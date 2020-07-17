УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10491 відвідувач онлайн
Новини
11 062 68

Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов. ДОКУМЕНТ

Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов. ДОКУМЕНТ

Борис Філатов опублікував документи, в яких міністр інфраструктури просить зняти гроші з будівництва аеропорту Дніпра.

На своїй фейсбук-сторінці мер Дніпра опублікував документи про будівництво аеропорту, де міністр інфраструктури просить зняти гроші з будівництва аеропорту Дніпра і перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, пише "Наше місто".

"Про кодло - 2.

...

Я ж казав вам учора, про АБСОЛЮТНУ брехливість і АБСОЛЮТНУ аморальність тих, хто прийшов нині до влади?

Казав же, правда?

...

Вчора міністр інфраструктури "запилив", як у "зелених" водиться, відосік у себе у ФБ, де звинуватив мене в тому, що я піарюся перед виборами і з аеропортом у Дніпрі все буде добре.

До його вою приєдналися всякі бужанські, олійники та інша зелена цвіль.

...

Ну що, діти, висловилися? А тепер ловіть. Документи за підписом Криклія, де він особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі і перенаправити їх ... на зарплати собі і своїм підлеглим.

...

Кодло.

...

P.S. Просто зараз у Кабміні хочуть видалити ці документи з електронної бази, хоча є всі вхідні номери тощо.

Журналісти, розтягуйте тему.

Не дамо кодлу жодного шансу", - цитує видання Філатова.

Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов 01
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов 02
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов 03
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов 04
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов 05
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов 06
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов 07
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов 08
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов 09
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов 10
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов 11
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов 12
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов 13
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов 14

Нагадаємо, після публічної заяви мера Дніпра Бориса Філатова про вилучення 100 мільйонів гривень із витрат Міністерства інфраструктури, які були передбачені на будівництво аеропорту в Дніпрі, Кабмін поспішив повернути фінансування.

Автор: 

Дніпро (3355) Кабмін (14322) місцеві вибори (1367) Метрополітен (1430) будівництво (3065) фінансування (3225) Мінінфраструктури (2060) Філатов Борис (468) Криклій Владислав (548)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Зашквар, але зебуїнам пох
показати весь коментар
17.07.2020 11:18 Відповісти
+30
только что министр финансов (прямой эфир)
"для нас нормальная инфляция составляет 10-15% в год"
докерувались дятлы
показати весь коментар
17.07.2020 11:19 Відповісти
+19
ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ
показати весь коментар
17.07.2020 11:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зашквар, але зебуїнам пох
показати весь коментар
17.07.2020 11:18 Відповісти
я не зебуин но мне тоже пох.
Потому что я прочитал не только заголовок а и то что написано в сфотографированном документе.
Заголовок врет. Филатов тоже. Там нет ни слова о том чтобы забрать все деньги и остановить строительство, а только 100 тыс.грн. изъять и перенаправить на другие проекты из них на зарпталы только 45 тыс.
Это яркий пример лживых заголовков, рассчитанных на то что 99% людей новости под заголовком не читают.
показати весь коментар
17.07.2020 13:14 Відповісти
Очень внимательно читал я посмотрю))) 100 000 тыс.грн это как раз сто лямов........ так что учись не только читать но и думать....
показати весь коментар
17.07.2020 13:39 Відповісти
да, согласен, лоханулся. 100 млн.
показати весь коментар
17.07.2020 15:09 Відповісти
Филатов: *снять деньги со строительства аэропорта*

