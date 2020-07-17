УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10931 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 550 17

Степанов розповів, коли ЄС відкриє кордони для України: "Якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 480 хворих"

Степанов розповів, коли ЄС відкриє кордони для України:

В Україні динаміка захворюваності на коронавірус за останні два тижні перевищує ті норми, які для себе прийняли в Європі. У МОЗ назвали головну умову відкриття кордонів для українських туристів.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Динаміка захворюваності за останні два тижні у нас перевищує ті норми, які для себе прийняли в Європі. Ми порахували: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих, то тоді ми впишемося в сьогоднішні критерії ЄС", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі зафіксовано черговий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 248,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 13,9 млн.

Автор: 

кордон (4877) карантин (18172) МОЗ (5420) Євросоюз (14018) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
К сожалению с таким лохторатом,который голосовал по приколу ,за клоуна ,это будет очень не скоро!
показати весь коментар
17.07.2020 09:21 Відповісти
+5
А зараз більше 800. Забудьте про Європу.
показати весь коментар
17.07.2020 09:19 Відповісти
+4
Степанов может нарисовать любую цифру, только в ЕС не все такие дураки, как наши 73%.
показати весь коментар
17.07.2020 09:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Степанов может нарисовать любую цифру, только в ЕС не все такие дураки, как наши 73%.
показати весь коментар
17.07.2020 09:19 Відповісти
Бот пороха-Медведчука
показати весь коментар
17.07.2020 09:26 Відповісти
А зараз більше 800. Забудьте про Європу.
показати весь коментар
17.07.2020 09:19 Відповісти
Чтобы отомстить Порошенко за безвиз, необходимо игнорировать рекомендации по предохранению от заражения... Степанов розповів, коли ЄС відкриє кордони для України: "Якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 480 хворих" - Цензор.НЕТ 7440
показати весь коментар
17.07.2020 09:28 Відповісти
К сожалению с таким лохторатом,который голосовал по приколу ,за клоуна ,это будет очень не скоро!
показати весь коментар
17.07.2020 09:21 Відповісти
при мыролюбце такого не было.
показати весь коментар
17.07.2020 09:24 Відповісти
https://censor.net/user/136850 Действительно, при " мыролюбце", такого бардака сейчас не было бы.
показати весь коментар
17.07.2020 09:51 Відповісти
Буквы изучи или зубы вставь.
показати весь коментар
17.07.2020 10:09 Відповісти
Зелёный занавес.
показати весь коментар
17.07.2020 09:24 Відповісти
Зеленский сказал что хорошо справился с коронавирусом. Зеленский всегда лжёт.
показати весь коментар
17.07.2020 09:27 Відповісти
Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно....сказал "министр"
показати весь коментар
17.07.2020 09:44 Відповісти
А в травні і на початку червня (допоки не потепліло і народ не пішов компаніями в парки і на пляжі) було 400-500 випадків. А як карантини послабили - то стало 800-1000
Думаю, раніше 1 жовтня на відкриття кордонів можна не сподіватись
показати весь коментар
17.07.2020 09:50 Відповісти
Если только 2021 года.
показати весь коментар
17.07.2020 10:11 Відповісти
Брешеш. Спочатку стало 800=1000, а потім послабили карантин.
показати весь коментар
17.07.2020 10:24 Відповісти
Статистику за з початку травня і до кінця червня дивились?
показати весь коментар
17.07.2020 11:02 Відповісти
Так нужно просто перестать тестировать.
показати весь коментар
17.07.2020 09:58 Відповісти
То есть уже никогда. Если только проходной показатель не подымут.
показати весь коментар
17.07.2020 11:30 Відповісти
 
 