Новини
13 046 62

Азербайджан пригрозив ракетним ударом по вірменській АЕС, Єреван назвав випад "тероризмом"

Азербайджан пригрозив ракетним ударом по вірменській АЕС, Єреван назвав випад

Міноборони Азербайджану пригрозило ракетним ударом по Мецаморській АЕС у Вірменії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляє державне азербайджанське агентство АЗЕРТАДЖ.

На таку можливість натякнув начальник пресслужби Міністерства оборони, полковник Вагіф Даргяхли.

"Вірменська сторона не має забувати, що новітні ракетні системи, які перебувають на озброєнні нашої армії, дозволяють з високою точністю уразити Мецаморську АЕС, що може призвести до великої катастрофи для Вірменії", - цитує полковника агентство.

Про можливість завдання удару по АЕС Даргяхли заявив, коментуючи повідомлення про можливість завдання Вірменією удару по греблі Мінгечевірського водосховища, що призвело б до затоплення великих територій.

У МЗС Вірменії назвали такі погрози "прямим проявом державного тероризму", які "відображають геноцидальні" наміри Азербайджану.

Також дивіться: На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бої. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося раніше, на кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка, внаслідок якої є загиблі і поранені.

ДОВІДКА

У вересні 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаського обласного та Шаумянівського району Рад народних депутатів Азербайджанської РСР була проголошена "Нагірно-Карабаська республіка" і оголошений односторонній вихід регіону з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальний спір за Карабах. За період збройного конфлікту загинули близько 30 тис. осіб, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.

Самопроголошена "НРК" не визнана жодною державою-членом ООН.

Азербайджан (884) Вірменія (749) конфлікт (461)
Топ коментарі
+36
Ереванские жополизы кремлёвских срак, - Нагорный Карабах это АЗЕЙРБАНДЖАЖ.
Валите нах.
17.07.2020 11:34 Відповісти
+25
Правильне рішення.
мацкалі вирішили заблокувати азербайджанську нафту - отримають ракетний удар по АЄС.
Азербайджану і Турції - РЕСПЕКТ!!!
17.07.2020 11:35 Відповісти
+21
вірмени захопили стратегічну висоту у Тавузському районі, з якої можна прострілювати трасу на Баку, а також три нафтопроводи..
там, де нафта, завжди стирчать роги *********** свинособак. Тому цей конфлікт не більше ніж операція прикриття намагань країни-бензоколонки спровокувати зростання світових цін на нафту
17.07.2020 11:46 Відповісти
дык, это русская АЭС, а не армянская)
17.07.2020 11:33 Відповісти
да какая разница!
17.07.2020 11:35 Відповісти
да есть..разница!)))
17.07.2020 11:55 Відповісти
пардон не русская , а россиянская или москальская
17.07.2020 11:40 Відповісти
что то ты на лоха лахтинского похож,хрюсский...
17.07.2020 12:45 Відповісти
Ереванские жополизы кремлёвских срак, - Нагорный Карабах это АЗЕЙРБАНДЖАЖ.
Валите нах.
17.07.2020 11:34 Відповісти
Извините за ошибку.
17.07.2020 11:35 Відповісти
Там в названии страны аж три.
17.07.2020 11:46 Відповісти
Надо было трижды извиниться? Одного раза вам не достаточно?
17.07.2020 11:56 Відповісти
А! В извинеии, видимо, тоже ашипка. Не за ошибку, а за ашипкИ!
17.07.2020 11:59 Відповісти
оно - зебил. оно понимает только с третьего раза и то, если этот третий раз - в бубен!
17.07.2020 12:18 Відповісти
Ааааа, я понял, когда он родился, в Параше, его пьяная сруская акушерка на под уронила. Головой на кафель.
17.07.2020 12:20 Відповісти
ну почему сразу "пьяная акушерка"??? мог быть папа - алкоголик. И медработники в этом случае совершенно ни при чем!
17.07.2020 12:23 Відповісти
Україна висловилась за територіальну цілісність Азербайджану.
Підтримую таку НАШУ реакцію.

