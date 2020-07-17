УКР
Зеленський привітав Меркель із днем ​​народження і подякував за всебічну підтримку України на міжнародній арені

Президент України Володимир Зеленський привітав канцлера Німеччини Ангелу Меркель із днем ​​народження і подякував за всебічну підтримку України на міжнародній арені.

Про це президент України написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"З днем ​​народження, фрау Ангело Меркель! Бажаю вам міцного здоров'я і стійкості, щоб витримати всі труднощі пандемії. Дякую за всебічну підтримку України на міжнародній арені. Відносини між Україною та Німеччиною лише зміцнюватимуться з роками", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Меркель стан виконання домовленостей Нормандського саміту в Парижі

+10
Ее наверно аж трухануло от разговора с зеблом, как тогда на встрече 😟
17.07.2020 09:24 Відповісти
+4
Особенно стоит поблагодарить за "Северный поток-2", "формулу Штайнмайера", переговоры с Путиным по Украине без участия Украины, глубокую озабоченность членов ОБСЕ от Германии и еще массы других "ништяков".
17.07.2020 10:06 Відповісти
+3
И отдельно за возвращение делегации Раши в ПАСЕ. Это личная просьба фрау Меркель.
17.07.2020 10:09 Відповісти
Подлизал...
показати весь коментар
17.07.2020 09:24 Відповісти
Поздравляю, фрау Риббентроп. Спасибо вам за СП-2.
показати весь коментар
17.07.2020 09:28 Відповісти
"Но недостаточную" (Зелемойский)
показати весь коментар
17.07.2020 09:31 Відповісти
Прочитав- Мендель
показати весь коментар
17.07.2020 09:33 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2020 09:34 Відповісти
И интересно Меркель будет обнуляться? Зеленський привітав Меркель із днем ​​народження і подякував за всебічну підтримку України на міжнародній арені - Цензор.НЕТ 8277
показати весь коментар
17.07.2020 09:38 Відповісти
Не знаю чому, але чим більше я читаю про те, що зробив Зєлєнський, тим більше він мені нагадує весільного генерала: пафосу море, а толку - нуль.
показати весь коментар
17.07.2020 09:41 Відповісти
Да ладно тебе ,Отводил - Награждал - Присваивал - Переезжал ,может что пропустил можете уточнить в АП
показати весь коментар
17.07.2020 09:46 Відповісти
путя красную рыбу отправил ,она ее "вкушает наслаждаясь" с пивом. Привычка старых гедееровских друзей ...
показати весь коментар
17.07.2020 09:51 Відповісти
Вы хотели сказать коллег по службе?
показати весь коментар
17.07.2020 10:03 Відповісти
сказано то,что Вы правильно поняли
показати весь коментар
17.07.2020 10:07 Відповісти
Особенно стоит поблагодарить за "Северный поток-2", "формулу Штайнмайера", переговоры с Путиным по Украине без участия Украины, глубокую озабоченность членов ОБСЕ от Германии и еще массы других "ништяков".
показати весь коментар
17.07.2020 10:06 Відповісти
И отдельно за возвращение делегации Раши в ПАСЕ. Это личная просьба фрау Меркель.
показати весь коментар
17.07.2020 10:09 Відповісти
БАБЛО важнее ПРИНЦИПОВ (особенно в Хермании и Австрии, хотя французы тоже не сильно от них отстают, да и все ЕВРОЧИНУШИ)!
показати весь коментар
17.07.2020 11:08 Відповісти
Эта новость к чему? Какая следующая? Как зеленский успешно в туалет сходил?
показати весь коментар
17.07.2020 10:18 Відповісти
Зеленський привітав Меркель із днем ​​народження і подякував за всебічну підтримку України на міжнародній арені - Цензор.НЕТ 8657
показати весь коментар
17.07.2020 10:53 Відповісти
Меркель старая подстилка *****
Зеленський привітав Меркель із днем ​​народження і подякував за всебічну підтримку України на міжнародній арені - Цензор.НЕТ 6603
показати весь коментар
17.07.2020 11:01 Відповісти
Зеленский пропердолил Мендель...так прочиталось с первого раза.....
показати весь коментар
17.07.2020 12:38 Відповісти
