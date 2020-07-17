Законопроєкт Бужанського про мову, швидше за все, не розглядатимуть сьогодні, - "слуга народу" Мошенець

Законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з навчання державною мовою в навчальних закладах" авторства депутата фракції "Слуга народу" Максима Бужанського, швидше за все, не розглядатимуть на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

Про це заявила нардепка "Слуги народу" Олена Мошенець.

"Законопроєкт Бужанського сьогодні, швидше за все розглядати не будуть", - зазначила нардепка.

Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його прийняття висловився мовний омбудсмен Кремінь.

Спочатку передбачалося, що законопроєкт Бужанського винесуть у зал ВР 16 липня. Напередодні, 15 липня, стало відомо, що цього законопроєкту немає в порядку денному на 16 число. Попри це, біля будівлі Верховної Ради відбулася акція противників законопроєкту Бужанського.

Також проти прийняття законопроєкту висловилися деякі депутати "Слуги народу".

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук припускала, що парламент навряд чи стане до осені розглядати законопроєкт Бужанського.