УКР
Україна восени одночасно з навчаннями армії РФ проведе на півдні стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля 2020", - Таран

Керівництво Міністерства оборони та Збройних сил України планують проведення в останній декаді вересня 2020 р. стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля 2020", тоді ж, коли РФ проводитиме свої навчання "Кавказ 2020", заявив міністр оборони України Андрій Таран.

"Водночас з урахуванням накопичення військ під приводом підготовки до стратегічних навчань "Кавказ 2020" керівництвом Міністерства оборони та Збройних сил України планується в той же час, на останню декаду вересня, проведення стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля 2020". У межах цих навчань нами планується перевірити можливість Генерального штабу в новій J-структурі діяти відповідно до стандартів НАТО", - сказав міністр в ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таран додав, що планується також перевірити здатність організовувати взаємодію з пунктами управління збройних сил НАТО.

Існуюча система змішаного комплектування ЗСУ найближчими роками буде збережена: ми поки не можемо відмовитися від призову, - Таран

"Планується проведення не лише командно-штабних навчань, а в рамках проведення цих стратегічних командно-штабних навчань буде перевірено бойову готовність, буде проведено бойові стрільби зенітно-ракетних комплексів, з літаками Військово-повітряних сил, з певними підрозділами і військовими частинами Сухопутних військ, а також інших військових формувань на наших полігонах, які розташовані на півдні України", - розповів міністр оборони.

Таран додав, що Україна очікує, що представники країн-членів НАТО зможуть взяти участь у цих навчаннях.

"Ця асиметрична відповідь, за нашою оцінкою, по-перше, покаже готовність ЗСУ до надання гідної відсічі будь-яким спробам з боку РФ загострити ситуацію або розпочати масштабні бойові дії", - наголосив він, додавши, що наразі Міноборони України не фіксує реальної підготовки ЗС РФ до збройного наступу в період проведення навчань "Кавказ 2020".

Ознак підготовки РФ до активних бойових дій поблизу окупованого Криму наразі не виявлено, - Таран

Автор: 

армія рф (18528) Міноборони (7642) росія (67333) військові навчання (2797) ЗСУ (7863) Таран Андрій (267)
Топ коментарі
+3
И как командно- штабные учения нам помогут в случае агрессии на юге? Они врагов, что - цветными карандашами забросают, всем своим штабом или на шампура, от шашлыков оставшиеся, в них потыкают?
17.07.2020 12:17 Відповісти
+2
Ціле КШУ на противагу повномасштабним навчанням !!!!))))
17.07.2020 12:35 Відповісти
+1
Две!!! ошибки в заголовке!!!
17.07.2020 12:16 Відповісти
КШУ - найдешевший і приємний вид навчань, майже як шашлики на природі.))
показати весь коментар
17.07.2020 12:19 Відповісти
Вот-вот, пока Раша на Юго-Западном направлении с "террористами" борется группировкой в 149 тыс чел, наши карандашиками на картах будут фронтовые операции проводить
показати весь коментар
17.07.2020 12:20 Відповісти
Паралельно с КШУ будет проведена проверка боеготовности... И далее по тексту. Читайте внимательно!
показати весь коментар
17.07.2020 13:05 Відповісти
Таран добавил, что Украина ожидает, что представители стран-членов НАТО смогут принять участие в этих учениях.
показати весь коментар
17.07.2020 13:27 Відповісти
Всех оптом возьмут голыми руками.
показати весь коментар
17.07.2020 12:26 Відповісти
Так можно отнести по сей день к учением Луганск и Донецк? Муть , к чему это?
показати весь коментар
17.07.2020 12:40 Відповісти
Объединенные усилия
показати весь коментар
17.07.2020 12:41 Відповісти
 
 