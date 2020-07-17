У Київській області посилили карантин: обмежено роботу громадських розважальних закладів після 23:00

У Київській області з п'ятниці, 17 липня, посилюють деякі карантинні обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА, відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, із 17 липня в області будуть обмежені:

- проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних). У місцях їхнього проведення допускається менше 50 % від стаціонарно розміщених місць для сидіння та/або менше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі;

- час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності - із 23 до 7 години.

Також обіцяють посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час перевезення пасажирів, роботи закладів громадського харчування, а також розважальних закладів у нічний час доби.

Крім того, у відомстві зазначили, що станом на 15 липня в Київській області:

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить 11,88 %, що менше 50%;

- середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить 44,80 – більше 24 % на 100 тис.;

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 6,06 %, що менше 11%;

- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить 1,25 менше 10%.

Нагадаємо, станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджено 56 455 випадків COVID-19. За добу - 848 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.