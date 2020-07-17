У деяких регіонах України карантинні заходи мають бути посилені, - представник ВООЗ Хабіхт

Україна готова до послаблення карантину на національному рівні, проте в деяких регіонах обмежувальні заходи потрібно посилити.

про це заявив глава представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв'ю РБК-Україна.



"Ми маємо зважати на те, що Україна стала поступово послаблювати обмеження. Ввела адаптивний карантин. Це має офіційно тривати до кінця липня. Важливо розуміти, що відбувається по всій України. Ми спостерігали подібне і в інших країнах", - сказав він.



За його словами, хоч Україна і готова послабити деякі заходи, але потрібно уважно контролювати ситуацію: "Ми повинні ретельно слідкувати, як це відбувається на обласному, районному та місцевому рівні".



"Вчора дивився на статистику, такі регіони, як Львів, Львівська область, Чернівці, Закарпаття, Рівне – вони відповідають за половину всіх випадків. Тобто на національному рівні ми можемо послаблювати карантин, але в таких регіонах ці заходи мають бути посилені. Є потреба в місцевій адаптації. В деяких областях карантинні заходи були більш суворі, ніж у Києві. Тому зараз важливо, щоб в областях не було зростання кількості заражених. Ми повинні послаблювати карантин, пильно контролювати ситуацію, але, як ми бачили в інших країнах, ситуація може вийти з-під контролю, і, можливо, доведеться повернутися до попередніх заходів", - заявив Хабіхт.

Нагадаємо, станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджено 57 264 випадки COVID-19. За добу - 809 нових випадків. 11 осіб померли від хвороби