Україна восени одночасно з навчаннями армії РФ проведе на півдні стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля 2020", - Таран

Керівництво Міністерства оборони та Збройних сил України планують проведення в останній декаді вересня 2020 р. стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля 2020", тоді ж, коли РФ проводитиме свої навчання "Кавказ 2020", заявив міністр оборони України Андрій Таран.

"Водночас з урахуванням накопичення військ під приводом підготовки до стратегічних навчань "Кавказ 2020" керівництвом Міністерства оборони та Збройних сил України планується в той же час, на останню декаду вересня, проведення стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля 2020". У межах цих навчань нами планується перевірити можливість Генерального штабу в новій J-структурі діяти відповідно до стандартів НАТО", - сказав міністр в ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таран додав, що планується також перевірити здатність організовувати взаємодію з пунктами управління збройних сил НАТО.

"Планується проведення не лише командно-штабних навчань, а в рамках проведення цих стратегічних командно-штабних навчань буде перевірено бойову готовність, буде проведено бойові стрільби зенітно-ракетних комплексів, з літаками Військово-повітряних сил, з певними підрозділами і військовими частинами Сухопутних військ, а також інших військових формувань на наших полігонах, які розташовані на півдні України", - розповів міністр оборони.

Таран додав, що Україна очікує, що представники країн-членів НАТО зможуть взяти участь у цих навчаннях.

"Ця асиметрична відповідь, за нашою оцінкою, по-перше, покаже готовність ЗСУ до надання гідної відсічі будь-яким спробам з боку РФ загострити ситуацію або розпочати масштабні бойові дії", - наголосив він, додавши, що наразі Міноборони України не фіксує реальної підготовки ЗС РФ до збройного наступу в період проведення навчань "Кавказ 2020".

