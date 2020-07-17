УКР
Законопроєкт Бужанського про мову, швидше за все, не розглядатимуть сьогодні, - "слуга народу" Мошенець

Законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з навчання державною мовою в навчальних закладах" авторства депутата фракції "Слуга народу" Максима Бужанського, швидше за все, не розглядатимуть на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила нардепка "Слуги народу" Олена Мошенець.

"Законопроєкт Бужанського сьогодні, швидше за все розглядати не будуть", - зазначила нардепка.

Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його прийняття висловився мовний омбудсмен Кремінь.

Спочатку передбачалося, що законопроєкт Бужанського винесуть у зал ВР 16 липня. Напередодні, 15 липня, стало відомо, що цього законопроєкту немає в порядку денному на 16 число. Попри це, біля будівлі Верховної Ради відбулася акція противників законопроєкту Бужанського.

Також проти прийняття законопроєкту висловилися деякі депутати "Слуги народу".

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук припускала, що парламент навряд чи стане до осені розглядати законопроєкт Бужанського.

+23
Для сравнения о власти "бырыги"

Законопроект Бужанского о языке, скорее всего, не будут рассматривать сегодня, - "слуга народа" Мошенец - Цензор.НЕТ 3637
17.07.2020 10:56 Відповісти
+21
Законопроект Бужанского о языке, скорее всего, не будут рассматривать сегодня, - "слуга народа" Мошенец - Цензор.НЕТ 4694
17.07.2020 10:55 Відповісти
+17
Заважає мова - геть до Ростова. Запоріжжя.
Законопроєкт Бужанського про мову, швидше за все, не розглядатимуть сьогодні, - "слуга народу" Мошенець - Цензор.НЕТ 9227
17.07.2020 10:57 Відповісти
Ссут когда страшно...
17.07.2020 10:51 Відповісти
Нет, просто подождут пока протесты под Радой прекратятся.
17.07.2020 10:58 Відповісти
Не прекратятся.
17.07.2020 10:59 Відповісти
Згоден. Риги закон про регіональні мови теж пхали у липні 2012 р. І теж перед виборами.
Розрахунок був, що народ гуляє і не збереться на протест. Але часи змінилися.
17.07.2020 12:28 Відповісти
членограи🤢🤡🎪 не дождутся
17.07.2020 21:07 Відповісти
Судити бужанского як ворога України.
17.07.2020 10:53 Відповісти
Законопроект Бужанского о языке, скорее всего, не будут рассматривать сегодня, - "слуга народа" Мошенец - Цензор.НЕТ 4694
17.07.2020 10:55 Відповісти
Для сравнения о власти "бырыги"

Законопроект Бужанского о языке, скорее всего, не будут рассматривать сегодня, - "слуга народа" Мошенец - Цензор.НЕТ 3637
17.07.2020 10:56 Відповісти
Заважає мова - геть до Ростова. Запоріжжя.
Законопроєкт Бужанського про мову, швидше за все, не розглядатимуть сьогодні, - "слуга народу" Мошенець - Цензор.НЕТ 9227
17.07.2020 10:57 Відповісти
Законопроєкт Бужанського про мову, швидше за все, не розглядатимуть сьогодні, - "слуга народу" Мошенець - Цензор.НЕТ 385
17.07.2020 10:59 Відповісти
А че так, засцали суки?
17.07.2020 10:57 Відповісти
Если так юлят и напрягаются с&Ки урода,то значит хотят принять -домашнее задание пуйла
17.07.2020 11:07 Відповісти
Мошенец - це від "мошонка" чи кацапського "мошейник" ?
17.07.2020 11:20 Відповісти
Хай,*****, їде в Ізраїль і там пропагандує єзик!
17.07.2020 11:25 Відповісти
россия приказала Украине отменить переход обучения на украинский язык. Значит законопроект Бужанского о языке примут если не сегодня, то в другой день.
17.07.2020 11:25 Відповісти
если до сентября не приймут загон питора бужанского, то будет поздно. а в учебном году 21-22, в Украине уже будет про-украинская власть.
17.07.2020 11:43 Відповісти
Даю 100% гарантію, що в Ізраїлі йогоб пристрели як смердючого пса! І тільки в Україні ця наволоч відчуває себе спокійно!
17.07.2020 11:33 Відповісти
Когда граждане остаивают свое право на родной язык под радой, то зеленые враги Украины сразу сливаются от принятия закона петуха бужанского - так было вчера, так сегодня. Может создать фонд гражданской помощи, чтобы те кто не может приехать в Киев, могли донатить тех, кто отпрашивается с работы и в рабочее время отстаивает родной язык под радой!
17.07.2020 11:42 Відповісти
"...скорее всего..." Вот это я понимаю, вот это круто! Собрались на заседание Рады, а что будут обсуждать - ещё не знают! Степень зелёного идиотизма просто зашкаливает.
17.07.2020 11:51 Відповісти
Бужанські жидокацапи гидують українською мовою!!!
В паРашу нахрін, там для таких кацапського язика хоч їж!
Не подобається мова - пи...дуй Бужанський до Ростова!!!!
17.07.2020 11:56 Відповісти
гидують українською мовою

то хай ще гидують українськими грошима, хлiбом та землею та шурують на паРашу за поребрик. нехай будуть послiдовними.
17.07.2020 12:44 Відповісти
Игра "будем - не будем" не принесет результатов для зебилья и и мокшанцев. Это не тот вопрос, с которым так можно играть. Проиграете ведь, зеленые. И что тогда?
17.07.2020 12:05 Відповісти
Обісралися? Чи просто хочуть нас приспати і "развести как котят"?
Нічого не вийде. А взагалі-то пора відновити сміттєву люстрацію
Совкодрочер Бужанський перший у списку, далі Дубінеску, Сивохо і Разумков
17.07.2020 12:24 Відповісти
сволоту Бужанського та всiх, хто проголосує за його антиукраїнську прорашистську маячню спалити разом з цим проектом, проектом, написаним на паРашi гебешними та кремлiвськими кураторами ЗеБiльноi шобли та зажОпп .
17.07.2020 12:42 Відповісти
Законопроєкт Бужанського про мову, швидше за все, не розглядатимуть сьогодні, - "слуга народу" Мошенець - Цензор.НЕТ 6668
17.07.2020 13:49 Відповісти
Українцям вже нагадили прямо в ріт, як кіт в тапки. Тож голосуйте і далі за рабовласників кріпаки.
17.07.2020 13:49 Відповісти
 
 