.07.2020 09:34 Відповісти
За петушария и осла голосуют одни и те же отбросы общества...конкуренция гавна между собой...
показати весь коментар
17.07.2020 09:36 Відповісти
""Я не занимаюсь нападениями на какую-либо партию"
Только персонально!
Только Порошенко!
показати весь коментар
17.07.2020 09:37 Відповісти
Два сапога - пара.
показати весь коментар
17.07.2020 09:37 Відповісти
Два дебила - это сила.
показати весь коментар
17.07.2020 16:51 Відповісти
Та да, у тебе інших цінностей, окрім власного рейтингу не має...
показати весь коментар
17.07.2020 09:43 Відповісти
Цвіль собі рейтинг так само піднімала брехнею та маніпуляціями.
показати весь коментар
17.07.2020 10:46 Відповісти
"не очень хорошо" = "хорошо, но не очень"
показати весь коментар
17.07.2020 11:44 Відповісти
Какой у тебя рейтинг зеленский ? Липовый !!! И этому скоро ему прийдёт пипец!!
показати весь коментар
17.07.2020 13:23 Відповісти
может, он завидует Шарию?
показати весь коментар
17.07.2020 13:46 Відповісти
Очень правильно. что харант не хамит Шарию, разговаривает вежливо, деликатно, осторожно - не так, как с патриотами на передовой.... У Шария есть бесценный анализ зеленого дерьма - зеля в руках у шантажиста Шария....Допускаю, что Зеленский ещё попросит прощения у Шария, как когда-то у толстожопой содержанки кремлёвского шизоида, у кабздыра...
показати весь коментар
17.07.2020 14:10 Відповісти
Для нормального человека любая причастность к вазелину, пусть даже в "попытках пригрозить", уже удар по рейтингу и репутации. Об это имя можно только замараться.
показати весь коментар
17.07.2020 15:43 Відповісти
Зеленский, не мелочись, народ слил Петю, сольёт и Шария. Главное - компетентные реформы, посадка воров, и тогда никакой шариат тебе не гроза.
показати весь коментар
17.07.2020 16:20 Відповісти
Очень воняет пиаром чмария от зебоби!
С каких пор Президент (независимо от фамилии) комментирует какого блогера, сидящего за границей? И тем более сетует, что чувак сиде чертизнает де перед вэбкамерой и стримя на ютубе отжимает рейтинг новоиспеченного главы государства.
ну это же дно!
он должен отвечать примерно вот так вот: "Шарий? А кто это? блогер зарубежный? ну так пусть коментирует политику в стране где живет, при чем тут Украина?"
показати весь коментар
17.07.2020 16:22 Відповісти
А почему не пиариться на СН ? Тут даже любой, если не лентяй, бомж из помойки , сможет подняться над СН, докерувалися Слуги!
показати весь коментар
17.07.2020 16:25 Відповісти
що воно пробелькотіло...!?
показати весь коментар
17.07.2020 19:36 Відповісти
Да, Владимир Владимирович, я справляюсь, под Иловайском уничтожаю добробаты, в Минске подписываю капитуляцию, поставляю бракованные бронежилеты в ВСУ, взрываю склады с боеприпасами на миллиарды долларов. Мы с вами в этом солидарны. Жму руку, обнимаю
показати весь коментар
17.07.2020 19:54 Відповісти
В Шария есть какашка Зеленского.
показати весь коментар
17.07.2020 21:14 Відповісти
Вони, один одного варті.
показати весь коментар
17.07.2020 21:57 Відповісти
спросили типа как вы относитесь к тому что корешам шарика накрутили люлей, тот ответил: "Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите в целом". гениально для преза идиота
показати весь коментар
17.07.2020 23:27 Відповісти
