Із 1 вересня в школах може бути змішаний формат навчання, - Степанов

Із 1 вересня в школах може бути змішаний формат навчання, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти і науки спільно працюють, щоб з 1 вересня перейти на максимально наближений до нормального способу життя формат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава МОЗ Максим Степанов.

За словами міністра охорони здоров'я, він не відкидає, що це може бути змішаний варіант - коли буде звичайне навчання спільно з дистанційними формами.

"Водночас ми не відкидаємо, що за якихось показників це буде звичайний режим навчання з дотриманням протиепідемічних правил або, можливо, з двозмінним відвідуванням школи. Коли показники захворюваності будуть вищі за встановлену норму - можливо, буде перехід на дистанційне навчання", - зазначив Степанов.

"Ми розглядаємо різні варіанти. І, звичайно ж, дивимося на те, що пропонують наші західні колеги. Я прихильник того, щоб аналізувати світові приклади і адаптувати їх під реалії української ситуації", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країну поділять на зони, заняття на свіжому повітрі і без масових заходів: у Раді розповіли, як працюватимуть школи з 1 вересня

Там очепятка. Не смешанный а смешной формат 😄😄😄
17.07.2020 09:33 Відповісти
Иллюстрация к слову "*******".
17.07.2020 09:35 Відповісти
Формат не "смешанный", а "смешной". Только зачем для этого районы перекраивать?
17.07.2020 10:01 Відповісти
Зеленые твари...это все что можно сказать оперируя не обценной лексикой.
17.07.2020 11:39 Відповісти
"с двухсменным посещением школы..."

цей зедебіл зі свого карману буде платити вчителям?
17.07.2020 12:21 Відповісти
да и по 4000$
17.07.2020 14:48 Відповісти
Вот честно, я не представляю, как мой ребёнок 5-6 часов, проведёт в школе в этом «наморднике». И смешанное обучение с дистанцией и одним дитём за партой выглядит странновастенько. Т.е. одни ходят в школу понедельник, среда, пятница, в другие - вторник, четверг, субботу, так что ли?
17.07.2020 15:12 Відповісти
 
 