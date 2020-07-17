УКР
Через хакерську атаку Twitter заблокував усі акаунти, які змінювали паролі за останні 30 днів

Через хакерську атаку Twitter заблокував усі акаунти, які змінювали паролі за останні 30 днів

Twitter заблокував усі облікові записи, паролі до яких намагалися змінити протягом останніх 30 днів, через недавню хакерську атаку на сторінки знаменитостей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявили в техпідтримці компанії.

"Якщо ваш аккаунт був заблокований, це не обов'язково означає, що він був під загрозою або його зламали. Зараз ми вважаємо, що лише невелика частина цих акаунтів була під загрозою", - йдеться в заяві.

Скільки всього акаунтів заблокували, не повідомляється. Коли їх розблокують - також. У техпідтримці запевняють, що зроблять це якнайшвидше.

Нагадаємо, 15 липня Twitter зазнав масової хакерської атаки. Зловмисники зламали акаунти засновника Microsoft Білла Гейтса, засновника і гендиректора SpaceX Tesla Ілона Маска і репера Каньє Веста.

Також читайте: Хакери зламали акаунти Байдена, Обами, Маска, Гейтса і кількох інших відомих людей. Twitter працює з обмеженнями

Представники соцмережі кажуть, що хакерську атаку здійснила "скоординована група людей, які успішно отримали доступ до деяких наших працівників внутрішніх систем та інструментів".

