МОЗ оприлюднило оновлений перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: Албанія, Єгипет і Болгарія знову в "зеленому" списку

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений список країн "червоної зони".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 15 липня Кабмін визначив "червоною" зоною країни, в яких 55 хворих на 100 тис. населення. Цей показник був збільшений з 40 активних хворих на 100 тис. населення.

Загалом у списку "червоної зони" перебуває 53 країни. Серед них США, Вірменія, Бельгія, Ізраїль, Молдова, Росія, Білорусь, ОАЕ, Чорногорія, Казахстан, Франція, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Канада, Україна, Єгипет та інші.

До списку "зеленої зони" потрапили Єгипет, Албанія, Болгарія, Чехія, Румунія, Сербія, Польща, Хорватія, Італія, Греція, Туреччина, Нідерланди, Кіпр, Швейцарія, Австрія, Словенія, Угорщина, Норвегія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Грузія , Латвія та інші.

Зазначимо, під час в'їзду з країни "червоної зони" необхідно пройти обов'язкову двотижневу самоізоляцію. Для країн "зеленої зони" таке правило не діє.