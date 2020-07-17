УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11132 відвідувача онлайн
Новини
2 067 23

Велика Британія наступного тижня опублікує доповідь про втручання РФ у внутрішні справи країни

Велика Британія наступного тижня опублікує доповідь про втручання РФ у внутрішні справи країни

Комітет з питань розвідки і безпеки Палати громад Великої Британії (ISC) схвалив публікацію доповіді про втручання Росії у внутрішні справи Британії до 22 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє BBC.

"ISC одноголосно схвалив публікацію довгоочікуваної доповіді щодо ймовірного російського втручання у вибори у Великій Британії перед літніми канікулами парламенту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, у доповіді будуть представлені докази від британської розвідки щодо спроб Росії вплинути на референдум про вихід країни з ЄС у 2016 році (Brexit) та парламентські вибори 2017 року.

Минулого тижня стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може незабаром дозволити публікацію доповіді парламентського комітету про втручання Росії у внутрішні справи Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагалася втрутитися в минулорічні вибори у Великій Британії, - глава МЗС Рааб

Як повідомлялося, наприкінці 2019 року стало відомо, що уряд Великої Британії планує опублікувати доповідь парламентського комітету про втручання Росії у внутрішні справи Британії та її вплив на результат референдуму щодо Brexit після позачергових виборів до законодавчого органу 12 грудня.

Автор: 

Велика Британія (5746) росія (67333) Brexit (482)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Doklad xoroso,no nado i novyje sankciji vesti raske
показати весь коментар
17.07.2020 08:21 Відповісти
+4
Вже є докази вашого втручання у вибори Великої Британії. Відповідати вам буде боляче.
показати весь коментар
17.07.2020 08:42 Відповісти
+3
британия начала войну с гитлером с первого дня второй мировой.советские бараны с 22 июня 1941г.
показати весь коментар
17.07.2020 08:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда дела идут из рук вон плохо, все начинают пугать лохторат заморскими заговорами.
показати весь коментар
17.07.2020 08:18 Відповісти
Вже є докази вашого втручання у вибори Великої Британії. Відповідати вам буде боляче.
показати весь коментар
17.07.2020 08:42 Відповісти
Тобто ви говорите за всіх. Хто вам це доручав?
показати весь коментар
17.07.2020 08:56 Відповісти
Doklad xoroso,no nado i novyje sankciji vesti raske
показати весь коментар
17.07.2020 08:21 Відповісти
штирлицы повсюду , но ихтамнет.
трупы штирлицов со всего мира можно найти по джипиэс навигатору от хабаровска до калиниграда.
показати весь коментар
17.07.2020 08:21 Відповісти
И не надоело?
показати весь коментар
17.07.2020 08:26 Відповісти
британия начала войну с гитлером с первого дня второй мировой.советские бараны с 22 июня 1941г.
показати весь коментар
17.07.2020 08:33 Відповісти
"Великобритания на следующей неделе опубликует доклад о вмешательстве РФ во внутренние дела страны" - правильно, пусть опубликует, пусть Путину станет стыдно.
показати весь коментар
17.07.2020 08:35 Відповісти
Как бы ещё не "сгорел" от стыда, ад же ожидает.
показати весь коментар
17.07.2020 08:39 Відповісти
в хабароваск и комсомольск-на-амуре прибыло 6 военнотранспортных самолетов и китая.на борту более тысячи спецназа китая.будут усмирать хабаровчан.это уже не позор росии
показати весь коментар
17.07.2020 08:38 Відповісти
Ета аґалтєлайа русафобійа! Іхтамнєт
показати весь коментар
17.07.2020 08:39 Відповісти
финансовая полиция британии и сша работают в правильном направлении.это вам не кремлевская шушера.
показати весь коментар
17.07.2020 08:43 Відповісти
этим докладом оботритесь. Пока не будет существенных действий, любые бумажки это пустой звук.
показати весь коментар
17.07.2020 08:45 Відповісти
Єто так в Москве говорят ? Не верь , они реально трясутся от каждой такой оплеухи. В информационной войне Расея проигрьівает .
показати весь коментар
17.07.2020 08:50 Відповісти
… путлерастов надо было придушить ,когда они А.Литвиненко отравили ,Березовского задушили и т.д.
показати весь коментар
17.07.2020 08:46 Відповісти
а кто ж вам баранам кремлевским скажет,что именно сделает британия и в каком направлении.Хи хи
показати весь коментар
17.07.2020 08:48 Відповісти
Сколько бабла вложили рашко-олигархи в Британию?
Это совсем не добавляет вмешательства.
показати весь коментар
17.07.2020 09:06 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
показати весь коментар
17.07.2020 10:30 Відповісти
 
 