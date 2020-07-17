Меморандум про зниження "зелених" тарифів покращує ситуацію на енергоринку, але не вирішує проблеми по суті, - віцепрезидент "Енергоатому" Галущенко

Будь-які різкі рухи на ринку доволі небезпечні для держави, адже тоді мова піде про інвестиційні позови проти України.

про це в інтерв'ю Energy club розповів віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко.

За його словами меморандум між виробниками "зеленої" електроенергії і Кабміном про зниження тарифів покращує ситуацію на енергоринку, але не вирішує проблеми по суті.

"Вважаю, що питання "зелених" - це проблема, створена кількома попередніми урядами. По факту, держава отримала нинішню ситуацію у спадок. Насправді інвестори у "зелену" генерацію мають свої плани. Коли вони робили фінансові інвестиції, то мали від держави певні гарантії. Більшість з компаній - це іноземні інвестори. І тому я розумію їхні хвилювання, коли змінюються "правила гри"", - пояснив Галущенко.

Але з іншого боку, на жаль, Україна - не настільки багата країна, щоб дозволити собі такі високі тарифи для "зеленої" генерації. Відповідно, можна тільки вітати, що на цьому етапі знайшли позиції для компромісу.



"Будь-які різкі рухи на ринку є доволі небезпечними для держави, адже тоді йтиметься про інвестиційні позови проти України. І, відповідно, за це іноземному інвестору після виграшу справи заплатить бюджет, тобто всі ми з вами", - додав Галущенко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України в середу, 10 червня, підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики".

