Кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в Києві і 9 областях України, - РНБО

Кількість видужалих після коронавірусної хвороби COVID-19 перевищила кількість хворих за минулу добу в 9 з 24 областей України та в Києві, свідчать дані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (132 випадки), Рівненській (88 випадків) та Івано-Франківській (67 випадків) областях, а також у Києві (76 випадків).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 32 нові випадки захворювання на COVID-19 і 38 випадків одужання раніше захворілих, зараз в області хворіє 504 людини (на 6 менше, ніж днем раніше);

- у Волинській області підтверджено 41 новий випадок захворювання на COVID-19 і 46 випадків одужання, зараз в області хворіють 1 114 людей (на 5 менше за добу);

- у Дніпропетровській області 11 нових випадків захворювання і 2 - одужання, зараз хворіє 93 людини (на 9 більше за добу);

- у Донецькій області 5 нових випадків захворювання і 4 випадки одужання, хворіє 473 людини (на 1 більше за добу);

- у Житомирській області 11 людей захворіли і 8 - одужали, зараз хворіє 312 людей (на 3 більше за добу);

- у Закарпатській області 63 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті і 94 випадки одужання, зараз хворіють 2 585 людей (на 33 менше за добу);

- у Запорізькій області 16 нових випадків захворювання, нових випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 103 людини (на 16 більше за добу);

- в Івано-Франківській області 67 нових випадків захворювання і 3 випадки смерті, 27 одужали, зараз хворіють 1 904 людини (на 37 більше за добу);

- у Києві 76 нових випадків захворювання і 160 одужання, зараз хворіє 4 243 людини (на 84 менше за добу);

- у Київській області 40 нових захворілих, 14 людей одужали, зараз хворіє 971 людина (на 26 більше за добу);

- у Кіровоградській області 2 нові випадки захворювання за добу, 6 людей одужали, зараз хворіють 43 людини (на 4 менше за добу);

- у Луганській області 2 випадки захворювання за добу і 2 - одужання, зараз, як і днем раніше, хворіє 23 людини;

- у Львівській області підтверджено 132 нові випадки захворювання на COVID-19, 4 випадки смерті і 63 випадки одужання, зараз хворіють 6 246 людей (на 65 більше за добу);

- у Миколаївській області 6 нових випадків захворювання за добу, 5 людей одужали, зараз хворіє 91 людина (на 1 більше за добу);

- в Одеській області 60 нових випадків захворювання, 26 одужали, зараз хворіє 1 322 людини (на 34 більше за добу);

- у Полтавській області 4 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, хворіють 27 людей (на 4 більше за добу);

- у Рівненській області 88 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 148 випадків одужання, зараз хворіє 1 461 людина (на 61 менше за добу);

- у Сумській області 4 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 42 людини (на 4 більше за добу);

- у Тернопільській області 21 новий випадок захворювання і 35 - одужання, зараз хворіють 820 людей (на 14 менше за добу);

- у Харківській області 64 нові випадки захворювання, 23 людини одужали, зараз хворіють 1 225 людей (на 41 більше, ніж днем раніше);

- у Херсонській області 1 випадок захворювання та 1 одужання, зараз, як і днем раніше, хворіють 14 людей;

- у Хмельницькій області 12 нових випадків захворювання, 15 - одужання, зараз хворіють 116 людей (на 3 менше за добу);

- у Черкаській області 17 людей захворіли, 2 одужали, зараз хворіють 157 людей (на 15 більше за добу);

- у Чернівецькій області 30 нових випадків захворювання, 1 людина померла, 102 - одужали, зараз хворіє 1 841 людина (на 73 менше за добу);

- у Чернігівській області 4 нові випадки захворювання і 17 одужання, зараз хворіє 309 людей (на 13 менше за добу).