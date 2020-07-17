Зеленський привітав Меркель із днем народження і подякував за всебічну підтримку України на міжнародній арені
Президент України Володимир Зеленський привітав канцлера Німеччини Ангелу Меркель із днем народження і подякував за всебічну підтримку України на міжнародній арені.
Про це президент України написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"З днем народження, фрау Ангело Меркель! Бажаю вам міцного здоров'я і стійкості, щоб витримати всі труднощі пандемії. Дякую за всебічну підтримку України на міжнародній арені. Відносини між Україною та Німеччиною лише зміцнюватимуться з роками", - написав він.
Топ коментарі
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.07.2020 09:24 Відповісти Посилання
+4 Полный Укроп
показати весь коментар17.07.2020 10:06 Відповісти Посилання
+3 Полный Укроп
показати весь коментар17.07.2020 10:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Источник: https://censor.net/n3208643"
"Но недостаточную" (Зелемойский)