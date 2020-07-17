МОЗ оприлюднило оновлений перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: Албанія, Єгипет і Болгарія знову в "зеленому" списку
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений список країн "червоної зони".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 15 липня Кабмін визначив "червоною" зоною країни, в яких 55 хворих на 100 тис. населення. Цей показник був збільшений з 40 активних хворих на 100 тис. населення.
Загалом у списку "червоної зони" перебуває 53 країни. Серед них США, Вірменія, Бельгія, Ізраїль, Молдова, Росія, Білорусь, ОАЕ, Чорногорія, Казахстан, Франція, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Канада, Україна, Єгипет та інші.
До списку "зеленої зони" потрапили Єгипет, Албанія, Болгарія, Чехія, Румунія, Сербія, Польща, Хорватія, Італія, Греція, Туреччина, Нідерланди, Кіпр, Швейцарія, Австрія, Словенія, Угорщина, Норвегія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Грузія , Латвія та інші.
Зазначимо, під час в'їзду з країни "червоної зони" необхідно пройти обов'язкову двотижневу самоізоляцію. Для країн "зеленої зони" таке правило не діє.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всем 36и6!
Всем от 36 до 37. Это температура,а не давление.
В дом №16 на улице Танка скорые приезжают почти каждый день.
Об этом Charter97.org сообщил один из жителей.
"У нас в доме №16 на улице Танка в Минске в четырех квартирах - люди с подтвержденным диагнозом Covid-19. Это как минимум 10 человек. Болеют уже больше недели. Никаких мер предосторожности не принимается при том, что двух человек вчера забирала скорая. Подъезды не дезинфицируют. О том, что соседи заражены, знаем только от них самих", -