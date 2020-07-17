УКР
Путін раптом доручив перевірити боєготовність армії РФ на кордоні з Україною

Раптова перевірка військ Південного і Західного військових округів на кордоні з Україною, окремих з'єднань центрального підпорядкування, Повітряно-десантних військ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів почалася в Росії відповідно до рішення Верховного головнокомандуючого Збройними силами РФ, повідомив міністр оборони Сергій Шойгу.

"Цей захід спланований з метою оцінки здатності Збройних сил забезпечити військову безпеку на південному заході Російської Федерації, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру, і підготовки до стратегічного командно-штабного навчання "Кавказ-2020", - сказав Шойгу в п'ятницю на нараді з керівним складом Міноборони Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, "під час перевірки передбачено проведення з військами 56 навчань тактичного рівня".

У перевірці буде задіяно 35 полігонів і навчальних полів, 17 морських полігонів в акваторіях Чорного і Каспійського морів. Загалом до раптової перевірки залучено 149 тис. 755 людей, 26 тис. 820 одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден забезпечення, сказав Шойгу.

армія рф (18528) путін володимир (24681) військові навчання (2797) Шойгу Сергій (632)
а наш министр говорит "нет никакой активности"
17.07.2020 11:55 Відповісти
+25
Разбудите кто-нибудь преЗедента.... Похоже, запахло войной....Пусть собирает мозги в кучу и попытается начинать думать....
17.07.2020 11:58 Відповісти
+23
ОГО !!! Нужно срочно перестать стрілять .. .

Путин внезапно поручил проверить боеготовность армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 5188.
17.07.2020 12:01 Відповісти
а наш министр говорит "нет никакой активности"
17.07.2020 11:55 Відповісти
Путин внезапно поручил проверить боеготовность армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 6571
17.07.2020 11:58 Відповісти
дядя Х..ло решил опробывать новый набор солдатиков в статусе Нуля....
17.07.2020 12:37 Відповісти
Юнга Максимка негритенок подрос и стал капитаном Кузькиной матери...
17.07.2020 13:17 Відповісти
кононов?
17.07.2020 12:06 Відповісти
Это обычная показуха и возможность для распила денег. Такое каждый год происходит, так что пока переживать нечего. Если нападут, то внезапно и в спину, как всегда.
17.07.2020 12:13 Відповісти
а я не про нападение. я про активность
17.07.2020 12:27 Відповісти
Сори, не понял сразу.
17.07.2020 12:45 Відповісти
Он очень смелый и отчаянный!
17.07.2020 12:17 Відповісти
это он нас пугает или своей хабаровск?
17.07.2020 11:55 Відповісти
маленькая победоносная война и даже намек на неё укрепляет рейтинг
17.07.2020 11:57 Відповісти
ему уже рейтинги попендикулярно...обнулился
17.07.2020 12:01 Відповісти
Воронеж!!!
17.07.2020 12:03 Відповісти
Путин внезапно поручил проверить боеготовность армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 3038
17.07.2020 12:05 Відповісти
в 2014 уже проверил. Август-сентябрь смотреть нам надо в оба
17.07.2020 11:56 Відповісти
вот мне, например, чего мне смотреть в оба? У меня нет никаких важелей впливу на ситуасьон, я никак не влияю на принятие решений... сейчас роль "мозгового центра" исполняет клоун-членошпильман - выбор большинства... поэтому, чего мне смотреть в оба... это ж не Эммануэль с Сильвией Кристел... случись шо, опять в бой пойдут добробаты, которые мужественный мусор Рюкзаков - кого расформирует, а кого и расстреляет... и бубочка со своими соснами и 100% прокурорской тёлкой будет запиливать смешливые видосики и поучать, как жить, исходя из опыта своей задрипанной шутовской жизни
17.07.2020 12:08 Відповісти
Не надо много лишних слов, а надо быть готовым просто к мобилизации. Зелика, Авакова, прокурорш с Сильвией Кристель обсудишь где-нибудь в пыльной учебке или евро-окопе
17.07.2020 12:12 Відповісти
Ты, Митя, адресом ошибся, юноша...
17.07.2020 13:00 Відповісти
внезапно?
17.07.2020 11:56 Відповісти
Кожного року коли наближається день Незалежності ***** ковбасить. Вже проходили.
17.07.2020 11:57 Відповісти
Прямая трансляция учений круглые сутки будет транслироваться на Хабаровский край!
17.07.2020 11:57 Відповісти
Разбудите кто-нибудь преЗедента.... Похоже, запахло войной....Пусть собирает мозги в кучу и попытается начинать думать....
17.07.2020 11:58 Відповісти
Путин внезапно поручил проверить боеготовность армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 4411
17.07.2020 12:10 Відповісти
Просто ВР повинна прийняти правильне рішення щодо ЗЄ .
17.07.2020 12:20 Відповісти
простите, что он собрать должен? мозги? где ему их собирать, если их нет?
17.07.2020 12:30 Відповісти
Путін раптом доручив перевірити боєготовність армії РФ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 3286
17.07.2020 12:35 Відповісти
он заперся в туалете и не реагирует ни на что....))
17.07.2020 13:23 Відповісти
воронежу приготовиться
17.07.2020 11:58 Відповісти
Флаг бунтующего Хабаровска, ничего не напоминает?
Путин внезапно поручил проверить боеготовность армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 9730
17.07.2020 11:59 Відповісти
Нет, просвети. Я в геральдике не силен.
17.07.2020 12:15 Відповісти
Цветовая гамма.
17.07.2020 12:23 Відповісти
Дошло. Но это сравнение так себе. Да и задавят в Хабаровсе протесты, ментам нужно как то зарплаты отрабатывать. А они у них вроде бы очень не плохие (по слухам).
17.07.2020 12:28 Відповісти
Путін раптом доручив перевірити боєготовність армії РФ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 854
17.07.2020 12:27 Відповісти
Украинский след.
17.07.2020 12:31 Відповісти
ніякого сліду там вже незалишилось давно,на жаль
17.07.2020 12:53 Відповісти
туда много украинцев в свое время повывозили
17.07.2020 12:32 Відповісти
Путін раптом доручив перевірити боєготовність армії РФ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 3360
17.07.2020 12:51 Відповісти
республика Зеленый Клин
Путін раптом доручив перевірити боєготовність армії РФ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 7949
17.07.2020 13:20 Відповісти
Чорно-червоний.... Жовто-блакитний та нііііі нічого : )
17.07.2020 13:38 Відповісти
А что по этому поводу скажет бубочка оманская?
Как всегда, очнется через неделю, и как всегда выдаст "Главное - перестать стрелять"?
17.07.2020 11:59 Відповісти
Путин внезапно поручил проверить боеготовность армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 6521
17.07.2020 12:03 Відповісти
Э, алё, музыку вруби!
17.07.2020 12:23 Відповісти
ІМБЕЦИЛ
17.07.2020 17:02 Відповісти
внезапно))
17.07.2020 12:01 Відповісти
ОГО !!! Нужно срочно перестать стрілять .. .

