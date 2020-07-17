УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10516 відвідувачів онлайн
Новини
1 981 9

Меморандум про зниження "зелених" тарифів покращує ситуацію на енергоринку, але не вирішує проблеми по суті, - віцепрезидент "Енергоатому" Галущенко

Меморандум про зниження

Будь-які різкі рухи на ринку доволі небезпечні для держави, адже тоді мова піде про інвестиційні позови проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Energy club розповів віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко.

За його словами меморандум між виробниками "зеленої" електроенергії і Кабміном про зниження тарифів покращує ситуацію на енергоринку, але не вирішує проблеми по суті.

"Вважаю, що питання "зелених" - це проблема, створена кількома попередніми урядами. По факту, держава отримала нинішню ситуацію у спадок. Насправді інвестори у "зелену" генерацію мають свої плани. Коли вони робили фінансові інвестиції, то мали від держави певні гарантії. Більшість з компаній - це іноземні інвестори. І тому я розумію їхні хвилювання, коли змінюються "правила гри"", - пояснив Галущенко.

Але з іншого боку, на жаль, Україна - не настільки багата країна, щоб дозволити собі такі високі тарифи для "зеленої" генерації. Відповідно, можна тільки вітати, що на цьому етапі знайшли позиції для компромісу.

"Будь-які різкі рухи на ринку є доволі небезпечними для держави, адже тоді йтиметься про інвестиційні позови проти України. І, відповідно, за це іноземному інвестору після виграшу справи заплатить бюджет, тобто всі ми з вами", - додав Галущенко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України в середу, 10 червня, підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики".

Також читайте: Коломойський хоче розорити інвесторів для легкого рейдерства "зелених" електростанцій — Тинний

Автор: 

Кабмін (14322) енергетика (2661) Енергоатом (1656) Галущенко Герман (548) альтернативна енергетика (858) Зелений тариф (421)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Иван Петрович Сидоров в школе круглым отличником был только по физкультуре. Поэтому он несколько раз обращался к отличникам и крепким хорошистам не только по физкультуре за помощью в решении такой математической задачи. Установленная мощность зелёной энергетики 8% от мощности всех эектростанций Украины.Пусть КПД зелёной энергетики 40%. Тогда выработка электроэнергии составит 3% от всей выработки. Тариф за обычную электроэнергию 1,68 грн. за 1 кВт⋅час, за зелёную 6 грн. за 1 кВт⋅час( в 2016 году). 6 гривен потому что вложенные 1000 долларов за 1 квт мощности зеленой энергетики должны отбиться за термін окупності, 3-5 лет. Задача такая .Если пять лет обходиться без зелёной енергетики и за неё не платить по 6 грн, то тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час снизится.На сколько он снизится. В ответных комментах было много нового и интересного. Но все они были философскими -мимо денег.
показати весь коментар
17.07.2020 12:08 Відповісти
А снизятся то отчего? Нихт не пойнятен.
показати весь коментар
17.07.2020 21:25 Відповісти
Нихт не пойнятен./ Знающие говорят что в высоких тарифах виновата зелёная энергетика. Если её не будет, тарифы снизятся. Яволь?
показати весь коментар
17.07.2020 23:12 Відповісти
Даю пример. На рынке есть баранина подороже, свинина, говядина и кур самая дешёвая. Вопрос, если Рафика с бараниной выкинут с рынка, подешевеет ли курятина?
показати весь коментар
18.07.2020 00:43 Відповісти
На энергорынке нет Иванова от АЭС, Петрова от ТЕС, Сидорова от зелёной энергетики. Электростанции Украины отработали свой моторесурс. Когда они посыпятся, нужно будет строить новые.Установленный квт стоит 2500 долларов.Тариф на электроэнергию вырастет.
показати весь коментар
18.07.2020 05:53 Відповісти
Ресурса у ВИЭ 30 лет. У АЭС ещё 15-30 лет, ТЭС не менее 30. ГЭС не знаю, но никто новые не будет строить, модернизация и ремонт. Так то вечного ничего нет. Только где тут снижение тарифов?
показати весь коментар
18.07.2020 10:48 Відповісти
снижение тарифов?/ И шептал я, вдруг вздохнувши: "Как друзья с недавних пор,Завтра он меня покинет, как надежды с этих пор". Каркнул Ворон: "Nevermore".
показати весь коментар
18.07.2020 13:30 Відповісти
Ті зелені тарифи просто жупел, ще одна казка-пугалка типу роттердам+
показати весь коментар
17.07.2020 12:19 Відповісти
Зеленьій тариф является диверсией против єнергетической безопасности страньі. Атомная єнергетика , являющаяся основой генерации , не может нормально работать вместе с "зеленой єнергетикой". В результате мьі потеряем часть атомной генерации , которая у нас имеется. Для чего ?
показати весь коментар
17.07.2020 12:36 Відповісти
 
 