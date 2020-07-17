УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11132 відвідувача онлайн
Новини
3 158 26

На Кіровоградщині депутат міськради підозрюється в розтраті зерна на 51 млн грн, - Офіс Генпрокурора

На Кіровоградщині депутат міськради підозрюється в розтраті зерна на 51 млн грн, - Офіс Генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру депутату Долинської міськради Кіровоградської області в розтраті сільськогосподарської продукції на 51 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, депутат, будучи директором та учасником ТОВ "Долинський комбікормовий завод", розтратив шляхом зловживання своїм службовим становищем, близько 11 тис. тонн зерна кукурудзи вартістю понад 51 млн грн, яка була передана цьому товариству на відповідальне зберігання", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває. Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Також дивіться: Депутат Запорізької міськради за $12 тис. гарантував отримання земельної ділянки, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

депутат (1804) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) Офіс Генпрокурора (3401) Кіровоградська область (603)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
...ну вот, официально поймалась первая мышь...
показати весь коментар
17.07.2020 02:05 Відповісти
+7
лошара. тут из госрезерва 2700 вагонов зерна "ушли" - мыши съели - и ничего
показати весь коментар
17.07.2020 02:11 Відповісти
+4
І такі "миші" хрумали зерно ще у Стародавньому Ґеґипті...

Помощники великого писца свернули в трубку отброшенный документ и подали ему другой. Великий писец стал снова читать:
- «В пятый день месяца тот привезли в царские житницы шестьсот мер пшеницы, в чем главный смотритель выдал расписку. В седьмой день месяца тот великий казначей узнал и проверил, что из прошлогоднего урожая убыло сто сорок восемь мер пшеницы. Во время проверки двое рабочих украли меру зерна и спрятали его между кирпичами. Когда это было открыто, оба были отданы под суд и сосланы в каменоломни за то, что посягнули на имущество его святейшества…»
- А те сто сорок восемь мер? - спросил наследник.
- Их съели мыши, - ответил писец и стал читать дальше: - «Восьмого числа месяца тот было прислано на убой двадцать коров и восемьдесят четыре овцы, которых смотритель скотного двора велел отдать полку "Ястреб" под соответствующую расписку».

(с) Болеслав Прус "Фараон"
показати весь коментар
17.07.2020 02:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...ну вот, официально поймалась первая мышь...
показати весь коментар
17.07.2020 02:05 Відповісти
Это ещё мышонок.
показати весь коментар
17.07.2020 06:38 Відповісти
не знав що одиниця вимірювання зерна ...гривня , все життя думав що тонна
показати весь коментар
17.07.2020 09:30 Відповісти
лошара. тут из госрезерва 2700 вагонов зерна "ушли" - мыши съели - и ничего
показати весь коментар
17.07.2020 02:11 Відповісти
бровист и член - или пережиток?
показати весь коментар
17.07.2020 02:30 Відповісти
Ще не відкрив тему - але вже знав, що будуть коменти про мишу На Кировоградщине депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн грн, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3180
показати весь коментар
17.07.2020 02:34 Відповісти
бубочку к бубочке собирали, а тут такая потеря...прикро
показати весь коментар
17.07.2020 06:38 Відповісти
Ну а хто ж ще міг "з*їсти" стільки зерна? Тільки миші. Вони вже патрони і снаряди гризуть і різне військове майно.
показати весь коментар
17.07.2020 06:42 Відповісти
мыши в зерне больше понимают чем депутат горсовета на Кировоградщине.
хрумать надо тихесенько.....
показати весь коментар
17.07.2020 02:34 Відповісти
І такі "миші" хрумали зерно ще у Стародавньому Ґеґипті...

Помощники великого писца свернули в трубку отброшенный документ и подали ему другой. Великий писец стал снова читать:
- «В пятый день месяца тот привезли в царские житницы шестьсот мер пшеницы, в чем главный смотритель выдал расписку. В седьмой день месяца тот великий казначей узнал и проверил, что из прошлогоднего урожая убыло сто сорок восемь мер пшеницы. Во время проверки двое рабочих украли меру зерна и спрятали его между кирпичами. Когда это было открыто, оба были отданы под суд и сосланы в каменоломни за то, что посягнули на имущество его святейшества…»
- А те сто сорок восемь мер? - спросил наследник.
- Их съели мыши, - ответил писец и стал читать дальше: - «Восьмого числа месяца тот было прислано на убой двадцать коров и восемьдесят четыре овцы, которых смотритель скотного двора велел отдать полку "Ястреб" под соответствующую расписку».

(с) Болеслав Прус "Фараон"
показати весь коментар
17.07.2020 02:44 Відповісти
Треба слугам народу замінити старих корупціонерів на нових🐸
показати весь коментар
17.07.2020 03:45 Відповісти
Але ж тоді новим "мишам" теж треба буде перш за все кабанічно розхарчуватися...
показати весь коментар
17.07.2020 03:48 Відповісти
На Кировоградщине депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн грн, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2930
показати весь коментар
17.07.2020 03:53 Відповісти
Кого-то сей хомяк мне напоминает..Не узнаю в гриме. Жаль,что нет рояля рядом-шифруется.
показати весь коментар
17.07.2020 05:57 Відповісти
Юзіка?
показати весь коментар
17.07.2020 06:01 Відповісти
Точно! А может и Савоху..
показати весь коментар
17.07.2020 06:06 Відповісти
щось хомяк чи то посинів, чи то порохом припав....
показати весь коментар
17.07.2020 08:09 Відповісти
А голова горсовета-курочка по зернышку,скромняга- на одну зарплату себе новенький джип-лексус прикупил? (образно)..
показати весь коментар
17.07.2020 05:53 Відповісти
На Кировоградщине депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн грн, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4644
показати весь коментар
17.07.2020 06:41 Відповісти
На Кировоградщине депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн грн, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4605
показати весь коментар
17.07.2020 06:42 Відповісти
Как говорится: курочка по зёрнышку, а весь двор засран.
показати весь коментар
17.07.2020 07:00 Відповісти
Одна из мышей?
показати весь коментар
17.07.2020 07:16 Відповісти
відкупиться....диви он який будинок грохнув....працював в поті чола.....як тут один мені розказував, що всі ледарі, які скиглять на життя, а хазяйновиті люди працюють....так можна працювати - тут 51 млн. грн. стирив, там 20 млн.....робота кипить....
показати весь коментар
17.07.2020 08:08 Відповісти
Як? Голубам зкормив?
показати весь коментар
17.07.2020 08:22 Відповісти
а где подозрение зеленым мышам которые съели зерна на 900 лямов..
показати весь коментар
17.07.2020 09:44 Відповісти
 
 