У деяких регіонах України карантинні заходи мають бути посилені, - представник ВООЗ Хабіхт

У деяких регіонах України карантинні заходи мають бути посилені, - представник ВООЗ Хабіхт

Україна готова до послаблення карантину на національному рівні, проте в деяких регіонах обмежувальні заходи потрібно посилити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми маємо зважати на те, що Україна стала поступово послаблювати обмеження. Ввела адаптивний карантин. Це має офіційно тривати до кінця липня. Важливо розуміти, що відбувається по всій України. Ми спостерігали подібне і в інших країнах", - сказав він.

За його словами, хоч Україна і готова послабити деякі заходи, але потрібно уважно контролювати ситуацію: "Ми повинні ретельно слідкувати, як це відбувається на обласному, районному та місцевому рівні".

"Вчора дивився на статистику, такі регіони, як Львів, Львівська область, Чернівці, Закарпаття, Рівне – вони відповідають за половину всіх випадків. Тобто на національному рівні ми можемо послаблювати карантин, але в таких регіонах ці заходи мають бути посилені. Є потреба в місцевій адаптації. В деяких областях карантинні заходи були більш суворі, ніж у Києві. Тому зараз важливо, щоб в областях не було зростання кількості заражених. Ми повинні послаблювати карантин, пильно контролювати ситуацію, але, як ми бачили в інших країнах, ситуація може вийти з-під контролю, і, можливо, доведеться повернутися до попередніх заходів", - заявив Хабіхт.

Також читайте: Степанов розповів, коли ЄС відкриє кордони для України: "Якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 480 хворих"


Нагадаємо, станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджено 57 264 випадки COVID-19. За добу - 809 нових випадків. 11 осіб померли від хвороби

ВООЗ (775) карантин (18172) COVID-19 (19767) Ярно Хабіхт (16) коронавірус (19923)
Хватай мешки, вокзал отходит.
17.07.2020 09:15 Відповісти
И для усиления карантинных мер, укразализныця теперь продает билеты по 4 человека в купе поезда?! Офигенный карантин придумали зеленые идиоты!
17.07.2020 09:16 Відповісти
Можуть продавати по одному на купе, але ціну білета збільшать у 4 рази.
17.07.2020 09:22 Відповісти
Не хочешь - не катайся, сиди дома и спасай жизни....
17.07.2020 10:21 Відповісти
ВОЗ нами уже откровенно командует, в то время, когда был послан Штатами?
17.07.2020 09:17 Відповісти
Это не хабихт,это-степанов в маске...
17.07.2020 09:20 Відповісти
Сами разберёмся, тоже мне вершитель судеб нашёлся.
17.07.2020 09:21 Відповісти
А суверенитет? А Конституция? А Украина? Ничего этого уже нет?
17.07.2020 10:20 Відповісти
 
 