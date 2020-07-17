Разумков про зниження рейтингу "Слуги народу": "Поки нічого катастрофічного я не бачу"

Просідання рейтингу пропрезидентської партії "Слуга народу" не є катастрофічним.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Будь-яка влада втрачає рейтинги. Це може відбуватися поступово. Якщо ми подивимося на рейтинг довіри і підтримки на рівні парламентських виборів, то зниження доволі невелике ... Поки що нічого катастрофічного я не бачу", - зазначив Разумков.

Відповідаючи на запитання, за рахунок чого відбувається таке просідання рейтингу "Слуги народу", Разумков сказав, що "це комплексне питання, яке пов'язане з впровадженням реформ", критикою парламенту в публічному просторі.

