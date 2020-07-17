Азербайджан пригрозив ракетним ударом по вірменській АЕС, Єреван назвав випад "тероризмом"

Міноборони Азербайджану пригрозило ракетним ударом по Мецаморській АЕС у Вірменії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляє державне азербайджанське агентство АЗЕРТАДЖ.

На таку можливість натякнув начальник пресслужби Міністерства оборони, полковник Вагіф Даргяхли.

"Вірменська сторона не має забувати, що новітні ракетні системи, які перебувають на озброєнні нашої армії, дозволяють з високою точністю уразити Мецаморську АЕС, що може призвести до великої катастрофи для Вірменії", - цитує полковника агентство.

Про можливість завдання удару по АЕС Даргяхли заявив, коментуючи повідомлення про можливість завдання Вірменією удару по греблі Мінгечевірського водосховища, що призвело б до затоплення великих територій.

У МЗС Вірменії назвали такі погрози "прямим проявом державного тероризму", які "відображають геноцидальні" наміри Азербайджану.

Як повідомлялося раніше, на кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка, внаслідок якої є загиблі і поранені.

ДОВІДКА

У вересні 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаського обласного та Шаумянівського району Рад народних депутатів Азербайджанської РСР була проголошена "Нагірно-Карабаська республіка" і оголошений односторонній вихід регіону з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальний спір за Карабах. За період збройного конфлікту загинули близько 30 тис. осіб, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.

Самопроголошена "НРК" не визнана жодною державою-членом ООН.