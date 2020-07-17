УКР
Зеленський у шосту річницю катастрофи MH17: Від початку розслідування трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера

Суд у справі MH17 у Нідерландах обіцяє стати одним з найбільших у світовій практиці за останні десятиліття.

Про це в день шостої річниці збиття найманцями РФ пасажирського літака рейсу МН-17 компанії "Малайзійські авіалінії", що прямував за маршрутом Амстердам - ​​Куала-Лумпур, на сторінці в мережі Facebook повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Кримінальний процес проти можливих винуватців злочину розпочався в Нідерландах 9 березня цього року. Цей суд обіцяє стати одним з найбільших у світовій практиці за останні десятиліття, адже, крім усього іншого, до нього прикута значна міжнародна увага", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, від початку розслідування цієї трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера, зацікавленого у правді.

"Ніщо не поверне втрачених життів і не втамує горя рідних і близьких, чиї батьки, діти, друзі загинули в катастрофі. Але справедливість має восторжествувати. В ім'я миру та пам'яті всіх загиблих", - підсумував президент.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився. ФОТОрепортаж

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

Також читайте: ЄСПЛ зареєстрував позов Нідерландів проти Росії у справі MH17

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянуто "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

Читайте також: Родич жертв катастрофи MH17: Захист обвинувачених діє в тому ж дусі, що й російська влада, це болісно

Топ коментарі
+17
Ага, Цемах - это лучшее подтверждение "надежности и партнерства"!
17.07.2020 10:14 Відповісти
+16
Зеленський у шосту річницю катастрофи MH17: Від початку розслідування трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера - Цензор.НЕТ 4989
17.07.2020 10:12 Відповісти
+15
Украина то за 5 лет показала. А вот что делали вы, выдавая Раше важных свидетелей и обезглавливая прокурорскую группу? Эти типа новый вид надежности?
17.07.2020 10:13 Відповісти
"Уголовный процесс против возможных виновников преступления (Тасторона) начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание", - подчеркнул глава государства.
17.07.2020 10:05 Відповісти
Що б ми робили без нього, прямо не знаю.
17.07.2020 10:12 Відповісти
А що не так? Нікого не можна визнати винним без рішення суду, чи нарошені такому не навчають? Тоді де Петро Олексійович визнав війну з нарасією? Чи війни в нас немає? А може Петро Олексійович бреше? То ти визначись!
17.07.2020 10:42 Відповісти
20 мая 2015 года
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине приходится вести «настоящую войну» с Россией. Порошенко назвал доказательствами этого захваченных в плен россиян, которые якобы являются действующими военными
​О том, что Украина воюет с Россией, Порошенко заявил в интервью Би-би-си, полный текст которого был опубликован 20 мая утром. «Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией», - заявил украинский президент в ответ на вопрос о том, есть ли у Украины шансы получить летальное оружие от западных стран для борьбы с ополченцами Донбасса.
17.07.2020 10:58 Відповісти
"накаті" глоду та заспокойся- де це визнано офіційно? А якщо "Украине приходится вести «настоящую войну» с Россией", то як зветься людина, яка веде торгівлю з нападником?
17.07.2020 11:40 Відповісти
какую "торговлю" вел порошенко или государство Украина с кацапией?
а что значит "официально" в твоей понимании на уровне рыбки гуппи? бумага с печатью нужна? какая? от кого?
Він не "в запої", а просто "манкурт" що пише через Гугл-перекладач... Українець написавби не "То ти визначись!"(калька з російського "определись"), а "То ти визначся!"
показати весь коментар
Це відзнака дій п'ятого президента ?
17.07.2020 10:08 Відповісти
Зеленський у шосту річницю катастрофи MH17: Від початку розслідування трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера - Цензор.НЕТ 4989
17.07.2020 10:12 Відповісти
По словам Зеленского, с начала расследования этой трагедии Украина показала себя как надежного международного партнера

