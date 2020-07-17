УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10006 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 375 22

Трьох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі, знищено найманця РФ. За добу - 13 обстрілів, - штаб

Трьох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі, знищено найманця РФ. За добу - 13 обстрілів, - штаб

16 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до використання на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120- та 82-мм міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник п’ять разів відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, зенітної установки та стрілецької зброї по оборонцях Водяного. Поблизу населеного пункту Опитне агресор використав не тільки гранатомети, а й кулемети та стрілецьку зброю. На підступах до Старогнатівки, Гнутового та Авдіївки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а неподалік Мар’їнки – з кулеметів і снайперської зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новозванівки агресор застосував артилерійські системи калібру 122 мм. Неподалік Причепилівки противник вів вогонь із мінометів 120-мм калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Також біля населеного пункту Оріхове по опорних пунктах ЗСУ російсько-окупаційні війська задіяли міномети 120- та 82-мм калібру, а ще – гранатомети та кулемети.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів троє захисників Об’єднаних сил зазнали поранень, ще один воїн – бойового травмування. Усім військовослужбовцям було надано першу медичну допомогу та оперативно евакуйовано до лікувальних закладів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в штабі, для придушення вогневих засобів загарбників наші оборонці оперативно застосували штатне озброєння та дали чітко зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Українська відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність. За даними розвідки, 16 липня наші захисники знищили одного та поранили щонайменше ще одного загарбника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ вранці 1,5 години обстрілювали позиції ЗСУ біля Водяного із зенітної установки і гранатометів, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах наших захисників біля Водяного.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Трьох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі, знищено найманця РФ. За добу - 13 обстрілів, - штаб 01
Трьох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі, знищено найманця РФ. За добу - 13 обстрілів, - штаб 02

Автор: 

ліквідація (4377) обстріл (30481) поранення (2836) Донбас (22363) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Сколько раз писала - ранили украинца - ЗАКРОЙТЕ КПП на неделю , пусть тех сепаров сам народ возмущённый давит
показати весь коментар
17.07.2020 07:41 Відповісти
+13
Трое украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожен наемник РФ. За сутки - 13 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 2585
показати весь коментар
17.07.2020 07:33 Відповісти
+13
Мар'їнка
Трое украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожен наемник РФ. За сутки - 13 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 9815
показати весь коментар
17.07.2020 07:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трое украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожен наемник РФ. За сутки - 13 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 2585
показати весь коментар
17.07.2020 07:33 Відповісти
Мар'їнка
Трое украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожен наемник РФ. За сутки - 13 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 9815
показати весь коментар
17.07.2020 07:35 Відповісти
Сколько раз писала - ранили украинца - ЗАКРОЙТЕ КПП на неделю , пусть тех сепаров сам народ возмущённый давит
показати весь коментар
17.07.2020 07:41 Відповісти
А то сидят дурочки в окопах и злостно балуются, а своих детей в украинские вузы привезут
показати весь коментар
17.07.2020 07:42 Відповісти
ще при Порошенку потрібно було закрити кордони з расєєю та окупованими рашкою територіями.
показати весь коментар
17.07.2020 11:31 Відповісти
Во-первых они сейчас и так практически закрыты, во-вторых нужно не перекрывать КПП, а перестать уже наконец-то выплачивать контрибуцию в виде пенсий и пособий (20млрд.грн в год, больше чем тратится на закупку и модернизацию вооружений ВСУ), ну а в третьих, нужно не скулить о том как подлые наемники обстреливают наши позиции или медиков убивают из засады, а в ответ равнять с землей вражеские позиции как минимум в том районе, ну или устроить снайперский террор по всей линии фронта. А все эти волания про подлость и нарушение правил войны кацапским нацистам до одного места, да и во всяческом прекращении сообщения с Украиной оккупированных территорий кацапы тоже заинтересованы, а вы предлагаете им только подыгрывать в этом вопросе.
показати весь коментар
17.07.2020 16:30 Відповісти
16 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до використання на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120- та 82-мм Де тут в повідомлені ЗСУ -найманці. Цензор олігархічний, патолоіний брехун.
показати весь коментар
17.07.2020 08:24 Відповісти
Ты о чем ватка??? С каких это пор ЗСУ стали найманцями?
показати весь коментар
17.07.2020 16:34 Відповісти
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.

Убить русского ублюдка - очистить землю Украины от расеянской заразы! Убей русского!
Трьох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі, знищено найманця РФ. За добу - 13 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 4561
показати весь коментар
17.07.2020 08:26 Відповісти
на то є наша армія.

чим більше вб'ють російсько-фашистських окупантів - тим краще.
показати весь коментар
17.07.2020 11:32 Відповісти
Одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь
показати весь коментар
17.07.2020 11:10 Відповісти
Трьох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі, знищено найманця РФ. За добу - 13 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 1414
показати весь коментар
17.07.2020 15:02 Відповісти
 
 