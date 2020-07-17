Ознак підготовки РФ до активних бойових дій поблизу окупованого Криму наразі не виявлено, - Таран
На цей момент не виявлено ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративного кордону Херсонської області з тимчасово окупованою територією АР Крим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран.
"На цей час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративної межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією АР Крим, не виявлено. На півострові не фіксуються дії зі створення ударних угруповань", - сказав він.
Проте Таран наголосив, що, пам'ятаючи про непередбачуваність рішень насамперед політичного керівництва РФ і військово-політичного керівництва ЗС РФ, ЗСУ вживають певних заходів для запобігання і надання відповідної відсічі можливим діям з боку ЗС РФ.
Міністр також перерахував заходи, спрямовані на запобігання загостренню обстановки, , які здійснюють ЗСУ.
"Посилення ведення розвідки, здійснюються заходи з ротації військ, уточнено завдання, організовано тісну взаємодію з Національною гвардією, Національною поліцією, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України. З огляду на згадане військові частини, підрозділи Збройних сил України, які виконують завдання у складі Операції об'єднаних сил та вздовж адміністративної межі Автономної Республіки Крим, готові до адекватного реагування на наявні виклики і загрози уздовж державного кордону України", - розповів він.
"Ймовірно, що показова фаза стратегічного командно-штабного навчання буде проведена у формі декількох двосторонніх навчань на Донському, Кримському, а також Владикавказькому операційних напрямках. В акваторії Чорного моря можливе проведення міжфлотського навчання", - зазначив Скібіцький.
Крім того, за його інформацією, на єдиному оперативному фоні під час підготовки та проведення "Кавказ-2020" заплановані навчання Організації договору колективної безпеки, основна мета яких - перевірка можливості застосування підрозділів збройних сил держав ОДКБ у військових операціях збройних сил Росії під прикриттям "гуманітарних місій".
Скібіцький наголосив, що у ході показової фази навчання "Кавказ" не виключає демонстраційні дії провокаційного характеру
https://espreso.tv/news/2020/06/26/tysk_i_zalyakuvannya_rozvidka_ochikuye_propagandystskoyi_kampaniyi_z_boku_rf_pid_chas_navchan_quotkavkaz_2020quot