Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов. ДОКУМЕНТ
Борис Філатов опублікував документи, в яких міністр інфраструктури просить зняти гроші з будівництва аеропорту Дніпра.
На своїй фейсбук-сторінці мер Дніпра опублікував документи про будівництво аеропорту, де міністр інфраструктури просить зняти гроші з будівництва аеропорту Дніпра і перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, пише "Наше місто".
"Про кодло - 2.
...
Я ж казав вам учора, про АБСОЛЮТНУ брехливість і АБСОЛЮТНУ аморальність тих, хто прийшов нині до влади?
Казав же, правда?
...
Вчора міністр інфраструктури "запилив", як у "зелених" водиться, відосік у себе у ФБ, де звинуватив мене в тому, що я піарюся перед виборами і з аеропортом у Дніпрі все буде добре.
До його вою приєдналися всякі бужанські, олійники та інша зелена цвіль.
...
Ну що, діти, висловилися? А тепер ловіть. Документи за підписом Криклія, де він особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі і перенаправити їх ... на зарплати собі і своїм підлеглим.
...
Кодло.
...
P.S. Просто зараз у Кабміні хочуть видалити ці документи з електронної бази, хоча є всі вхідні номери тощо.
Журналісти, розтягуйте тему.
Не дамо кодлу жодного шансу", - цитує видання Філатова.
Нагадаємо, після публічної заяви мера Дніпра Бориса Філатова про вилучення 100 мільйонів гривень із витрат Міністерства інфраструктури, які були передбачені на будівництво аеропорту в Дніпрі, Кабмін поспішив повернути фінансування.
Потому что я прочитал не только заголовок а и то что написано в сфотографированном документе.
Заголовок врет. Филатов тоже. Там нет ни слова о том чтобы забрать все деньги и остановить строительство, а только 100 тыс.грн. изъять и перенаправить на другие проекты из них на зарпталы только 45 тыс.
Это яркий пример лживых заголовков, рассчитанных на то что 99% людей новости под заголовком не читают.
А где Филатов сказал, что хотят снять ВСЕ деньги??
Они что, без зарплаты должны работать?
"для нас нормальная инфляция составляет 10-15% в год"
докерувались дятлы
С такой властью и таким населением (поклонники шмария, опзж, слуг и тп дерьма) Украина обречена на нищету и безправие.
Мое личное мнение основанное на наблюдении со стороны за последние 4 года.
мне просто интересно
"плавно" это за 1.5 года и не до 30 а до 25. скачок с 15 до 25 произошел тогда, когда беня начал валить свой банк выводя бабло в офшоры в том числе и с помощью вавы ссыкливого.
Первірити СБУ.
І якщо це підтвердиться - тільки за це Зеленський, Шмигаль, Кріклій повинні біти заарештовані
Днепра в списке нет
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11973
Прочитав заголовок, складывается впечатление что Криклий просит остановить строительство и деньги перенаправить на зарплаты.
А если почитать документы, то предлагается изъять из бюджета стройки всего-лишь 100 тыс. и отправить на другие проекты, из которых на зарплаты уйдет всего лишь 45 тыс. При том что бюджет строительства составляет несколько миллиардов, новость вообще ниочем.
Зеленский с Порошенко - мальчики в коротких штанишках, по сравнению с Филатовым. Он захватил контроль над СМИ Днепра и те его безудержно хвалят. (Прямо как Путин) Но этого ему мало и он пропихивает своё мурло на Цензор. Сядешь в машину, включишь радио - и там реклама Филатова. Причем оплаченная из бюджетных денег! (Можно найти соответствующие бумаги на Прозорро) За одно это он должен сидеть в тюрьме. Ан нет - находятся лохи, которые его хвалят.
Что касается нового аэропорта, то проблема не в нем. Существующий аэропорт, после захвата его Коломойским в 90-е, никогда не был загружен даже наполовину. Т.е. проблема не в новом терминале, а в монополии. Они просто не пускают неколомойские авиакомпании. Поэтому так мало рейсов. Единственное, что стоит сделать - это отремонтировать взлетную полосу. (А не строить новую за 200 лямов зелени - это не окупиться никогда, поэтому и хотят эти деньги достать на халяву, и бюджета.)
Я теж мешканка Дніпра і можу сказати, що у порівнянні з сивиносим мєріном Куліченком, Філатов прекрасний мер! І новий термінал потрібний, бо саме Беня і не пускає нікого в прихватизований термінал.
"Прекрасный мер"? Вы точно из Днепра? Простите, но вы дура!
А вот почему сыр бор разгорелся БЕЗ упоминания про увеличение штата--тут влпрос к инициатору скандала.
Любит Боря замутить, у него этого не отнимешь. Школа Коломйоского, однако.