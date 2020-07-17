У Нацкорпусі повідомили про підготовку "силового блоку" із тітушок на базі дніпропетровського осередку ОПЗЖ

16 липня активісти "Національного Корпусу" провели пікет під будинком керівника Дніпропетровської обласної організації ОПЗЖ Геннадія Гуфмана. До протесту приєдналося близько сотні людей.

Згідно з інформацією на Youtube-каналі партії "Національний Корпус", причиною протестів стала презентація так званого "силового блоку" ОПЗЖ, яку минулого тижня у Дніпрі провели Гуфман спільно з опозиційним нардепом Іллею Ківою. Нагадаємо, раніше Ілля Ківа публічно заявив про необхідність силового спротиву "радикалам" та націоналістам.











"За гроші відбирають спортсменів, щоб здійснювати напади на ветеранів війни та патріотів України. Ми пам’ятаємо 2013-2014 роки і не дозволимо, щоб ті події в Дніпрі повторилися", - заявили у "Національному Корпусі".

Активісти також звинуватили Гуфмана в поширенні проросійської пропаганди на рівні міста. Водночас вони звернулися до народного депутата із ОПЗЖ Іллі Ківи із "запрошенням" до Дніпра разом "з відібраними спортсменами".

Нагадаємо, у 2019 році Геннадій Гуфман балотувався до парламенту від 26 округу (м. Дніпро), але не пройшов. До цього, з 2006 по 2010 р. та з 2010 по 2015 р., був депутатом Дніпропетровської міської ради у складі "Партії регіонів" (два скликання поспіль). Очолював депутатську комісію з питань комунальної власності та був директором КП "Комунжилсервіс". За час перебування Гуфмана на посаді директора КП у приватну власність було передано близько 96 комунальних об’єктів на загальну вартість близько 43 млн грн. Питання правомірності цих дій раніше стало причиною резонансного скандалу.