1 077 1
На Рівненщині за добу виявили 88 нових випадків COVID-19, загалом - 4940, - ОДА. ІНФОГРАФІКА
У Рівненській області за минулу добу, 16 липня, підтвердили 88 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 16 липня на Рівненщині зареєстровано 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 16 липня на Рівненщині зареєстровано 58 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 2 до 86 років.
Всього в області зареєстровано 4940 випадків захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, викликані коронавірусом, 84 випадки - летальні. Перемогли COVID-19 3359 осіб.
У роботі лабораторій області залишаються 250 зразків.
