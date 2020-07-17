Росія має відчути силу міжнародного права і бути притягнута до відповідальності за збитий MH17, - Порошенко

Кремль, який несе повну відповідальність за трагедію літака рейсу MH17, має відчути всю силу міжнародного права.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Шість років тому у небі над окупованим російським агресором Донбасом сталася шокуюча трагедія - загинули 298 пасажирів і членів екіпажу рейсу МН17. У цей скорботний день висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. А також твердо засуджуємо цей жахливий злочин! Російська ракета, що збила літак, випущена з російського "Бука" та завезена з російської території під керівництвом російських військових, є не лише чітким свідченням підступності Москви, варварства її політики, відсутності в неї намірів поважати міжнародне право. А й ганебним тавром на довірі до Росії та до її обіцянок про мир і співробітництво!" - наголосив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" зазначає, що завдяки спільним діям і ретельному вивченню обставин трагедії Міжнародна слідча група встановила незаперечну відповідальність Росії за цю цинічну атаку, свідоме вбивство безневинних людей.

"У небі чи на землі, на лінії зіткнення чи на морі - для російського агресора не існує жодних меж для імперських апетитів та варварських злочинів. А будь-які спроби замирення з ним, протягнути руку чи зазирнути в очі ще більше поглиблюють у Москві відчуття вседозволеності та безкарності. Після численних жертв серед українців, окупації частин наших територій вони нині кажуть, що "в РФ не має і не може бути агресивних планів щодо України". Цинізм агресора зашкалює! Саме тому таким важливим є притягнути Росію до міжнародно-правової відповідальності за збиття рейсу МН17", - зауважив Порошенко.

"Маємо об’єднати зусилля з партнерами, зокрема й на майданчику Міжнародного суду ООН, ЄСПЛ та інших юрисдикційних органах, та зміцнювати міжнародний фронт протидії російському агресору! І нехай у Кремлі знають: на його "право сили" завжди знайдеться наша "сила права"!" - підсумував п'ятий президент України.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянуто "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

