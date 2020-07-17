На Кіровоградщині депутат міськради підозрюється в розтраті зерна на 51 млн грн, - Офіс Генпрокурора
Правоохоронці повідомили про підозру депутату Долинської міськради Кіровоградської області в розтраті сільськогосподарської продукції на 51 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"За даними слідства, депутат, будучи директором та учасником ТОВ "Долинський комбікормовий завод", розтратив шляхом зловживання своїм службовим становищем, близько 11 тис. тонн зерна кукурудзи вартістю понад 51 млн грн, яка була передана цьому товариству на відповідальне зберігання", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування триває. Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.
Топ коментарі
+7 Топ Ган
показати весь коментар17.07.2020 02:05 Відповісти Посилання
+7 Стрелок
показати весь коментар17.07.2020 02:11 Відповісти Посилання
+4 Welt Schmerz
показати весь коментар17.07.2020 02:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хрумать надо тихесенько.....
Помощники великого писца свернули в трубку отброшенный документ и подали ему другой. Великий писец стал снова читать:
- «В пятый день месяца тот привезли в царские житницы шестьсот мер пшеницы, в чем главный смотритель выдал расписку. В седьмой день месяца тот великий казначей узнал и проверил, что из прошлогоднего урожая убыло сто сорок восемь мер пшеницы. Во время проверки двое рабочих украли меру зерна и спрятали его между кирпичами. Когда это было открыто, оба были отданы под суд и сосланы в каменоломни за то, что посягнули на имущество его святейшества…»
- А те сто сорок восемь мер? - спросил наследник.
- Их съели мыши, - ответил писец и стал читать дальше: - «Восьмого числа месяца тот было прислано на убой двадцать коров и восемьдесят четыре овцы, которых смотритель скотного двора велел отдать полку "Ястреб" под соответствующую расписку».
(с) Болеслав Прус "Фараон"