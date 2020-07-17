Із 1 вересня в школах може бути змішаний формат навчання, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти і науки спільно працюють, щоб з 1 вересня перейти на максимально наближений до нормального способу життя формат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава МОЗ Максим Степанов.

За словами міністра охорони здоров'я, він не відкидає, що це може бути змішаний варіант - коли буде звичайне навчання спільно з дистанційними формами.

"Водночас ми не відкидаємо, що за якихось показників це буде звичайний режим навчання з дотриманням протиепідемічних правил або, можливо, з двозмінним відвідуванням школи. Коли показники захворюваності будуть вищі за встановлену норму - можливо, буде перехід на дистанційне навчання", - зазначив Степанов.

"Ми розглядаємо різні варіанти. І, звичайно ж, дивимося на те, що пропонують наші західні колеги. Я прихильник того, щоб аналізувати світові приклади і адаптувати їх під реалії української ситуації", - додав міністр.

