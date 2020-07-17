УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10502 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 952 24

В США рекордні 77 тис. нових випадків COVID-19 за добу, загальна кількість жертв перевищила 138 тис.

В США рекордні 77 тис. нових випадків COVID-19 за добу, загальна кількість жертв перевищила 138 тис.

У Сполучених Штатах Америки протягом 16 липня виявили рекордну кількість нових випадків COVID-19 - 77000. Близько 1000 осіб померли.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У Флориді, Південній Кароліні і Техасі зафіксували найбільшу кількість випадків протягом одного дня.

Загалом у США вже виявили близько 3,6 млн випадків COVID-19. 138 000 осіб померли.

Поточний показник в 77 217 нових випадків перевершує попередній рекорд, встановлений в п'ятницю, коли кількість нових випадків сягнула 69 070.

Також читайте: У світі зафіксовано черговий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 248,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 13,9 млн.

Американські чиновники зі сфери охорони здоров'я побоюються, що скоро число нових випадків за добу може досягти 100 000. У той же час носіння масок є обов'язковим лише в половині штатів.

Автор: 

карантин (18172) пандемія (126) США (24127) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Від того що Трамп послав подалі ВОЗ, краще не стало.
показати весь коментар
17.07.2020 10:06 Відповісти
+2
Негри допротестувались. В Україні епідемія також не йде на спад, особливо в Києві. Здогадайтесь чому.
показати весь коментар
17.07.2020 10:10 Відповісти
+2
Лет через 90 число погибших от Короны будет равно 8 000 000 000 человек.....
показати весь коментар
17.07.2020 10:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від того що Трамп послав подалі ВОЗ, краще не стало.
показати весь коментар
17.07.2020 10:06 Відповісти
Все по плану.
Миллионы американцев, которые https://www.foxbusiness.com/real-estate/most-tenants-paid-some-rent-through-july-13-new-data пропустили арендную плату из-за пандемии коронавируса, могут подвергнуться риску выселения в https://www.foxnews.com/category/real-estate/rental ближайшие месяцы, если правительственные меры по их защите не будут расширены, считают экономисты и эксперты по жилищным вопросам.
показати весь коментар
17.07.2020 10:17 Відповісти
Еще как стало, а станет еще лучше.
Куда так рвались гондурасские бандюканы, нелегально пробирающиеся в США через Мексику под видом беженцев?
Правильно, во Флориду!
Очень хорошо бандиты разбираются, где жить хорошо, не в Калифорнию рвались, а именно во Флориду.
Надеюсь, что их сейчас и выкашивает макароновирус.
А поскольку во Флориду они направлялись через Техас (где частично и оседали, Флорида то не резиновая), то не удивительно, что в Техасе тоже мор среди гондурасских бандитов намечается.
показати весь коментар
17.07.2020 10:25 Відповісти
Вот куда рвались бандюканы гондурасские во Флориде, зацените, губа то у бандюканов не дура:
https://www.youtube.com/watch?v=tz_Ny_AC-Nw Coral Gables Florida

Это крошечное 3-х минутное видео 50-х годов, реклама американского автопрома (вот как нужно автопром рекламировать ), особенно на 2-й минуте попугаи хороши .
Прочуствуйте тонкость выбора и развитость вкуса бандитов-исламистов из Гондураса. Казалось бы, у них самих и пальм дофига, и бананов, и попугаев, а вот не Флорида - и весь тут сказ.
Да и социальные пособия, как их самки с детями говорили, во Флориде очень для беженцев хороши.
показати весь коментар
17.07.2020 10:31 Відповісти

Прочуствуйте тонкость выбора и развитость вкуса бандитов-исламистов из Гондураса


Украіна нє почувствует.


на..уя нам ещьо ето ? ))
показати весь коментар
17.07.2020 10:33 Відповісти
Зато дешевле.
показати весь коментар
17.07.2020 10:34 Відповісти
1000 человек для америки при том что каждый день здесь в среднем умирает 8-10 тысяч то эта тысяча как раз и взята с этих обычных 8-10 тысяч. Приписки по результатам теста плюс дополнительные смерти из-за локдауна.
показати весь коментар
17.07.2020 10:35 Відповісти
приписки кількості тестів -ЦЕ росія..

