Трьох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі, знищено найманця РФ. За добу - 13 обстрілів, - штаб

16 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до використання на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120- та 82-мм міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник п’ять разів відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, зенітної установки та стрілецької зброї по оборонцях Водяного. Поблизу населеного пункту Опитне агресор використав не тільки гранатомети, а й кулемети та стрілецьку зброю. На підступах до Старогнатівки, Гнутового та Авдіївки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а неподалік Мар’їнки – з кулеметів і снайперської зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новозванівки агресор застосував артилерійські системи калібру 122 мм. Неподалік Причепилівки противник вів вогонь із мінометів 120-мм калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Також біля населеного пункту Оріхове по опорних пунктах ЗСУ російсько-окупаційні війська задіяли міномети 120- та 82-мм калібру, а ще – гранатомети та кулемети.



"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів троє захисників Об’єднаних сил зазнали поранень, ще один воїн – бойового травмування. Усім військовослужбовцям було надано першу медичну допомогу та оперативно евакуйовано до лікувальних закладів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в штабі, для придушення вогневих засобів загарбників наші оборонці оперативно застосували штатне озброєння та дали чітко зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Українська відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність. За даними розвідки, 16 липня наші захисники знищили одного та поранили щонайменше ще одного загарбника.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах наших захисників біля Водяного.



"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських захисників немає.



Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.