Партнера *****? Пока бубочка делает все,чтобы зартуднить следствие (Цемах)
17.07.2020 10:13 Відповісти
Україна нічого не зробила для забезпечення безпеки свідків цієїї трагедії та їхніх родин. Тому велика кількість людей,які свідчили у цій справі у14-му,15 роках,зараз,при зеленій владі, категорично відмовляються від співпраці зі слідством.
17.07.2020 11:12 Відповісти
Украина то за 5 лет показала. А вот что делали вы, выдавая Раше важных свидетелей и обезглавливая прокурорскую группу? Эти типа новый вид надежности?
17.07.2020 10:13 Відповісти
Те 5 лет ЗЕчмо солировал на пианино, сидел на бутылке Кадырова и сыграл на флейте путина
17.07.2020 10:18 Відповісти
"Злізла муха увечері з рогів вола, втерла лоба і каже: "Ох, як ми цілий день орали!...".
17.07.2020 10:52 Відповісти
Че-то многовато членограя с утра стало. Дайте ему что-нибудь нюхнуть, что-ли!
17.07.2020 10:14 Відповісти
готовится к выборам мера киева
17.07.2020 10:17 Відповісти
Ага, Цемах - это лучшее подтверждение "надежности и партнерства"!
17.07.2020 10:14 Відповісти
когда визовый режим с "тастороной" ?
или продажи "кварталла" важнее ?
17.07.2020 10:16 Відповісти
когда рузгие попы-гомосеки будут выгнаны из Лавры ?
зеленский - КИДАЛА
17.07.2020 10:18 Відповісти
https://www.facebook.com/babchenkoa?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCi62dLcl_8kC4bMk3AhAdKItwco-oS1cFXsmgUB9g75iP106ANkpT3Ziwtdy1r6YiQ_tF8eFJwaAOJ&hc_ref=ARTrKi7EyAugPOghG0C0NXytstjwYTL8BNU1NrOrdqoBMt6cojrzwiwgWOtQWHLiUNM&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCi62dLcl_8kC4bMk3AhAdKItwco-oS1cFXsmgUB9g75iP106ANkpT3Ziwtdy1r6YiQ_tF8eFJwaAOJ&hc_ref=ARTrKi7EyAugPOghG0C0NXytstjwYTL8BNU1NrOrdqoBMt6cojrzwiwgWOtQWHLiUNM&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2699916533441896&set=a.622288851204685&type=3 20 хв ·

Спасибо, Владимир Александрович! Мы тут спорили, будет ли «та сторона».
Я выиграл пять баксов.
Зеленський у шосту річницю катастрофи MH17: Від початку розслідування трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера - Цензор.НЕТ 391
17.07.2020 10:25 Відповісти
заметили, что писюанист снова о вине московии ни словом не обмолвился?
17.07.2020 10:33 Відповісти
зелена шмаркля не спромоглася вичавити з себе хто винуватець цього....тьху слимак
17.07.2020 10:35 Відповісти
На фото вылитая мадонна моника.Ручки сложила глазки закатила.
17.07.2020 10:36 Відповісти
17.07.2020 11:57 Відповісти
Как?
Это что, не преступление Порошенко ?????
17.07.2020 10:41 Відповісти
Зеленский в очередной раз продемонстрировал , что он ответственньій политик , а не балаболка и двурушник , как папередник . Респект !
17.07.2020 10:49 Відповісти
Зеленський у шосту річницю катастрофи MH17: Від початку розслідування трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера - Цензор.НЕТ 2298
17.07.2020 10:58 Відповісти
Да что скажешь.Боится друзей обидеть.Да же слово ********* уже забыл.
17.07.2020 10:49 Відповісти
Ніззя йому на парашу перти і називати речі своїми іменами - президенство рано чи пізно закінчиться, а в кращому випадку навіть не у Растовє, а жити треба буде якось. Так куди поїде на гастролі з роялем чи обслуговувати корпоративи без інстументу квартал на чолі з екс-президентом? у КНДР чи Сомалі? Ось, попреться він у парашу, к друзьям. А якщо там візьмуть та й згадають, як "дисиденту" Рудьковському все та ще й посадять у буцегарню? Так хто його звідти буде витягати чи обмінювати? Політик, оригінал піаніст з великої букви "ПП" третього тисячоліття прораховує свої власні дії на декілька років вперед (от вже й нерухомість розпродує чомусь), тому докоряти йому цим.....потрібно. Бо у такому випадку не треба було лізти на цю посаду-не те місце де можна блазнювати.
17.07.2020 11:33 Відповісти
"...... в шестую годовщину катастрофы MH17: С начала расследования трагедии Украина показала себя как никакущого международного партнера" -розуміє весь цивілізований світ.
сюди ж можна додати і висновки по ситуації зі збитим літаком над Іраном - партнер абсолютно нікакущий.
17.07.2020 11:14 Відповісти
Цікаво, на якому корпоративі стрибав блазень у сам день трагедії? І в якій серії "пригод голобородька" знімався?
17.07.2020 11:16 Відповісти
международный оманщик распоясался
17.07.2020 11:55 Відповісти
вот только кода сбили наш самолет ты голову в жопу старусу спрятал!
17.07.2020 11:58 Відповісти
Особенно показала себя зеленая букашка, которая выдала рашке свидетеля, забыла как его фамилия, семах, что ли.
17.07.2020 13:07 Відповісти
И опять ни слова о россии виновной в этой трагедии.
17.07.2020 14:44 Відповісти
зеля ни слова об рф а ес и сша призвали рф взять ответственность за содеянное
а наш преЗедендт голову в песок
17.07.2020 21:54 Відповісти
 
 