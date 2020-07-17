У ЗСУ за добу зафіксували 11 випадків COVID-19, хворіють 130 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 17 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 130 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець, військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Мукачівська центральна районна лікарня – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 7 осіб (Сумська область – 1 працівник ЗСУ, Київська область – 4 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область – 1 держслужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом за час пандемії одужали 503 особи, летальних випадків - 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 316 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 68 осіб.

Также читайте: Киев и 6 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА