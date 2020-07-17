УКР
Новини Убивство Шеремета
Суд продовжив на 2 місяці тримання під вартою підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Печерський районний суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко на два місяці. Кузьменко залишиться в слідчому ізоляторі до 13 вересня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий, інформує Цензор.НЕТ.

"Передбачувано. Тримання під вартою до 13 вересня 2020 року Юлі Кузьменко. Відсутність мужності, кваліфікації, здорового глузду", - написав адвокат.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.


арешт (2549) суд (11820) Кузьменко Юлія (165)
Топ коментарі
+29
Ну ты и сволочь. Надеюсь когда ТЕБЯ закроют по надуманному обвинению, ты так же, як и сейчас, будешь писать (из камеры, если телефон оставят), что Аваков и Ко - молодцы.
17.07.2020 01:43 Відповісти
+22
Лохторат зеленой плесени он такой.
17.07.2020 02:12 Відповісти
+15
Он будет писать: "Товарищ Сталин Аваков, произошла чудовищная ошибка!"
17.07.2020 01:50 Відповісти
Рыжая подложила бомбу .Я её как увидел сразу сказал - молодец Аваков,раскрыл преступление.
17.07.2020 01:34 Відповісти
Ну ты и сволочь. Надеюсь когда ТЕБЯ закроют по надуманному обвинению, ты так же, как и сейчас, будешь писать (из камеры, если телефон оставят), что Аваков и Ко - молодцы.
17.07.2020 01:43 Відповісти
Он будет писать: "Товарищ Сталин Аваков, произошла чудовищная ошибка!"
17.07.2020 01:50 Відповісти
Лохторат зеленой плесени он такой.
17.07.2020 02:12 Відповісти
-Суд продовжив на 2 місяці тримання під вартою підозрюваної у справі Шеремета і Кузьменко та й Антоненка, - адвокати.
-А як же бути з "клятвенним" наказом ЗЕ - закінчити досудове розслідування до червня цього року? Інакше "Авакова - на винос"? Та й традиційне... "а судді - хто?"
Всі гілки влади "під зав'язку" укомплектовані садистами... і злісними порушниками Конституції!
-ЧОМУ, всупереч презумпції невинуватості (ст. 62 Конституції) людей, вина яких не доведена, влада тримає в умовах покарання - в умовах позбавлення волі?
-Та й суспільство беззубе - немає чим думати, що на місці ув'язнених може опинитися кожен з нині "безтурботних"...
- А те, що суспільство терпить і не скидає владу за знущання над ним, за сукупністю вчинених нею злочинів - то, як сказав Парасюк -"Вибачте, але це 3,14здець"
17.07.2020 14:17 Відповісти
Ну да, а лет 400 тому назад рыжих сразу на костер отправляли... Что ты мелешь, дурень?
17.07.2020 01:49 Відповісти
Це сам Аваков пише.
17.07.2020 09:15 Відповісти
Я посмотрел его комментарии и сложилось впечатление, что он зеленый тролль (возможно лахтинский, но не уверен) и к тому же с логикой у него явные проблемы.
17.07.2020 10:55 Відповісти
Вот если бы суды продлевали без содержания следователей и прокуроров по делу, то и следствие бы побыстрее двигалось.
17.07.2020 01:37 Відповісти
А в цій справі слідство вперлося у стіну. Велику Китайську. Ні обійти, ні розвалити. Тому залишається тупо продовжувати утримання під вартою. Це, як Панвковський казав Балаганову, відстрочуючи власну екзекуцію:"Пиляйте, Шура, пиляйте, вони із золота..." про чавунні гирі. Шура пиляв довго, але і Паніковський отримував сатисфакцію теж довго. Карма не забула про героя.
17.07.2020 05:51 Відповісти
Я имел в виду - заставить довести до конца, но денег не платить. Вообще, здесь наблюдается полная калька с российской судебной системы.
17.07.2020 06:11 Відповісти
А кроме Печерского суда, других в стране нет ?
17.07.2020 01:40 Відповісти
Походу все сомнительные дела туда передают. Там наверное, у судейских уже индульгенция на руках, заранее. Иначе чем обьяснить такое наплевательское отношение к закону?
17.07.2020 01:46 Відповісти
По-моему, это карманный суд банды Авакова-Коломойского.
17.07.2020 01:50 Відповісти
А что еще остается делать когда доказательств ноль а главмусору нужно сохранять мину.
17.07.2020 02:26 Відповісти
Главмусор слишком засиделся в своём кресле. Если он вообще жив. Его давно никто не видел без маски.
17.07.2020 02:47 Відповісти
