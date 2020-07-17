Зеленський привітав Меркель із днем ​​народження і подякував за всебічну підтримку України на міжнародній арені

Президент України Володимир Зеленський привітав канцлера Німеччини Ангелу Меркель із днем ​​народження і подякував за всебічну підтримку України на міжнародній арені.

Про це президент України написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"З днем ​​народження, фрау Ангело Меркель! Бажаю вам міцного здоров'я і стійкості, щоб витримати всі труднощі пандемії. Дякую за всебічну підтримку України на міжнародній арені. Відносини між Україною та Німеччиною лише зміцнюватимуться з роками", - написав він.

