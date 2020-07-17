Суд продовжив на 2 місяці тримання під вартою підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Печерський районний суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко на два місяці. Кузьменко залишиться в слідчому ізоляторі до 13 вересня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий, інформує Цензор.НЕТ.

"Передбачувано. Тримання під вартою до 13 вересня 2020 року Юлі Кузьменко. Відсутність мужності, кваліфікації, здорового глузду", - написав адвокат.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.