А хіба це законно ? І отак можна до безкінечності продовжувати утримання під вартою ?
17.07.2020 03:11 Відповісти
Печерне правосуддя
17.07.2020 07:53 Відповісти
В этом бардаке наглейших слуг 🤢🤡🎪 быдла 73% ,разве есть вообще что-то законное
17.07.2020 09:02 Відповісти
І знову ніхто не знає про докази винуватості Кузьменко. Чим ближче до місцевих виборів, то тим більше буде демонстрацій різних нібито кримінальних справ.
17.07.2020 03:51 Відповісти
Судов нет есть инквизиция, медицины нет есть секта ковида, государства нет есть колония, народа нет есть только недовольство.Причина- наша недееспособность социальная
Мы похожи на стадо охраняемое дресироваными одичалыми собаками которые сменяя друг друга рвут все на части и гонят нас к обрыву. Ждать больше не чего. Менять систему, для этого обсуждаем новый суспильный договор.
17.07.2020 04:38 Відповісти
Обсуждать договор придётся с олигархами - суспільство повинне обрати собі іншого олігарха, Коломойський не справився, він не подолав корупцію, не закінчив війну і епоху бідностї, і найголовніше, що йому не може пробачити нарід - не знайшов статтю, по якій хтів посадити Пороха.
17.07.2020 09:21 Відповісти
Суспильство начинается с трех человек у кторых есть договор между собой для дстижения конкретной цели и чем их больше тем оно сильнее,а силу уважают и с ней договариваются
18.07.2020 07:14 Відповісти
Пока презом Зеля и МВД Авакян - ребятам воли не видать! И посажены они с одной целью - запугать более-менее активную часть населения. И ничего более!
17.07.2020 06:40 Відповісти
Надьку Ссс затримали в період підготовки теракту, з вибухівкою, зі всіма доказами і НІЧОГО.
А цих тримають без підстав від слова взагалі. Те саме стосується справи Звіробій про "замах".
17.07.2020 06:42 Відповісти
Надьку, наверное, признали неосудной. Кто в здравом уме на такое пойдёт.
17.07.2020 06:49 Відповісти
Тоді чому вона не в палаті №6, а в палаті№ZIK?
17.07.2020 09:23 Відповісти
Бо це різновид палати №6.
17.07.2020 09:43 Відповісти
Всі ці "слідчі" , "судді" безумовно повинні відповідати за знущання над цими Людьми . Але зе особисто повинен відповісти за кожен день , за кожну годину , хвилину , що вони знаходяться у в'язниці . Садити воно буде , пі..рас !
17.07.2020 06:44 Відповісти
А есть же ответственность судей на заведомо неа неправомерное решение ? Хотя о чем я. Портновская система вся такая . Поздравляю . И овоща не надо . Есть недомерок , исправно исполняющий волю собачьих ртов ..
17.07.2020 06:52 Відповісти
Это сродни ответственности за ошибки медиков. Не будут же сами на себя "грузить" вину.
17.07.2020 09:51 Відповісти
Ясно и достоверно только одно вся шобло Зеленского заганяет в стойло народ.
17.07.2020 07:22 Відповісти
Вот так и кэтим предателям и проходимцам надо отностся- ни капли милосердия к ним не проявлять !
17.07.2020 07:27 Відповісти
Судьи и прокурор должны ответить за этот беспредел. И ответят.
17.07.2020 07:53 Відповісти
Все - застрягли. Ні туди ні сюди.
17.07.2020 07:54 Відповісти
Улик на подозреваемых у следствия - нет, но суд продлевает содержание под стражей! Это как такое может быть?! Объясните пожалуйста выпускнику юридического факультета Киевского университета имени Тараса Шевченко - как такое может быть!
17.07.2020 07:59 Відповісти
Невозможно понять непонятное.
17.07.2020 09:47 Відповісти
Свавілля поліцейської та судової влади продовжується. Та край цьому таки настане. Тримайтесь Юлія та Андрій - Патріотична Україна з Вами ! Пісня / кліп на підтримку бранців "справи Шеремета". "БІЛИМИ ниткАми". https://www.youtube.com/watch?v=oad9-jGuCRI
17.07.2020 08:45 Відповісти
У зеленого чмирька з шоблою тримати невиновних атовця і дитячого хірурга мужності вистачає, а відповісти на вбивство медиків в Горлівці мужності не вистачає.
Зеленого чмирька геть. Дострокові.
Зеленого чмирька геть. Дострокові.
17.07.2020 09:07 Відповісти
Не той страшний ворог, який стріляє з фронту, а той, що з тилу тобі ножа в спину встромляє. Гівно ти ссучене, аваков, і твоя курва венедіктова і суди ваші продажні - дограєтеся ублюдки малороські.
17.07.2020 09:34 Відповісти
 
 