А где Филатов сказал, что хотят снять ВСЕ деньги??
показати весь коментар
17.07.2020 13:39 Відповісти
Кто-то лукавит. Филатов типа не заметил, что мининфраструктуры увеличено на 200 человек.
Они что, без зарплаты должны работать?
показати весь коментар
17.07.2020 14:26 Відповісти
Абинепорошенко Філатов розпускає нюні. Боря, ви пожинаєте плоди своєї недолугості, вам ще терпіти і терпіти!
показати весь коментар
17.07.2020 11:18 Відповісти
Не звезди, Филатов абсолютно нормальный, и никогда он не топил за зеленую гниль, ну а то что в Днепре 87% или чуть больше **********, так то не Филатов виноват. Многие мои знакомые голосовавшие за « хуженебудет» воют как собаки Баскервилей и сидят в полной Ж, скажу честно очень прикольно смотреть 🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.07.2020 11:29 Відповісти
Я хіба сказав, що Філатов ненормальний? Міліони інтелектуалів в Україні спалили своє майбутнє простим вибором, самі знаєте яким. Тому не треба скіглити, а насолоджуватись своїм правильним рішенням. Є два варіанти виправити ситуацію - чекати 4 роки і обрати іншого кловуна або шарія, або пролити чергову кров і обрати іншого кловуна або шарія. Що вам миліше?
показати весь коментар
17.07.2020 11:35 Відповісти
Якби ж вибирали тільки ми з вами, то безумовно наш вибір би був за людину гідну і патріота краіни, але ж з таким відсотком біомаси , як не голосуй , а ім лайно смачніше. Я не знаю скільки поколінь повинно народитися щоб настав час коли більшість стануть справжніми громадянами своєі краіни, чи якою глобальною і масштабною повинна бути війна аби люди пройшли до тями і щось зрозуміли. Майбутнє бачу сумним, а але в мене є зараз час насолодитися конвульсіями голосувальників за « хуженебудет»
показати весь коментар
17.07.2020 11:44 Відповісти
Я тут більш оптимістичний, є два шляхи (знову два, хі-хі) - перший - це не чекати, а добровільно включати мізки і набиратись розуму, другий - чекати мініапокаліпсис, тоді хочеш-не хочеш включаєш мізки, бо йдуть позови з порожнього шлунку. Це не я придумав - так влаштований Хомо Тіпа Сапієнс.
показати весь коментар
17.07.2020 11:49 Відповісти
Хватит нам свататься своего шоколадного, как и любого олигарха , впрочем!
показати весь коментар
17.07.2020 11:31 Відповісти
Ви не розумієте простої істини - в Україні нема ні одного неолігархічного кандидата, вони є тільки в ілюзіях інфальтивного населення. Ось, наприклад, Голобородько - спіймали наживку, як карась перловку? Смачного!
показати весь коментар
17.07.2020 11:37 Відповісти
только что министр финансов (прямой эфир)
"для нас нормальная инфляция составляет 10-15% в год"
докерувались дятлы
показати весь коментар
17.07.2020 11:19 Відповісти
Скажи, что ты пошутил (неудачно) и оставь мне хоть какие то иллюзии на счет квалификации и опыта власти.
показати весь коментар
17.07.2020 11:32 Відповісти
я абсолютно серьезно. 15 минут назад под радой журналистам заявил
показати весь коментар
17.07.2020 11:34 Відповісти
.В такие моменты я радуюсь, что забрал семью из Украины. Но все равно становится очень грустно от уровня профессионализма власти и уровня мозгов большинства украинцев (малоросов?) выбирающих такое дерьмо во власть. И ладно, если бы они перед выборами показали себя профессионалами, а потом не справились (хотя бы из за ковида). Это еще можно было бы понять, хоть и с трудом, но там и ПЕРЕД ВЫБОРАМИ было ВСЕ ПОНЯТНО. Одни заявления НеЛоха на стадионе чего стоили- голый популизм и игра на публику.
С такой властью и таким населением (поклонники шмария, опзж, слуг и тп дерьма) Украина обречена на нищету и безправие.

