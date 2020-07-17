В Україні 809 нових випадків COVID-19, померли 11 осіб, загалом - 57 264 випадки
Станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджено 57 264 випадки COVID-19. За добу - 809 нових випадків. 11 осіб померли від хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
"За минулу добу захворіли 809 осіб, з них 65 дітей та 132 медпрацівники. Госпіталізовано 211 осіб. Зафіксовано 11 летальних випадків. Одужали 838 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіли 57 264 особи, з них 4068 дітей і 7723 медпрацівники. Всього одужали 29 769 осіб, а летальних випадків 1456. За минулу добу загалом зроблено 28 019 тестів, з них 13 108 досліджень методом ПЛР та 14 911 - методом ІФА", - розповів Степанов.
"За минулу добу найбільша кількість зареєстрованих випадків у Львівській області (132), Рівненській області (88), Івано-Франківській області (67) та Києві (76)", - додав Степанов.
За даними РНБО, загалом в Україні зараз хворіють 26 039 осіб, що на 40 менше, ніж напередодні.
Вірю чи не вірю?…
Раньше было много сект,куда заманивали рассказами типа:"одна дальняя родственница одной моей знакомой коллеги с работы,исцелилась чудесным образом! Халеллуия,братья и сестры!"
Сейчас в мире одна секта,куда заманивают рассказами:" родственник знакомого с соседнего села заразился и умер!Пандемия,граждане!"
И в обоих случаях нужно верить,что бы стать последователем этих "учений".
Одночасно лобісти приносять в уряд/парламент вже готові проекти "рішень".
Уряд/парламент переконується в сприятливій суспільній думці (забезпеченій ЗМІ) і реалізує "заходи", які мають близьке до нульового наукове обгрунтування, зате повністю відповідають бізнес-схемі замовника.
А свідомі вчені можуть хоч хором під стінами парламенту волати.
ЗМІ (і відповідно, публіка) їх або просто не помітять, або виставлять божевільними поодинокими шарлатанами.
P.S.
В США після консолідації медійних активів, яка відбулась в кінці 20-го століття, понад 90% усіх ЗМІ належить 6-ти корпораціям.
У Франції таких корпорацій 9.
В Україні - самі знаєте.
Вскрылась причина, почему у них смертность была такая высокая. Оказалось, что их национальная служба здравоохранения дала указание всех, кто когда-либо был диагностирован положительно на ковид и затем умер, неважно когда и от чего, записывать как "умерших от ковида". То есть, как сказано в статье, англичанин мог переболеть ковидом в феврале, выздороветь, а потом в июле его переехал автобус - и его официально записывают, как умершего в июле от ковида.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок требует срочно пересмотреть все данные.
Вот такие пироги с котятами А люди статистику мониторят, флажки на карте передвигают... 🙃
Улан-Батор, 17 июля /Синьхуа/ -- На сегодняшний день 17 из 21 аймака Монголии подвержены риску распространения бубонной чумы. Об этом сегодня в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа заявил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр."
С момента обнаружения данной инфекции в масштабах Монголии было зарегистрировано шесть предполагаемых случаев заражения бубонной чумой", -- добавил он.
Ранее Министерство здравоохранения Монголии объявило, что лабораторные анализы подтвердили смерть 15-летнего подростка из сомона Тугруг монгольского аймака Говь-Алтай от бубонной чумы.
Однако еще один подозреваемый случай бубонной чумы был зарегистрирован в том же аймаке в четверг.
В 2019 году супружеская пара умерла от бубонной чумы в монгольской провинции Баян-Улгий из-за употребления в пищу сырого мяса сурка."
Но, согласно недавнему заявлению ВОЗ "чума не опасна и хорошо лечится".
Вот и все, что нам нужно знать о компетенции главы ВОЗ.
12 липня, 2020
"However, hopes of a quick turnaround were tempered by the nation's acting Chief
Medical Officer, Paul Kelly, who said viruses such as COVID-19 became more
contagious the longer they remained in the community" (The Australian)
То есть сделано эпохальное открытие, что вирус COVID-19 - это хамелеон, он меняет свои свойства без мутации!
Напомню, что если вирус мутировал, то это уже не COVID-19, и ваши ПЦР тесты можно засунуть туда, куда никогда не падают лучи солнца.
А если вирус изменил свои свойства без мутации - то это величайшее открытие современности.
Считайте данный комментарий прямым обращением к Каролинскому Инстутуту Швеции с просьбой номинации профессора Келли, на Нобелевскую премию по медицине и физиологии.
Проф Келли, Ваше заявление безграмотнее Лысенко, а он был в определенном смысле эталоном.