На Кіровоградщині депутат міськради підозрюється в розтраті зерна на 51 млн грн, - Офіс Генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру депутату Долинської міськради Кіровоградської області в розтраті сільськогосподарської продукції на 51 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, депутат, будучи директором та учасником ТОВ "Долинський комбікормовий завод", розтратив шляхом зловживання своїм службовим становищем, близько 11 тис. тонн зерна кукурудзи вартістю понад 51 млн грн, яка була передана цьому товариству на відповідальне зберігання", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває. Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

