В США рекордні 77 тис. нових випадків COVID-19 за добу, загальна кількість жертв перевищила 138 тис.

У Сполучених Штатах Америки протягом 16 липня виявили рекордну кількість нових випадків COVID-19 - 77000. Близько 1000 осіб померли.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У Флориді, Південній Кароліні і Техасі зафіксували найбільшу кількість випадків протягом одного дня.

Загалом у США вже виявили близько 3,6 млн випадків COVID-19. 138 000 осіб померли.

Поточний показник в 77 217 нових випадків перевершує попередній рекорд, встановлений в п'ятницю, коли кількість нових випадків сягнула 69 070.

Також читайте: У світі зафіксовано черговий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 248,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 13,9 млн.

Американські чиновники зі сфери охорони здоров'я побоюються, що скоро число нових випадків за добу може досягти 100 000. У той же час носіння масок є обов'язковим лише в половині штатів.