У світі зафіксовано черговий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 248,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 13,9 млн.

Станом на ранок 17 липня у світі зареєстрували 248 914 заражень COVID-19 за добу, понад 13,9 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 8,2 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 13 952 123 випадки інфікування і 592 745 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 141 118 (+963 за добу), хворих - 3 695 025 (+73 388 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​2 014 738 інфікованих (+43 829 за добу) і 76 822 (+1299 за добу) летальні випадки.

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 005 637 осіб (+35 468 за добу), кількість смертей - 25 609 (+680 за добу).

У Росії 752 797 хворих (+6428 за добу) і 11 937 летальних випадків (+167 за добу).

У Перу кількість інфікованих уже досягла 341 586 осіб (+3862 за добу), кількість смертей - 12 615 (+198 за добу).



