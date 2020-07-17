Велика Британія наступного тижня опублікує доповідь про втручання РФ у внутрішні справи країни

Комітет з питань розвідки і безпеки Палати громад Великої Британії (ISC) схвалив публікацію доповіді про втручання Росії у внутрішні справи Британії до 22 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє BBC.

"ISC одноголосно схвалив публікацію довгоочікуваної доповіді щодо ймовірного російського втручання у вибори у Великій Британії перед літніми канікулами парламенту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, у доповіді будуть представлені докази від британської розвідки щодо спроб Росії вплинути на референдум про вихід країни з ЄС у 2016 році (Brexit) та парламентські вибори 2017 року.

Минулого тижня стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може незабаром дозволити публікацію доповіді парламентського комітету про втручання Росії у внутрішні справи Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагалася втрутитися в минулорічні вибори у Великій Британії, - глава МЗС Рааб

Як повідомлялося, наприкінці 2019 року стало відомо, що уряд Великої Британії планує опублікувати доповідь парламентського комітету про втручання Росії у внутрішні справи Британії та її вплив на результат референдуму щодо Brexit після позачергових виборів до законодавчого органу 12 грудня.