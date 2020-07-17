УКР
МОЗ оприлюднило оновлений перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: Албанія, Єгипет і Болгарія знову в "зеленому" списку

МОЗ оприлюднило оновлений перелік країн

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений список країн "червоної зони".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 15 липня Кабмін визначив "червоною" зоною країни, в яких 55 хворих на 100 тис. населення. Цей показник був збільшений з 40 активних хворих на 100 тис. населення.

Загалом у списку "червоної зони" перебуває 53 країни. Серед них США, Вірменія, Бельгія, Ізраїль, Молдова, Росія, Білорусь, ОАЕ, Чорногорія, Казахстан, Франція, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Канада, Україна, Єгипет та інші.

Також читайте: Українці можуть відвідувати Болгарію без карантину і тесту на COVID-19, - посольство

До списку "зеленої зони" потрапили Єгипет, Албанія, Болгарія, Чехія, Румунія, Сербія, Польща, Хорватія, Італія, Греція, Туреччина, Нідерланди, Кіпр, Швейцарія, Австрія, Словенія, Угорщина, Норвегія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Грузія , Латвія та інші.

Зазначимо, під час в'їзду з країни "червоної зони" необхідно пройти обов'язкову двотижневу самоізоляцію. Для країн "зеленої зони" таке правило не діє.

МОЗ оприлюднило оновлений перелік країн червоної зони щодо коронавірусу: Албанія, Єгипет і Болгарія знову в зеленому списку 01

карантин (18172) туризм (1573) туристи (278) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
показати весь коментар
17.07.2020 10:24 Відповісти
Не засоряйте пластиковыми емкостями окружающую среду.Ходите по большому и маленькому на ведро и выливайте мочу и фекалии прямо с балкона. Будет удобрение для придомовых растений.А унитазы аккуратно демонтируйте и продайте.Профит.
Всем от 36 до 37. Это температура,а не давление.
показати весь коментар
17.07.2020 10:35 Відповісти
Атмосферы или паскали?
показати весь коментар
17.07.2020 10:59 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2020 11:25 Відповісти
Бар.В здоровом теле-здоровое давление.
показати весь коментар
17.07.2020 11:29 Відповісти
Легким движением руки брюки превращаются ..... Достаточно просто поменять нормативы. Шулера хреновы.
показати весь коментар
17.07.2020 10:29 Відповісти
Kak bi s Uzbekistana mozno,tak k nam zajexali iz 24 celovek,18 iz nix s koronovirusom.Trudno skazat kak tam proveriajet jesli pocti vse priliteli s koronovirusom
показати весь коментар
17.07.2020 10:59 Відповісти
Думаю,кращим параметром для ДОЗВОЛУ в"Їзду був би "динаміка зміни кількості активних на 100 000 населення"..
показати весь коментар
17.07.2020 11:10 Відповісти
АЛЕ росія ,Китай ,Білорусь ,на жаль, надають нерелевалентну статистику..
показати весь коментар
17.07.2020 11:11 Відповісти
Сиди дома и спасай жизни! На улицу - никогда! Там гуляет Вирус! Он страшный и убивает всех кто в него не верит!
показати весь коментар
17.07.2020 11:33 Відповісти
Беларусь.

В дом №16 на улице Танка скорые приезжают почти каждый день.
Об этом Charter97.org сообщил один из жителей.
"У нас в доме №16 на улице Танка в Минске в четырех квартирах - люди с подтвержденным диагнозом Covid-19. Это как минимум 10 человек. Болеют уже больше недели. Никаких мер предосторожности не принимается при том, что двух человек вчера забирала скорая. Подъезды не дезинфицируют. О том, что соседи заражены, знаем только от них самих", -
показати весь коментар
17.07.2020 11:54 Відповісти
А Египет и умный и красивый? Сразу в двух списках оказался.
показати весь коментар
17.07.2020 12:08 Відповісти
 
 