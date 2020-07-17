У світі зафіксовано черговий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 248,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 13,9 млн.
Станом на ранок 17 липня у світі зареєстрували 248 914 заражень COVID-19 за добу, понад 13,9 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 8,2 млн осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 13 952 123 випадки інфікування і 592 745 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 141 118 (+963 за добу), хворих - 3 695 025 (+73 388 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 2 014 738 інфікованих (+43 829 за добу) і 76 822 (+1299 за добу) летальні випадки.
Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 005 637 осіб (+35 468 за добу), кількість смертей - 25 609 (+680 за добу).
У Росії 752 797 хворих (+6428 за добу) і 11 937 летальних випадків (+167 за добу).
У Перу кількість інфікованих уже досягла 341 586 осіб (+3862 за добу), кількість смертей - 12 615 (+198 за добу).
На примере британского фармацевтического концерна AstraZeneca видно, какая острая конкурентная борьбы ведется между странами в погоне за вакциной. Компания уже разработала https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0/a-53354075 многообещающий препарат . "В сентябре мы будем знать, есть ли у нас действенная вакцина или нет", - поделился с корреспондентом ВВС глава AstraZeneca Паскаль Сориот.
Концерн AstraZeneca уже проводит клинические испытания
Но уже сейчас много миллионов доз еще не допущенного к использованию препарата застолбили за собой правительства Великобритании, США, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также сообща Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Но непонятно, кто получит эту вакцину первым, если она и в самом деле окажется действенной.
CureVac из немецкого Тюбингена входит в число тех 16 фирм, которые, по данным ВОЗ, уже официально тестируют свои вакцины на людях. Считается, что правительство ФРГ потратило упомянутые 300 миллионов с тем, чтобы опередить зарубежных конкурентов, также положивших глаз на эту биотехнологическую компанию.
Главные соперники - США и Китай