Мое личное мнение основанное на наблюдении со стороны за последние 4 года.
показати весь коментар
17.07.2020 11:45 Відповісти
"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов - Цензор.НЕТ 3827
показати весь коментар
17.07.2020 11:57 Відповісти
чего же ты не 3,14здело когда курс с 8 плавно переехал по 30, при петьке
мне просто интересно
показати весь коментар
17.07.2020 12:09 Відповісти
потому что в отличии от вас дебилов я умею думать и анализировать информацию
"плавно" это за 1.5 года и не до 30 а до 25. скачок с 15 до 25 произошел тогда, когда беня начал валить свой банк выводя бабло в офшоры в том числе и с помощью вавы ссыкливого.
показати весь коментар
17.07.2020 12:30 Відповісти
и не с восьми а с 12
показати весь коментар
17.07.2020 12:30 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ
показати весь коментар
17.07.2020 11:19 Відповісти
суче бядский зеленый цирк
показати весь коментар
17.07.2020 11:21 Відповісти
Зеленые свиньи....
показати весь коментар
17.07.2020 11:25 Відповісти
Якщо це правда.
Первірити СБУ.
І якщо це підтвердиться - тільки за це Зеленський, Шмигаль, Кріклій повинні біти заарештовані
показати весь коментар
17.07.2020 11:26 Відповісти
Днепр за Зеленского!!!!
показати весь коментар
17.07.2020 11:26 Відповісти
а жители Днепра?
показати весь коментар
17.07.2020 11:35 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2020 11:53 Відповісти
Криклий соросятина зеленая, его давно сажать пора, хочет на последок срубить бабла.
показати весь коментар
17.07.2020 11:26 Відповісти
Коли хтось пише про соросят - зразу в бан. Це 100%-й кацапський посил. Тому- на вихід, на родіну.))
показати весь коментар
17.07.2020 11:28 Відповісти
Они даже не знают кто такой Сорос. У кацапов это слово стало нарицательным. Как аксиома.
показати весь коментар
17.07.2020 11:35 Відповісти
Під бояру дуже смачно іде закусь - масони, комітет 300, проект Венус, протоколи мудрєцов, Череп і Кості, 33-й градус...........путєн - руцкій царь, которого будєт баяцца весь мір і сотана.
показати весь коментар
17.07.2020 11:43 Відповісти
Даже не знаю что нужнее - платить криклию зарплату или аеропорт в Днепре)
показати весь коментар
17.07.2020 11:26 Відповісти
Україна - для людей, а не для аеропортів. ))) Тому - зп.
показати весь коментар
17.07.2020 11:29 Відповісти
Скажу вам по большому секрету , в Аэропорту Днепра остались работать только охранники и несколько человек обслуживающих чартеры ( частные), так вот охране с февраля выплатили три подачки ( самая большая сумма была 2000 ) моя родственница не получила даже отпускных ( начальство сказало что можете ходить на работу или не ходить, выплатят ли долги по зарплате никто не знает) , у нее возраст предпенсионный она ходит ибо на работу в 58 устроится реально нереально ( кстати она бежала на голосование прям к открытию чтоб « хуженебыло», мне теперь так ржачно с нее, у нее сейчас такая самокритика развилась, ржу до колик 🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.07.2020 11:37 Відповісти
Ну так это еще не плохо. Всего за год до нее начало доходить. Многие до сих пор ВЕРЯТ (как в церкви-голая вера и ВСЕ)!
показати весь коментар
17.07.2020 11:49 Відповісти
А тут есть люди с Днепра? Пусть ни и скажут насколько востребован аэропорт. Сам по себе аэропорт - это хорошо, но Украина не имеет возможности содержать в каждой области по аэродрому.
показати весь коментар
17.07.2020 11:37 Відповісти
Кожне місто-мільонник повинне прийняти літак МАУ як мінімум.
показати весь коментар
17.07.2020 11:44 Відповісти
Тут пилить -не распилить. Тут можно хорошо пребарахлиться, внукам хватит (с).
показати весь коментар
17.07.2020 11:47 Відповісти
шариш)
показати весь коментар
17.07.2020 11:52 Відповісти
Так я в России прожил 12 лет и в Украине 20. Было у кого учиться (у власти и бизнеса)!
показати весь коментар
17.07.2020 11:54 Відповісти
Киев - 2 880 400. Харьков - 1 419 010. Одесса - 993 120
Днепра в списке нет
показати весь коментар
17.07.2020 11:52 Відповісти
Я из Днепра. Ну во первых город все таки миллионник, конечно аэропорт бы не был лишним и мы реально замахались ездить в Киев чтобы куда- то доехать. ( по сути у нас аэропорт был и есть Но ведь вопрос в том, что летают у нас рейсы Коломойского ( и аэропорт ему пренадлежит) по цене билетов на Марс у Маска 🤣🤣🤣🤣🤣 , если и дальше будут такие цены то есстественно никто летать не будет.
показати весь коментар
17.07.2020 11:53 Відповісти
Посмотрел цены на перелет из Праги в Одессу и ОХРЕНЕЛ. Около 700 злотых (почти 5000грн). Я из Вроцлава в Киев летал за 160 зл. Самые дорогие были в пределах 350зл. И да, это цены на Визэир и Ринэир. Я не представляю кто летает по такими ценами на билеты МАУ.
показати весь коментар
17.07.2020 11:59 Відповісти
