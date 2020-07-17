На Рівненщині за добу виявили 88 нових випадків COVID-19, загалом - 4940, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 16 липня, підтвердили 88 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 16 липня на Рівненщині зареєстровано 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 16 липня на Рівненщині зареєстровано 58 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 2 до 86 років.

Всього в області зареєстровано 4940 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, 84 випадки - летальні. Перемогли COVID-19 3359 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 250 зразків.







