Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов. ДОКУМЕНТ

Борис Філатов опублікував документи, в яких міністр інфраструктури просить зняти гроші з будівництва аеропорту Дніпра.

На своїй фейсбук-сторінці мер Дніпра опублікував документи про будівництво аеропорту, де міністр інфраструктури просить зняти гроші з будівництва аеропорту Дніпра і перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, пише "Наше місто".

"Про кодло - 2.

...

Я ж казав вам учора, про АБСОЛЮТНУ брехливість і АБСОЛЮТНУ аморальність тих, хто прийшов нині до влади?

Казав же, правда?

...

Вчора міністр інфраструктури "запилив", як у "зелених" водиться, відосік у себе у ФБ, де звинуватив мене в тому, що я піарюся перед виборами і з аеропортом у Дніпрі все буде добре.

До його вою приєдналися всякі бужанські, олійники та інша зелена цвіль.

...

Ну що, діти, висловилися? А тепер ловіть. Документи за підписом Криклія, де він особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі і перенаправити їх ... на зарплати собі і своїм підлеглим.

...

Кодло.

...

P.S. Просто зараз у Кабміні хочуть видалити ці документи з електронної бази, хоча є всі вхідні номери тощо.

Журналісти, розтягуйте тему.

Не дамо кодлу жодного шансу", - цитує видання Філатова.





























Нагадаємо, після публічної заяви мера Дніпра Бориса Філатова про вилучення 100 мільйонів гривень із витрат Міністерства інфраструктури, які були передбачені на будівництво аеропорту в Дніпрі, Кабмін поспішив повернути фінансування.