Зеленський про Шарія: Не дуже добре підвищувати свій рейтинг за рахунок мого
Президент Володимир Зеленський прокоментував звинувачення на його адресу від блогера Анатолія Шарія, зазначивши, що той намагається підвищити свій рейтинг за рахунок рейтингу Президента.
Про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів після засідання фракції "Слуга народу" 16 липня ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Єдине, що мені здається, не дуже красиво, - спробувати підвищувати собі рейтинг за рахунок мого рейтингу, рейтингу Президента чи моєї особистості, чи нашої партії. Мені здається, це неправильно і що має бути соромно. Навіть не знаю, що ще тут прокоментувати. Мені нецікаві ці люди, про яких ви говорите в цілому", - зазначив Президент.
Зеленський також прокоментував напади на представників "партії Шарія".
"Я не займаюся нападами на будь-яку партію. Я думаю, що засоби масової інформації це бачать. Знаючи, що в мене дуже ліберальне ставлення до ЗМІ, це правда. Мало того, що я не нападаю ні на пана Шарія, чи там "Нацкорпус". Мало того, вони кажуть про мене такі речі, які, мені здається, соромно говорити в принципі людині про людину. Але, скажемо так, це їхнє життя", - сказав глава держави.