а на інтереси союзника Росії Вірменії НАМ "НАСРАТИ З ВИСОКОЇ ГІРКИ" !
17.07.2020 11:59 Відповісти
Правильне рішення.
мацкалі вирішили заблокувати азербайджанську нафту - отримають ракетний удар по АЄС.
Азербайджану і Турції - РЕСПЕКТ!!!
17.07.2020 11:35 Відповісти
це погрози. ніхто такого робити не буде
17.07.2020 12:00 Відповісти
Б...г його знає ... Можна пульнути кудись поряд. Для демонстрації.
Але ж азер. полковник наголосив - якщо буде удар по греблі.
17.07.2020 12:06 Відповісти
Никто не будет пулять ракетами по АЭС. Это пустые сотрясения воздуха.
17.07.2020 13:04 Відповісти
ну чому ж.
турки ж збили кацапцький літак? теж всі казали "ніхто по кацапцьких літаках пулять не будуть" - ПУЛЬНУЛИ
17.07.2020 13:41 Відповісти
не сравнивай литак и АЭС. И то, после литака Эрдоган выплатил Раше компенсацию и долго извинялся.
17.07.2020 15:06 Відповісти
А за зажаренное русское зверье в Ливии он извинялся?
17.07.2020 15:32 Відповісти
Раша открыла полеты в турцию с 15 июля. Турки очень слезно просили, им очень нужны раша-туристы.
А ты давай и дальше мечтай как Турция зажаривает русских.
17.07.2020 16:37 Відповісти
Точно Турки просили? А насчет зажаренных в Ливии русмартышек - так это факты. С которыми спорить может только такая же русмартышка.
17.07.2020 16:48 Відповісти
Враг моего врага - мой друг. Действия Азербайджана находят полное понимание и одобрение в Украине.
17.07.2020 11:37 Відповісти
Сейчас Азербайджан больший друг рфстана чем Никол Пашинян, хотя не входит в ОДКБ.
17.07.2020 11:42 Відповісти
********* вооружает хачиков и продаёт оружие азерам которым убивают хачиков.
17.07.2020 11:46 Відповісти
Беспринципные страны всегда имеют свой гешефт от драки соседей. Особенно если есть возможности.
17.07.2020 11:52 Відповісти
Це звідки ?
17.07.2020 12:01 Відповісти
Чем азеры помогли Украине за эти 30 лет?
17.07.2020 12:00 Відповісти
?????? При чем тут помогли-не помогли? Сейчас Азербайджан в конфликте с рф и автоматически получает союзника - Украину.
17.07.2020 12:04 Відповісти
А що повинні були ?
17.07.2020 12:05 Відповісти
на самом деле все три формально независимые закавказские республики полностью лежат под кацапами ..
17.07.2020 12:58 Відповісти
И даже с этой позиции любой конфликт между ними выгоден нам. Вообщем одни плюсы и минусов нет.
17.07.2020 13:00 Відповісти
нам выгоды нет. а вот кацапам есть .. не просто так они своё оружие и тем и другим впаривают ..
17.07.2020 13:05 Відповісти
Желательно, когда ветер будет в сторону Азейбарджана.
17.07.2020 11:39 Відповісти
Желательно, когда ветер будет в сторону паРаши.
17.07.2020 11:43 Відповісти
Только как бы Рашка сама не ударила и не сделала вот так:
мол сами же говорили шо ударят, вот и ударили
17.07.2020 11:41 Відповісти
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС, Ереван назвал выпад "терроризмом" - Цензор.НЕТ 296
17.07.2020 11:43 Відповісти
вірмени захопили стратегічну висоту у Тавузському районі, з якої можна прострілювати трасу на Баку, а також три нафтопроводи..
там, де нафта, завжди стирчать роги *********** свинособак. Тому цей конфлікт не більше ніж операція прикриття намагань країни-бензоколонки спровокувати зростання світових цін на нафту
17.07.2020 11:46 Відповісти
Мецаморская АЭС - терроризм

Мингечевирское водохранилище - шутка
17.07.2020 11:48 Відповісти
пульнуть азербайджанці, а скажуть то росіянє стреляли.
хай кацапи й доводять, що то не вони.
17.07.2020 13:42 Відповісти
Официальная угроза Министерства обороны и сообщения в интернете это разные вещи.
17.07.2020 16:50 Відповісти
А в чому власне проблема, якщо буде удар по греблі, то буде удар по АЕС, не буде удару по греблі не буде по АЕС.
Сторони обговорюють взаємні обмеження і наслідки за порушення.
17.07.2020 11:50 Відповісти
А как Ереван классифицирует сои угрозы? Пусть вначале на себя посмотрит!
17.07.2020 11:51 Відповісти
наскільки я зрозуміВ,У Пашиняна офуєнні проблеми з короновірусом..
тому,для відволікання уваги спровокував ситуацію..