ну а сша по кількості тестів на мільйон населення лише на 23 місці..
Більше роблять і в Португалії,і в Великобританії,і в Ізраїлі..
показати весь коментар
17.07.2020 10:59 Відповісти
https://journalist.today/uchenye-prognozirujut-chto-v-2064-godu-naselenie-zemli-dostignet-pika-dalshe-nachnet-sokrashhatsja/ Ученые прогнозируют, что в 2064 году население Земли достигнет пика. Дальше - начнет сокращаться - газета "Коронавирус"
показати весь коментар
17.07.2020 10:09 Відповісти
Негри допротестувались. В Україні епідемія також не йде на спад, особливо в Києві. Здогадайтесь чому.
показати весь коментар
17.07.2020 10:10 Відповісти
Бо придурки голосували за Зеленського.
показати весь коментар
17.07.2020 10:27 Відповісти
Епідемія в тебе в голові. Немає ніякої епідемії. Паталогоанатоми Європи ще не хнайшли доказів щоб хоч одна людина вмерла від корони, а не з короною. Всі вмираючі це старики які помирають від своїх хвороб. Не жоведено, що взагалі від корони хтось помер. Це афера, яка перевершує аферу 11 вересня 2001 року коли американські спецслужби підірвали башні близнюки і втц, і під приводом боротьби з тероризмом вторглися в ірак для контролю нафтової труби. Тактика "Проблема - рішення" створюється проблема, потім той хто її створює пропонує рішення. Ця тактика завжди популярна в америці і в багатьох інших країнах. Такаж історія і з коронапсихозом.
показати весь коментар
17.07.2020 10:41 Відповісти
Лет через 90 число погибших от Короны будет равно 8 000 000 000 человек.....
показати весь коментар
17.07.2020 10:11 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2020 10:36 Відповісти
Україна "на плато".НЕДОРОБКА...ТОму відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.



Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.

ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
показати весь коментар
17.07.2020 10:36 Відповісти
Молодец, хоть начал дельные мысли собирать.
показати весь коментар
17.07.2020 14:52 Відповісти
А виноват McDonald's !
Нездоровая пища дает о себе знать.
показати весь коментар
17.07.2020 10:18 Відповісти
С чего она нездоровая? Просто жрать надо меньше.
показати весь коментар
17.07.2020 10:49 Відповісти
Фаучі повідомив,що США досягне 100 000 інфікованих в день -Значить Трамп цього "досягне".Відкриє школи.
показати весь коментар
17.07.2020 10:31 Відповісти
100 тисяч в день, а лікарні пустують цікава пандемія. Це так само як оголосити пандемію герпеса. Точ в точ такий же результат буде))) інфіковані є а хворих яким потрібно в лікарню - немає. Для телекамер можуть зібрати на масовку бомжів і зняти ролик для лохів про переповнені лікарні)
показати весь коментар
17.07.2020 10:45 Відповісти
є категорія хворих - в самоізоляції..
Легкі симптоми..
У Львові особисто знаю двох.
показати весь коментар
17.07.2020 11:00 Відповісти
ЗМІ тиражують потрібну замовникам інформацію і створюють серед публіки запит на заплановані замовником кроки.

Одночасно лобісти приносять в уряд/парламент вже готові проекти "рішень".

Уряд/парламент переконується в сприятливій суспільній думці (забезпеченій ЗМІ) і реалізує "заходи", які мають близьке до нульового наукове обгрунтування, зате повністю відповідають бізнес-схемі замовника.

А свідомі вчені можуть хоч хором під стінами парламенту волати.

ЗМІ (і відповідно, публіка) їх або просто не помітять, або виставлять божевільними поодинокими шарлатанами.

P.S.
В США після консолідації медійних активів, яка відбулась в кінці 20-го століття, понад 90% усіх ЗМІ належить 6-ти корпораціям.
У Франції таких корпорацій 9.
В Україні - самі знаєте.
показати весь коментар
17.07.2020 12:54 Відповісти
 
 