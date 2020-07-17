УКР
Існуюча система змішаного комплектування ЗСУ найближчими роками буде збережена: ми поки не можемо відмовитися від призову, - Таран

Найближчими роками буде збережена існуюча система змішаного комплектування Збройних сил України, оскільки строкова військова служба є основним джерелом військової підготовки громадян і накопичення військового резерву, заявив міністр оборони України Андрій Таран, зазначивши, що зараз розглядається питання про перегляд термінів і формату проходження строкової служби.

"Існуюча система змішаного комплектування Збройних сил України найближчими роками буде збережена. Це насамперед пов'язано з недосконалістю системи підготовки військового резерву України на етапах від навчання в загальноосвітній школі до безпосереднього комплектування резерву. Ми не можемо поки що, на жаль, повністю відмовитися від строкової військової служби, оскільки це є основним джерелом військової підготовки громадян і накопичення військового резерву", - сказав міністр під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таран зазначив, що крім ЗСУ, призов на строкову службу здійснюється і в інші формування України: Державну прикордонну службу, Національну гвардію та Державну спеціальну службу транспорту.

"Нині вже підготовлено законопроєкт про територіальну оборону, що в перспективі дозволить, я сподіваюся, перейти, нарешті, до контрактної моделі комплектування Збройних сил і зміцнити зв'язки між суспільством і армією. Також опрацьовується питання про перегляд термінів і формату проходження строкової служби", - наголосив глава Міноборони.

Водночас він зазначив, що зараз майже 17% строковиків ухвалюють рішення про подальше продовження служби і підписують контракти.

Міністр додав, що наразі не створено умов для переходу на професійну контрактну армію.

Читайте також: Випускників шкіл призиватимуть лише за власним бажанням, - Таран

"На моє переконання, лише професійна армія є найбільш боєздатною. Саме тому ми ставимо питання переходу на професійну армію. Але якщо ми зараз відмовимося від призову, у нас жодним чином не буде можливості підготувати військовий резерв, тому це питання пов'язане з реалізацією наших програм територіальної оборони", - пояснив Таран.

Міноборони (7642) оборона (4881) призов (433) ЗСУ (7863) Таран Андрій (267)
Получается президент трепло контрактная армия одно из предвыборной программы
17.07.2020 11:38 Відповісти
У вас насчет зеленой шмаркли были сомнения?
17.07.2020 12:15 Відповісти
зеленский - кидала, слуги народа - мрази
17.07.2020 15:57 Відповісти
СН-партия тупых лжецов. Там все такие, начиная с их генералиссимуса.
17.07.2020 11:43 Відповісти
А как же предвыборные обещания вислюка оманского? Очень много молодых уклонистов за него голосовали по причине отказа от призыва!
17.07.2020 11:48 Відповісти
Ожидаемо.
17.07.2020 12:03 Відповісти
интересно, что значит призыв в иные формирования Украины,
почему в мусарне служба считается как в армии ?
17.07.2020 15:56 Відповісти
Ни одно предвыборное обещание Зеленского не выполнено. Чем ,,отмена призыва,, хуже? Украина катится в пропасть с бешенной скоростью.... Никогда не думал что так скажу,но при Порохе было лучше!
18.07.2020 19:45 Відповісти
 
 