Це зрозуміли навіть його союзники ,включно з росією..Відмовились за нього "підставляти свої сраки"..
17.07.2020 11:57 Відповісти
Да,да! Везде коронавирус! Даже в стволах пушек и магазинах с патронами.... Иди выпей успокоительного, коронаверующий ты наш любимый...
17.07.2020 12:06 Відповісти
Я конечно все понимаю, но удар по АЭС может вылится в проблемы для всего мира
17.07.2020 12:02 Відповісти
Так. Але ж Чорнобиль і Фокусіму світ пережив. Можна і так вважати.
17.07.2020 12:08 Відповісти
Армяне подтягивают свою тяжелую артиллерию.

https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf
https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf Омар
https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf
https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf @u0OOPtEB8Zn90Kf

Мировая порно звезда новая героиня мать армянского народа обратилась к сенаторам в США что бы они оказали давление на Азербайджан.

https://pbs.twimg.com/media/EdHLCwYWoAE72Gl?format=jpg&name=900x900
17.07.2020 12:19 Відповісти
Комменты под твиттом веселые.

https://twitter.com/ShmaAchad
https://twitter.com/ShmaAchad @ShmaAchad

Родоначальница нового ответвления армянского этноса-АФРОАРМЯНЕ ))
17.07.2020 12:21 Відповісти
Никакая она не порнозвезда! Наглоталась экстази и засняла свои любовные утехи с Рэйем Джей.
18.07.2020 02:22 Відповісти
Это в корне меняет дело! Достойнейшая женщина.
Чем еще она известна кроме своего интимного видео и выдающегося зада?
18.07.2020 09:23 Відповісти
14 червня 2019 р. Кім Кардаш'ян вдруге за два роки виступила в Білому Домі в підтримку ув'язнених та необхідності реформи тюремної системи. Вона закликала американську владу підтримати її зусилля, щоб допомогти тим, хто покидає в'язницю, знайти роботу і «залишитися на вірному шляху» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%88%27%D1%8F%D0%BD https://uk.wikipedia.org/wiki/Кім_Кардаш%27ян

In April 2016, Kardashian wrote an article on her website condemning https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal The Wall Street Journal for running an advertisement https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide_denial denying the Armenian Genocide .https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Kardashian#cite_note-155 [155] During her visit to Armenia in 2019, she stated that she "talk[s] about it [the Armenian Genocide] with people internally at the White House.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Kardashian#Advocacy
21.07.2020 22:41 Відповісти
Не следует воспринимать удар по АЄС как неизбежную ядерную катастрофу. Вьівод из строя трансформаторной подстанции приведет к тому , что АЄС не сможет производить єлектроєнергию , а реакторьі просто остановятся , без угрозьі утечки радиации. Кстати , реакторьі не так просто повредить внешним воздействием , над каждьім мощная бетонная защита.
17.07.2020 12:27 Відповісти
Разрушение коммуникаций может привести к остановке насосов и неизбежной аварии типа Чернобыль.....
17.07.2020 13:12 Відповісти
Не тот тип реактора , что в Чернобьіле , во-первьіх , а во-вторьіх , насосьі не могут остановится из-за повреждения подстанции , там есть автономное питание. Не сравнивайте с Фукусимой , где насосьі остановились из-за затопления цунами.
17.07.2020 14:16 Відповісти
Цунами не будет, будет одновременный выход из строя подстанции и аварийных дизелей и всей электросети. Возможно при ракетном ударе.....
17.07.2020 16:13 Відповісти
Вероятность нулевая , если ракетьі вьісокоточньіе и используют графит.
17.07.2020 18:50 Відповісти
Значить скоро 1000% будуть "випадкові" теракти.... на цих об'єктах
17.07.2020 12:55 Відповісти
Творці коронавірусу думали, що він поборе перенаселення планети, вони помились, у людства є дурість, а вона як основна зброя і знищить хомо сапіенса, як тупікову гілку еволюції.
17.07.2020 13:44 Відповісти
Мальчики писюнами меряются!
17.07.2020 15:12 Відповісти
 
 