Разумков про зниження рейтингу "Слуги народу": "Поки нічого катастрофічного я не бачу"
Просідання рейтингу пропрезидентської партії "Слуга народу" не є катастрофічним.
Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Будь-яка влада втрачає рейтинги. Це може відбуватися поступово. Якщо ми подивимося на рейтинг довіри і підтримки на рівні парламентських виборів, то зниження доволі невелике ... Поки що нічого катастрофічного я не бачу", - зазначив Разумков.
Відповідаючи на запитання, за рахунок чого відбувається таке просідання рейтингу "Слуги народу", Разумков сказав, що "це комплексне питання, яке пов'язане з впровадженням реформ", критикою парламенту в публічному просторі.
Топ коментарі
+25 Старик Хотабич
показати весь коментар17.07.2020 09:41 Відповісти Посилання
+19 Перехватчик
показати весь коментар17.07.2020 09:34 Відповісти Посилання
+16 Перехватчик
показати весь коментар17.07.2020 09:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Надежда на местные выборы. Но учитывая его ответ, они и тут что-то придумали.
РОДИНА ГОЛОВИ НБУ ШЕВЧЕНКА ВИННА ЗА КОМУНАЛКУ 1,2 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ.
ОСББ "Фундуклеєвский", керуюча компанія однойменного житлового комплексу в центрі Києва, судиться за комуналку з повними тезками призначеного сьогодні глави НБУ на суму 1,2 млн грн.
ОСББ доводиться вибивати заборгованості через суди у Юлії Миколаївни і її чоловіка Кирила Євгенович Шевченка, свідчать http://reyestr.court.gov.ua/Review/83696031 дані реєстру судових рішень.
Сайт "Фундуклеевского" містить прізвища, суми боргів, а також рішення судів щодо боржників. Наприклад, в 2019 році Шевченківський райсуд Києва зобов'язав мешканців розплатитися з ОСББ. Одне з останніх рішень на суму 1,2 млн грн.
Пара також має борги за опалення на суму майже 33 тисячи гривень.
Шевченківський суд зобов'язав сім'ю Шевченка сплатити борг, а Київський апеляційний скасував це рішення. Зараз ОСББ дійшли до Верховного суду. У травні 2020 року http://reyestr.court.gov.ua/Review/89034652 відкрили касаційне провадження.
ЖК "Фундуклеевский" - це елітна новобудова на вул. Богдана Хмельницького, 58-А в центрі Києва. Він побудований в 2015 році та відомий скандалом про забудову архітектурної пам'ятники - Київського велотреку (1913 р.). На сайті ОСББ http://fundukleev.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2-2019-03-12.pdf повідомляється , що у боржників К. Е. Шевченка і Ю. Н. площа квартири - 304,6 кв. м.
У декларації нового глави НБУ https://public.nazk.gov.ua/declaration/1690ec95-57ce-4b9b-ad34-f611d142b299 зазначено , що він з 2015 року з дружиною Юлією Миколаївною володіє квартирою розміром 304,60 "квадратів" у Києві.
Наприклад які обіцянки супротивників він виконав?
Що значить "Відмовився від продовження переговорів щодо встановлення миру на Донеччині"?
Наприклад, той же Казанський, введений Зе в переговорну групу, постійно пише що обговорюють в Мінську.
Так.
НЕ ваті, яка голосувала за нього він обіцяв здавати інтереси України і швидко капітулювати?
Ні.
Значить, він потрапив у свій же капкан, коли перед виборами декларував "За все хороше, проти всього поганого!". Він робив це свідомо, щоб назбирати голоси і вати, і невати.
Зриваючі українські прапори, не бажаючі вчити мову корінного народу, не визнаючі агресію росію, вони бажають добра Україні?
Часть "слуг" типа бужанского совкодрочера и их избиратели.
Шариевцы.
но клован забыл, что он не на сцене
"Були використані технології нових облич. Людям пояснювали, що влада є чимось таким брудним, що всі, хто в ній був вони замарені, викривлені, а от нові - не заплямовані, чисті й світлі душі. Я називаю все це одноразові депутати. Тому що це не є політики й вони, насправді, коли йшли у владу, вони не були до цього активістами, вони до цього не були молодими якимись там людьми, які ми можемо засвідчити, що вони цікавились політикою, що ми їх десь бачили.
І от вони прийшли для того, щоб наїстися. Те, про що він (Разумков) говорить - свідчить про величезну зневагу до людей, які ходять на вулицях, до тих людей поруч з якими вони всі повиростали. Це величезна зневага. Я вас можу запевнити, що в усіх цих офісах президента, парламенту, оці розмови саме в цих тезах, що, мовляв, бидло на вулицях ходить, а ми тут господарі життя - все це ведуться. Тому воно і проривається", - заявила Волошина.
Люстрацію справжню проведемо з автоматами та гільйотинами, кому як пощастить.
і це тільки рік пройшов.