17.07.2020 12:01 Відповісти
Неправильный в принципе заголовок. Нужно писать: Ху...ло внезапно поручило проверить боеготовность армии РФ на границе с Украиной. Ну в самом деле. Как дети малые
Путін раптом доручив перевірити боєготовність армії РФ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 5952
17.07.2020 12:17 Відповісти
с другой стороны станет непонятно о каком вове-карлике идёт речь.
17.07.2020 12:40 Відповісти
Путін раптом доручив перевірити боєготовність армії РФ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 3477
17.07.2020 12:18 Відповісти
Весь мир строит отношения на умении заинтересовать, а это всё пугает и пугает.
Допугалось уже до санкций и Хабаровских событий.
Слишком много билось головой об пол на занятиях по дзюдо.
17.07.2020 12:34 Відповісти
Дьік дрочити вже немає чого, а дрочити орду це нам на радість.
17.07.2020 12:36 Відповісти
Нулевой рейтинг надо плешивому поднимать и от проблем насущных вату отвлекать.
17.07.2020 12:38 Відповісти
А то всякие Минском недовольны и Нормандским форматом. Сидеть надо ровно, а то Путин нападет.
17.07.2020 12:44 Відповісти
Ватка лахтинская,пшла вон отсюда
17.07.2020 13:23 Відповісти
Сама пошла, ватка московская.
17.07.2020 14:07 Відповісти
Це буде як колись був напад націонал-соціалістичної Німеччини на СРСР. СРСР якось не замітив всього 157 дивізій на своєму кордоні, і СРСР так боявся Вермахта, що навіть не було наказу на оборону. Був наказ на прикриття, тобто, на прикриття розвантаження техніки і військ біля кордонів. Я думаю, такого шансу в РФ, щодо нападу, вже ніколи не буде подаровано Кремлю українським дурним виборцем і такою ж корумовною елітою. В США вибори, в ЄС рецесія, а Україні при владі безмозгі правителі. Що, ще треба для вторгнення? Звичайно, заспокою Київ вони брати не будуть, а от відкусити ласий кусочок коридору до Криму їм буде легко. І всі будуть стурбовані, в ООН засідання проведе, і цим все закінчиться для РФ.
17.07.2020 13:19 Відповісти
Если будем готовы дать отпор и отразить нападение тварей ватных - они не нападут. Кацап - это бздивое животное, может напасть только внезапно, как было с Крымом.
17.07.2020 13:39 Відповісти
Отказ Киева от выполнения минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования в Донбассе. О риске обнуления шансов на мир предупредил представитель Кремля https://lenta.ru/tags/persons/peskov-dmitriy/ Дмитрий Песков , передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
17.07.2020 14:07 Відповісти
Так закрийте кордони з піторашкою, перекрийте крим та дайнбац і путен взвиє.
даунбасятина харчуватися в Україні вже не зможе і кримнаші не дуже хочуть лайно кацапцьке жерти.

Закрийте кордони, яка проблема?!
17.07.2020 17:04 Відповісти
 
 