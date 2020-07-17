УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11132 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 077 1

На Рівненщині за добу виявили 88 нових випадків COVID-19, загалом - 4940, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Рівненщині за добу виявили 88 нових випадків COVID-19, загалом - 4940, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 16 липня, підтвердили 88 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 16 липня на Рівненщині зареєстровано 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 16 липня на Рівненщині зареєстровано 58 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 2 до 86 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Київській області посилили карантин: обмежено роботу громадських розважальних закладів після 23:00

Всього в області зареєстровано 4940 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, 84 випадки - летальні. Перемогли COVID-19 3359 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 250 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 88 нових випадків COVID-19, загалом - 4940, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 88 нових випадків COVID-19, загалом - 4940, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 88 нових випадків COVID-19, загалом - 4940, - ОДА 03
На Рівненщині за добу виявили 88 нових випадків COVID-19, загалом - 4940, - ОДА 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Рівненська область (1218)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вести с фронта от советского информбюро
показати весь коментар
17.07.2020 08:18 Відповісти
 
 