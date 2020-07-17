За добу на Львівщині виявили 132 нові випадки COVID-19, загалом 7754 інфікованих і 203 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 132 нові випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​у 7754 осіб, 203 людини померли, 1305 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 783 ПЛР-тести, з них 132 - позитивні. Серед них львів'ян - 64.

Нагадаємо, станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджено 56 455 випадків COVID-19. За добу - 848 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.

