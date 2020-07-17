Путін раптом доручив перевірити боєготовність армії РФ на кордоні з Україною

Раптова перевірка військ Південного і Західного військових округів на кордоні з Україною, окремих з'єднань центрального підпорядкування, Повітряно-десантних військ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів почалася в Росії відповідно до рішення Верховного головнокомандуючого Збройними силами РФ, повідомив міністр оборони Сергій Шойгу.

"Цей захід спланований з метою оцінки здатності Збройних сил забезпечити військову безпеку на південному заході Російської Федерації, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру, і підготовки до стратегічного командно-штабного навчання "Кавказ-2020", - сказав Шойгу в п'ятницю на нараді з керівним складом Міноборони Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, "під час перевірки передбачено проведення з військами 56 навчань тактичного рівня".

У перевірці буде задіяно 35 полігонів і навчальних полів, 17 морських полігонів в акваторіях Чорного і Каспійського морів. Загалом до раптової перевірки залучено 149 тис. 755 людей, 26 тис. 820 одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден забезпечення, сказав Шойгу.