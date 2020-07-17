Велика Британія наступного тижня опублікує доповідь про втручання РФ у внутрішні справи країни
Комітет з питань розвідки і безпеки Палати громад Великої Британії (ISC) схвалив публікацію доповіді про втручання Росії у внутрішні справи Британії до 22 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє BBC.
"ISC одноголосно схвалив публікацію довгоочікуваної доповіді щодо ймовірного російського втручання у вибори у Великій Британії перед літніми канікулами парламенту", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє BBC, у доповіді будуть представлені докази від британської розвідки щодо спроб Росії вплинути на референдум про вихід країни з ЄС у 2016 році (Brexit) та парламентські вибори 2017 року.
Минулого тижня стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може незабаром дозволити публікацію доповіді парламентського комітету про втручання Росії у внутрішні справи Британії.
Як повідомлялося, наприкінці 2019 року стало відомо, що уряд Великої Британії планує опублікувати доповідь парламентського комітету про втручання Росії у внутрішні справи Британії та її вплив на результат референдуму щодо Brexit після позачергових виборів до законодавчого органу 12 грудня.
трупы штирлицов со всего мира можно найти по джипиэс навигатору от хабаровска до калиниграда.
Это совсем не добавляет вмешательства.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!