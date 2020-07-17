УКР
10 641 21

У Нацкорпусі повідомили про підготовку "силового блоку" із тітушок на базі дніпропетровського осередку ОПЗЖ

16 липня активісти "Національного Корпусу" провели пікет під будинком керівника Дніпропетровської обласної організації ОПЗЖ Геннадія Гуфмана. До протесту приєдналося близько сотні людей.

Згідно з інформацією на Youtube-каналі партії "Національний Корпус", причиною протестів стала презентація так званого "силового блоку" ОПЗЖ, яку минулого тижня у Дніпрі провели Гуфман спільно з опозиційним нардепом Іллею Ківою. Нагадаємо, раніше Ілля Ківа публічно заявив про необхідність силового спротиву "радикалам" та націоналістам.

У Нацкорпусі повідомили про підготовку силового блоку із тітушок на базі дніпропетровського осередку ОПЗЖ 01
У Нацкорпусі повідомили про підготовку силового блоку із тітушок на базі дніпропетровського осередку ОПЗЖ 02
У Нацкорпусі повідомили про підготовку силового блоку із тітушок на базі дніпропетровського осередку ОПЗЖ 03
У Нацкорпусі повідомили про підготовку силового блоку із тітушок на базі дніпропетровського осередку ОПЗЖ 04
У Нацкорпусі повідомили про підготовку силового блоку із тітушок на базі дніпропетровського осередку ОПЗЖ 05

"За гроші відбирають спортсменів, щоб здійснювати напади на ветеранів війни та патріотів України. Ми пам’ятаємо 2013-2014 роки і не дозволимо, щоб ті події в Дніпрі повторилися", - заявили у "Національному Корпусі".

Активісти також звинуватили Гуфмана в поширенні проросійської пропаганди на рівні міста. Водночас вони звернулися до народного депутата із ОПЗЖ Іллі Ківи із "запрошенням" до Дніпра разом "з відібраними спортсменами".

Нагадаємо, у 2019 році Геннадій Гуфман балотувався до парламенту від 26 округу (м. Дніпро), але не пройшов. До цього, з 2006 по 2010 р. та з 2010 по 2015 р., був депутатом Дніпропетровської міської ради у складі "Партії регіонів" (два скликання поспіль). Очолював депутатську комісію з питань комунальної власності та був директором КП "Комунжилсервіс". За час перебування Гуфмана на посаді директора КП у приватну власність було передано близько 96 комунальних об’єктів на загальну вартість близько 43 млн грн. Питання правомірності цих дій раніше стало причиною резонансного скандалу.

Національний корпус (390) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (495)
+16
Эти "националисты" помогли убрать единственного Украинского Президента!
показати весь коментар
17.07.2020 12:13 Відповісти
+14
зебіли скасовують українську мову через ВР, а що в цей час роблять "націоналісти"?
показати весь коментар
17.07.2020 12:09 Відповісти
+9
вполне возможно, что жопоблок следуя инструкциям кремля готовят провокации, чтобы провоцировать столкновения внутри страны, кремлядям явно хотят сместить акцент с себя на типа "внутренний конфликт".
показати весь коментар
17.07.2020 12:10 Відповісти
Ещё один шаг к гражданскому противостоянию. Но справедливому.
показати весь коментар
17.07.2020 12:09 Відповісти
Кива видать денег занес билецкому. И пошел пиарчик.
показати весь коментар
17.07.2020 12:11 Відповісти
Свиньями их надо закидывать, а не пиарится!
показати весь коментар
17.07.2020 12:12 Відповісти
*********** кива в Раде дрочит крива ! 🤪😂😁
показати весь коментар
17.07.2020 12:16 Відповісти
они и про украинские и проросийские но инструкции получают в одной синагоге тем и живут
показати весь коментар
17.07.2020 12:10 Відповісти
Тому не треба заважати їм бити один одному пики - нехай розважаються під наглядом Авакова. якому вони підпорядковані.))
показати весь коментар
17.07.2020 12:26 Відповісти
вполне возможно, что жопоблок следуя инструкциям кремля готовят провокации, чтобы провоцировать столкновения внутри страны, кремлядям явно хотят сместить акцент с себя на типа "внутренний конфликт".
показати весь коментар
17.07.2020 12:10 Відповісти
Найбільша провокація - скасування закону про мову. І роблять її не жопоблоки.
показати весь коментар
17.07.2020 12:13 Відповісти
*********** !
показати весь коментар
17.07.2020 12:17 Відповісти
Одни титушки рассказывают о других титушках.
Потом еще, может, и подружатся
показати весь коментар
17.07.2020 12:11 Відповісти
Еще одни "прозревшие" вдруг. Это что, не было известно , чтоли, раньше? То что пророссийские твари из жопоблока готовят по старой рыговской привычке сотни отмороженных титушек, никто не видел раньше и не знал об этом? Продажность нацкорпусов и нацжен известна всем и давно. Жаль, что эти титушки не дали им в первую очередь звезды, а сразу лезут на реальных париотов, атовцев и волонтеров. Может тогда эти аваковские мрази прозрели бы раньше.
показати весь коментар
17.07.2020 12:13 Відповісти
як вони можуть прозріти, якшо сабаков їм норм башляє... а тітушкам яка різниця жопоблоку чи сабакову служити?
показати весь коментар
17.07.2020 12:44 Відповісти
одні жиди...
показати весь коментар
17.07.2020 12:15 Відповісти
а нацкорпус це типу нацжони сабакова чи хто? якшо сабакова то 100 відсотків можна вірити, знутрі мабуть телеграхвують
показати весь коментар
17.07.2020 12:42 Відповісти
яка гарна можливість нарешті розпочати повсюдно молотити і знічтожати тітушню срань, гріх не скористатися можливістю.
показати весь коментар
17.07.2020 13:15 Відповісти
Перш за все піар щоб відволікти від мовного закону, а так гроші отрумують з однієї кишені і хазяїн в них один.
показати весь коментар
17.07.2020 13:17 Відповісти
Здесь на форуме мы уже обсуждали факт захвата титушками Медведчука территории площадью 11 га на Трухановом острове в Киеве. странно, но проверка СБУ ничего не дала. (Привет долбо#бу Баканову).

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/17/7226540/

На данный момент все офисы и объекты инфраструктуры, принадлежащие ОПГ Медведчука охраняют вооруженные титушки из охранной фирмы "Шторм". База расположена на Трухановом полуострове, есть инструкторы по тактической, военной и силовой подготовке. Фактически это диверсионно-разведывательная, анти-украинская военнизированная группировка, аналог харьковского "Оплота". Присутствуют чечены-кадыровцы. В случае начала уличных протестов, они первыми выйдут на улицы "за русский мир" против граждан Украины.
показати весь коментар
17.07.2020 14:05 Відповісти
нацкорпус=опзж. у них одні й ті ж кремлівські спонсори
показати весь коментар
17.07.2020 19:21 Відповісти
Ну и что я должен думать, видя разрисованные заборы? Запеть гимн или вспоминать клозеты Преображенского? Или одновременно?)
показати весь коментар
17.07.2020 19:34 Відповісти
 
 