Азербайджан пригрозив ракетним ударом по вірменській АЕС, Єреван назвав випад "тероризмом"
Міноборони Азербайджану пригрозило ракетним ударом по Мецаморській АЕС у Вірменії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляє державне азербайджанське агентство АЗЕРТАДЖ.
На таку можливість натякнув начальник пресслужби Міністерства оборони, полковник Вагіф Даргяхли.
"Вірменська сторона не має забувати, що новітні ракетні системи, які перебувають на озброєнні нашої армії, дозволяють з високою точністю уразити Мецаморську АЕС, що може призвести до великої катастрофи для Вірменії", - цитує полковника агентство.
Про можливість завдання удару по АЕС Даргяхли заявив, коментуючи повідомлення про можливість завдання Вірменією удару по греблі Мінгечевірського водосховища, що призвело б до затоплення великих територій.
У МЗС Вірменії назвали такі погрози "прямим проявом державного тероризму", які "відображають геноцидальні" наміри Азербайджану.
Як повідомлялося раніше, на кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка, внаслідок якої є загиблі і поранені.
ДОВІДКА
У вересні 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаського обласного та Шаумянівського району Рад народних депутатів Азербайджанської РСР була проголошена "Нагірно-Карабаська республіка" і оголошений односторонній вихід регіону з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальний спір за Карабах. За період збройного конфлікту загинули близько 30 тис. осіб, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.
Самопроголошена "НРК" не визнана жодною державою-членом ООН.
Валите нах.
Підтримую таку НАШУ реакцію.
а на інтереси союзника Росії Вірменії НАМ "НАСРАТИ З ВИСОКОЇ ГІРКИ" !
мацкалі вирішили заблокувати азербайджанську нафту - отримають ракетний удар по АЄС.
Азербайджану і Турції - РЕСПЕКТ!!!
Але ж азер. полковник наголосив - якщо буде удар по греблі.
турки ж збили кацапцький літак? теж всі казали "ніхто по кацапцьких літаках пулять не будуть" - ПУЛЬНУЛИ
А ты давай и дальше мечтай как Турция зажаривает русских.
мол сами же говорили шо ударят, вот и ударили
там, де нафта, завжди стирчать роги *********** свинособак. Тому цей конфлікт не більше ніж операція прикриття намагань країни-бензоколонки спровокувати зростання світових цін на нафту
Мингечевирское водохранилище - шутка
хай кацапи й доводять, що то не вони.
Сторони обговорюють взаємні обмеження і наслідки за порушення.
тому,для відволікання уваги спровокував ситуацію..
Це зрозуміли навіть його союзники ,включно з росією..Відмовились за нього "підставляти свої сраки"..
