Ознак підготовки РФ до активних бойових дій поблизу окупованого Криму наразі не виявлено, - Таран

На цей момент не виявлено ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративного кордону Херсонської області з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран.

"На цей час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративної межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією АР Крим, не виявлено. На півострові не фіксуються дії зі створення ударних угруповань", - сказав він.

Проте Таран наголосив, що, пам'ятаючи про непередбачуваність рішень насамперед політичного керівництва РФ і військово-політичного керівництва ЗС РФ, ЗСУ вживають певних заходів для запобігання і надання відповідної відсічі можливим діям з боку ЗС РФ.

Міністр також перерахував заходи, спрямовані на запобігання загостренню обстановки, , які здійснюють ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран провалює поставки боєприпасів у ЗСУ, - Бутусов

"Посилення ведення розвідки, здійснюються заходи з ротації військ, уточнено завдання, організовано тісну взаємодію з Національною гвардією, Національною поліцією, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України. З огляду на згадане військові частини, підрозділи Збройних сил України, які виконують завдання у складі Операції об'єднаних сил та вздовж адміністративної межі Автономної Республіки Крим, готові до адекватного реагування на наявні виклики і загрози уздовж державного кордону України", - розповів він.