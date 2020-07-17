2 550 17
Степанов розповів, коли ЄС відкриє кордони для України: "Якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 480 хворих"
В Україні динаміка захворюваності на коронавірус за останні два тижні перевищує ті норми, які для себе прийняли в Європі. У МОЗ назвали головну умову відкриття кордонів для українських туристів.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Динаміка захворюваності за останні два тижні у нас перевищує ті норми, які для себе прийняли в Європі. Ми порахували: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих, то тоді ми впишемося в сьогоднішні критерії ЄС", - розповів він.
Думаю, раніше 1 жовтня на відкриття кордонів можна не сподіватись