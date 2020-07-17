УКР
Ознак підготовки РФ до активних бойових дій поблизу окупованого Криму наразі не виявлено, - Таран

На цей момент не виявлено ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративного кордону Херсонської області з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран.

"На цей час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративної межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією АР Крим, не виявлено. На півострові не фіксуються дії зі створення ударних угруповань", - сказав він.

Проте Таран наголосив, що, пам'ятаючи про непередбачуваність рішень насамперед політичного керівництва РФ і військово-політичного керівництва ЗС РФ, ЗСУ вживають певних заходів для запобігання і надання відповідної відсічі можливим діям з боку ЗС РФ.

Міністр також перерахував заходи, спрямовані на запобігання загостренню обстановки, , які здійснюють ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран провалює поставки боєприпасів у ЗСУ, - Бутусов

"Посилення ведення розвідки, здійснюються заходи з ротації військ, уточнено завдання, організовано тісну взаємодію з Національною гвардією, Національною поліцією, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України. З огляду на згадане військові частини, підрозділи Збройних сил України, які виконують завдання у складі Операції об'єднаних сил та вздовж адміністративної межі Автономної Республіки Крим, готові до адекватного реагування на наявні виклики і загрози уздовж державного кордону України", - розповів він.

Крим (14222) Міноборони (7642) росія (67333) Таран (21)
+8
Где откопали это нафталиновое тело? И да, сами распространили в СМИ , что хутин вдруг нападет, хотя он напал давным давно но этого никто не видит потому как там "та сторона", а теперь сами и опровергают, полный бред...
17.07.2020 10:54 Відповісти
+7
Вы раненого бойца более 3х суток не можете найти и вытянуть. А рассказываете тут тупые мантры.
17.07.2020 10:54 Відповісти
+5
Еще лучше в "серую зону" раненого бойца разыскать. Пусть на своей шкуре прочувствует.
17.07.2020 10:58 Відповісти
Вы раненого бойца более 3х суток не можете найти и вытянуть. А рассказываете тут тупые мантры.
17.07.2020 10:54 Відповісти
Где откопали это нафталиновое тело? И да, сами распространили в СМИ , что хутин вдруг нападет, хотя он напал давным давно но этого никто не видит потому как там "та сторона", а теперь сами и опровергают, полный бред...
17.07.2020 10:54 Відповісти
порошенко не здіснив чистку Штабу від совкової генеральської гнилі.У час активної фази війни..
Порох -Гінвяний генералісимус,як і ЗЕ...
17.07.2020 11:23 Відповісти
Ознак підготовки РФ до активних бойових дій поблизу окупованого Криму наразі не виявлено, - Таран - Цензор.НЕТ 820
17.07.2020 11:44 Відповісти
Про Тарана. ...2016 - звільнений у запас через вік. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 Генерал-лейтенант Збройних сил України у відставці...
17.07.2020 13:56 Відповісти
самое время для специалиста...
кадровый голод
17.07.2020 23:55 Відповісти
Так может, надо в командировку в Херсонскую область хоть на недельку? Говорят, оттуда виднее все телодвижения руSSофашистов.
17.07.2020 10:54 Відповісти
Еще лучше в "серую зону" раненого бойца разыскать. Пусть на своей шкуре прочувствует.
17.07.2020 10:58 Відповісти
Ничего удивительного... ведь этого кАзла и поставили туда, чтобы оно ничего такого подобного, не видело, не слышало и не реагировало... мразь зеленая доиграется.
17.07.2020 10:55 Відповісти
Был уволен в 2015 году по подозрению ,работы на козломордых! Кого еще они могли поставить министром обороны!
17.07.2020 10:59 Відповісти
С точки зрения здравого смысла и логики - абсолютный бред. Если руские планируют нападение и удар, то они никогда не будут это делать демонстрируя подготовку к вторжению. Война всегда начинается внезапно для обороняющегося.....примеры -100 процентов всех войн. Разведка может доложить самые правдивые и точные сведения - а кто ей поверит?
17.07.2020 10:56 Відповісти
у него все на контроле , как и у самого гавнокомандующего ... когда пол -страны не будет , они народу сообщат
17.07.2020 11:00 Відповісти
Это точно министр обороны? Министр обороны всегда должен быть в готовности к отражению атаки вероятного противника и возможностью контр-наступательных действий
17.07.2020 11:05 Відповісти
Признаков нет а группировка войск в Кріму растёт не по дням, а по часам.
17.07.2020 11:07 Відповісти
Таран для защиты Украины - не тот пацан. Авторитета нету. Скажите ему , что готовиться надо совсем не так как 29 лет назад с 18-ю свадебными "мынистрами абароны".И летом кацы не пойдут- мясо быстро гниёт, закапывать не успеют, а крематориев - не хватит, к осени - могут сразу .
17.07.2020 11:12 Відповісти
Саломатін...
Таран..


"одного поля ягоди" ФСБ-шно-кацапського...
17.07.2020 11:17 Відповісти
Скібіцький повідомив, що у російському Південному військовому окрузі буде створено щонайменше сім угруповань військ (сил) та стратегічний резерв
"Ймовірно, що показова фаза стратегічного командно-штабного навчання буде проведена у формі декількох двосторонніх навчань на Донському, Кримському, а також Владикавказькому операційних напрямках. В акваторії Чорного моря можливе проведення міжфлотського навчання", - зазначив Скібіцький.
Крім того, за його інформацією, на єдиному оперативному фоні під час підготовки та проведення "Кавказ-2020" заплановані навчання Організації договору колективної безпеки, основна мета яких - перевірка можливості застосування підрозділів збройних сил держав ОДКБ у військових операціях збройних сил Росії під прикриттям "гуманітарних місій".
Скібіцький наголосив, що у ході показової фази навчання "Кавказ" не виключає демонстраційні дії провокаційного характеру
https://espreso.tv/news/2020/06/26/tysk_i_zalyakuvannya_rozvidka_ochikuye_propagandystskoyi_kampaniyi_z_boku_rf_pid_chas_navchan_quotkavkaz_2020quot
17.07.2020 11:22 Відповісти
***, пуйло открытым текстом сказал проверить армию и флот на боеготовность, у границы с Украиной, а оно зеленое уё, плетет бред.
17.07.2020 12:35 Відповісти
 
 