думаю, що зеленим варто просто тікати вже зараз.
А що тобі ще залишається бормотати.
Все. Кінець "слузі народу". Кінець рейтингу зеленого президента.
А далі, розумков, що далі?
А далі відповідальність, суди і арешт.
Так случилось что я учился на русском языке в КГУ когда был еще студентом.
По моему тогда большинство предметов читались именно на русском , мне всегда казалось
что украинский язык был ущемлен самим нашим государством.
Это чувствовалось например в магазинах, на улице в Киеве, во многих других общественных местах.
Это сильно смущало меня, будучи еще юным парнем я чувствовал это неравенство и унижение,
я сильно не задумывался об этом но чувствовал унижение, и мне приходила в голову мысль
почему это так происходит?
Я не сильно напрягался что бы найти ответ на этот вопрос.
Просто принимал это как должное, и жил себе дальше счастливой жизнью как и все молодые,
которым не до того в такие годы.
Поскольку преподавание велось на русском и раньше он доминировал во всех отраслях жизни,
то я не только говорил на нём но также и стал даже думать когда речь шла о науках,
о предметах которым нас учили в универе.И даже сейчас когда мне приходится решать
какую нибудь задачу то у меня в голове весь мыслительный процесс происходит именно
на русском, в быту и в семье, со знакомыми а также незнакомыми людьми я общаюсь на
украинском, мне сейчас это совершенно не стыдно.
Если мы вернемся на пару лет назад то мы можем вспомнить кто первый из всех
поддержал украинский язык и сделал так что люди перестали стесняться разговаривать на нём
повсеместно и даже те кто в семьях разговаривал на русском = стали на публике демонстрировать
свою преданность и любовь к украинскому языку.
Это Ющенко, потом эту политику поддержал Порошенко, также он закинул этот лозунг -
вера, язык, армия. Я считаю что это всё было сделано правильно, правда это к сожалению
должно было быть сделано намного - много раньше. Конечно многие из нас ассоциируют
русский с русскими, которые захватили наши территории я к сожалению или к счастью тоже
имею такое предубеждение.Я лично уже до конца своей жизни этого не забуду, вряд ли что то
может это исправить.
Ющенко не оправдал наших(моих в крайнем случае надежд).
Он самоустранился от управления государством как и Зеленский делает это сейчас, и демонстрировал
нам всячески, что это не его компетенция.Зачем же ты шел в президенты , ты же отчётливо
видел что хотят от тебя люди?
Они хотели жить лучше, справедливости, равенства перед законом , порядка.
Этого не случилось, Ющенко оказался слабым.Но спасибо за украинский язык.Это много стоит.
Потом был Порошенко.
Он обещал закончить войну за пару недель, обещал продать фабрики и заводы, обещал
низкие тарифы.Когда он сказал однажды , что он отдал Липецкую фабрику в слепой траст
я сразу же его люто возненавидел, потому что я также поверил ему и голосовал за него.
После этого его заявления я уже просто переключал канал, когда там был он.
Ничего не было выполнено, даже наоборот жизнь ухудшилась, цены подскочили.
Я просто говорю это всё по факту, все наверное это подтвердят.
Вместо тарифов и остального он предложил нам три направления - вера, язык, армия.С этим
все согласятся, это всё правильно, но что по факту?Порошенко оказался просто бизнесменом,
и подлецом.
Теперь о Зеленском, за которого я тоже голосовал как и за всех предыдущих.
Это просто уникальное чмо.Я просто не могу сдержаться что бы так не сказать.
Он не просто обманул нас всех, он просто предал людей. Иуда.
В результате я возненавидел и его.Его квартал я больше не смотрю, это уже не смешно.
Тимошенко - тварь, Ляшко - просто чмо, Тягнибок просрал парафию когда
назначили Махницкого на должность генерального прокурора.
Все они одинаковы.
И левые , и правые, и центральные.
Старые лица плохие , новые лица плохие.
Что делать?
Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсон УЗКИЙ КОРИДОР.
The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty
ще читайте Дацюка
за свой счет создавал ПВО Киева, квартиры военным, оборона и оружие, международные санкции, международная поддержка воюющей УКраины. постоянная угроза нападения. Я знаю, что и пленных наших в 2014 году за деньги выкупали, об этом писали. ситуация была ужасная. сколько ты своих денег отдал ВСУ и на пленных?
проспал ты, проспал, пенс Олександр. ты и в армии не служил, а берешься судить ситуацию того, что выдержал Порошенко, никому еще не приходилось столько выдерживать - этого наглого Путина.,и агрессивную расею.
всі ці "рейтингові" партії відверто або приховано
у різній мірі шкодять Україні як державі та і своїм виборцям..
задача, знайти менш шкідливу партію, немає рішення
СУЦІЛЬНА НЕНАВІСТЬ ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО І ЙОГО ПАРТІЇ.
Це кінець зелених. Тікайте, зелені.