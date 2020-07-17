В Україні 809 нових випадків COVID-19, померли 11 осіб, загалом - 57 264 випадки

Станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджено 57 264 випадки COVID-19. За добу - 809 нових випадків. 11 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"За минулу добу захворіли 809 осіб, з них 65 дітей та 132 медпрацівники. Госпіталізовано 211 осіб. Зафіксовано 11 летальних випадків. Одужали 838 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіли 57 264 особи, з них 4068 дітей і 7723 медпрацівники. Всього одужали 29 769 осіб, а летальних випадків 1456. За минулу добу загалом зроблено 28 019 тестів, з них 13 108 досліджень методом ПЛР та 14 911 - методом ІФА", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі зафіксовано черговий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 248,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 13,9 млн.

"За минулу добу найбільша кількість зареєстрованих випадків у Львівській області (132), Рівненській області (88), Івано-Франківській області (67) та Києві (76)", - додав Степанов.

За даними РНБО, загалом в Україні зараз хворіють 26 039 осіб, що на 40 менше, ніж напередодні.