Тепер у нас будуть ще й бонуси - льотний збір. Оскільки літають в Україні тільки заможні люди (наприклад кляті барижні порохоботи), то треба їх потрусити!
показати весь коментар
17.07.2020 12:16 Відповісти
ты не сравнивай лоукосты и обычные рейсы. Погугли сколько стоит перелет Люфтганзой, например.
показати весь коментар
17.07.2020 13:19 Відповісти
Так, аеропорт потрібен. Бо Бєня прихватизував існуючий аеропот, і туди літають лише літаки мау. Тому потрібно будувати новий термінал.
показати весь коментар
17.07.2020 14:29 Відповісти
А нариду такое нравится... Так что, пляшем дальше...
показати весь коментар
17.07.2020 11:27 Відповісти
зесранцы...
показати весь коментар
17.07.2020 11:36 Відповісти
Борис Филатов сам лично агитировал и привел к власти придурков из 95 квартала. Зачем он это сделал???? Он же был первым против Порошенко. Шо сі стало????? Борис Филатов. На зеркало неча пенять коли рожа крива. Нада было на выборах правильный выбор делать , а не за наркомана с 95 квартала голосовать., тогда и аэропорт в Днепре строился уже. А так что. Нетреба скиглити
показати весь коментар
17.07.2020 11:43 Відповісти
Лечиться вам надо
показати весь коментар
17.07.2020 11:54 Відповісти
У зеленожопых все стабильно - ни дня без зашквара! А лучше - несколько в день! Неужели за этих мерзавцев кто-то еще проголосует?
показати весь коментар
17.07.2020 11:50 Відповісти
Филатову копейки от этих денег не перепадёт, эти деньги нужны Ярославскому, так как он сказал, без доли (миллионов) государства копейки не вложу, ещё неизвестно кто более подлый в этой ситуации, Ярославский и шобла или Криклий и иже с ним
показати весь коментар
17.07.2020 12:11 Відповісти
Так а схера ли строить аэропорт в Днепре за бюджетные деньги? Пусть город берет кредиты и строит, как это сделали в Запорожье. А то двойные стандарты получаются
показати весь коментар
17.07.2020 12:25 Відповісти
Ты больной? Пусть , по твоему, деньги должны пойти в очередную кубышку сосновых слуг урода? А Днепр, крупнейший город Украины должен брать кредит, чтобы твои зеленожопые твари, кроме дикого обкрадывания бюджета, еще и зарплату за это хорошую получали? Совсем тупорылые и мерзкие зеленодрочерные поклоннички стали. Строительство аэропорта даст сотни рабочих мест городу, выплату налогов государству, и достойный объект инфраструктуры. И еще, между прочим, Днепр недалеко от границы, и аэропорт для быстрой переброски войск, стране во время войны обязательно нужен! Хотя о чем это я рассказываю зеленой мрази. Очередной зеленый хрен во рту и в заду для них- это лучше Родины и семьи!
показати весь коментар
17.07.2020 12:41 Відповісти
Оно думает шо бюджет существует для того шоб зеслуги зетипиллов получали зарплату.
показати весь коментар
17.07.2020 12:50 Відповісти
Да пусть строят, но только за свои, как это сделали в Запорожье. ****** одним с бюджета бабло сыпать, а вторые набираются кредитов и потом десятилетиями их отдают.
показати весь коментар
17.07.2020 15:33 Відповісти
Пусть компенсируют Запорожью часть затрат на строительство из бюджета. И зелёный хер во рту у твоего папы торчит, де ты видел чтобы я как то прельщал зедебилов? А все твои аргументы можно перевести в пользу запорожского аэропорта также.
показати весь коментар
17.07.2020 15:36 Відповісти
Сколько денег украинцев уже отдал Зеленский своему спонсору Коломойскому только за первых два месяца своего првления - цифры
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11973
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов - Цензор.НЕТ 4376
показати весь коментар
17.07.2020 12:34 Відповісти
А ситуация следующая. Многие предприятия перестают работать. К осени денег у зетипильной каманды не будет даже что бы заплатить пенсию пенсам. 99% включат печатный станок. И будут зетипиллы апять миллиардерами. Как и хотели. А-ха-ха!!
показати весь коментар
17.07.2020 12:48 Відповісти
МолодецФилатов!! Давите везде эту зеленую гирду по имени "слуги народа", а скорее и справедливее"слуги кремля"".Как достал уже этот неуч Зеленский со своей бандой-дебилов!!
показати весь коментар
17.07.2020 12:56 Відповісти
Яркий пример манипуляции - заголовок не соответствует новости.
Прочитав заголовок, складывается впечатление что Криклий просит остановить строительство и деньги перенаправить на зарплаты.
А если почитать документы, то предлагается изъять из бюджета стройки всего-лишь 100 тыс. и отправить на другие проекты, из которых на зарплаты уйдет всего лишь 45 тыс. При том что бюджет строительства составляет несколько миллиардов, новость вообще ниочем.
показати весь коментар
17.07.2020 13:17 Відповісти
Я житель Днепра и хочу только одного - чтобы Филатов как можно быстрее оказался в тюрьме. Он достал уже до невыносимой степени.

