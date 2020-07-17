Суд продовжив на 2 місяці тримання під вартою підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ
Печерський районний суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко на два місяці. Кузьменко залишиться в слідчому ізоляторі до 13 вересня.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий, інформує Цензор.НЕТ.
"Передбачувано. Тримання під вартою до 13 вересня 2020 року Юлі Кузьменко. Відсутність мужності, кваліфікації, здорового глузду", - написав адвокат.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
СталинАваков, произошла чудовищная ошибка!"
-А як же бути з "клятвенним" наказом ЗЕ - закінчити досудове розслідування до червня цього року? Інакше "Авакова - на винос"? Та й традиційне... "а судді - хто?"
Всі гілки влади "під зав'язку" укомплектовані садистами... і злісними порушниками Конституції!
-ЧОМУ, всупереч презумпції невинуватості (ст. 62 Конституції) людей, вина яких не доведена, влада тримає в умовах покарання - в умовах позбавлення волі?
-Та й суспільство беззубе - немає чим думати, що на місці ув'язнених може опинитися кожен з нині "безтурботних"...
- А те, що суспільство терпить і не скидає владу за знущання над ним, за сукупністю вчинених нею злочинів - то, як сказав Парасюк -"Вибачте, але це 3,14здець"
Мы похожи на стадо охраняемое дресироваными одичалыми собаками которые сменяя друг друга рвут все на части и гонят нас к обрыву. Ждать больше не чего. Менять систему, для этого обсуждаем новый суспильный договор.
А цих тримають без підстав від слова взагалі. Те саме стосується справи Звіробій про "замах".
Зеленого чмирька геть. Дострокові.