Зеленский с Порошенко - мальчики в коротких штанишках, по сравнению с Филатовым. Он захватил контроль над СМИ Днепра и те его безудержно хвалят. (Прямо как Путин) Но этого ему мало и он пропихивает своё мурло на Цензор. Сядешь в машину, включишь радио - и там реклама Филатова. Причем оплаченная из бюджетных денег! (Можно найти соответствующие бумаги на Прозорро) За одно это он должен сидеть в тюрьме. Ан нет - находятся лохи, которые его хвалят.
Что касается нового аэропорта, то проблема не в нем. Существующий аэропорт, после захвата его Коломойским в 90-е, никогда не был загружен даже наполовину. Т.е. проблема не в новом терминале, а в монополии. Они просто не пускают неколомойские авиакомпании. Поэтому так мало рейсов. Единственное, что стоит сделать - это отремонтировать взлетную полосу. (А не строить новую за 200 лямов зелени - это не окупиться никогда, поэтому и хотят эти деньги достать на халяву, и бюджета.)
показати весь коментар
17.07.2020 13:23 Відповісти
В 90-і всі аеропорти були недозавантажені.
Я теж мешканка Дніпра і можу сказати, що у порівнянні з сивиносим мєріном Куліченком, Філатов прекрасний мер! І новий термінал потрібний, бо саме Беня і не пускає нікого в прихватизований термінал.
показати весь коментар
17.07.2020 14:35 Відповісти
Зачем так тупо врать и передергивать? Я ясно написал, что аэропорт недозагружен и сейчас, а не только в 90-е. И сейчас город, а значит и аэропорт под властью Филатова, что означает, что его роман с Коломойским успешно продолжается. И что он отнюдь не желает блага жителям города, а желает попилить бабла на масштабной реконструкции. Это может быть неясно только дураку!
"Прекрасный мер"? Вы точно из Днепра? Простите, но вы дура!
показати весь коментар
18.07.2020 19:27 Відповісти
Це ти дурень! Звісно, що аеропорт не завантажений, якщо рейси мау Київ-Дніпро по 4000 грн. Хто буде літати? А рейси візеір чи раянеір з Київа до Відня чи Афін за 1000 грн можна полетіти. Саме через монополію Бені він і недозагружений. Дурень-дурнем!
показати весь коментар
18.07.2020 21:11 Відповісти
Не поленился прочитал бОльшую часть документов. Так вот, браття, там штат сотрудников увеличили на 200 человек. (Зачем, не знаю, но факт такой есть). Потому и просют денег, чтоб было чем платить.
А вот почему сыр бор разгорелся БЕЗ упоминания про увеличение штата--тут влпрос к инициатору скандала.
Любит Боря замутить, у него этого не отнимешь. Школа Коломйоского, однако.
показати весь коментар
17.07.2020 14:29 Відповісти
 
 