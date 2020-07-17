За добу в Києві видужала рекордна кількість хворих на COVID - 160 осіб, зафіксовано 76 нових випадків, - Кличко. КАРТА
Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 76 осіб, 160 осіб одужали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Кiлькiсть мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, збiльшилася на 76 хворих. На сьогодні в столиці вже 6689 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.
Серед тих, хто захворіли: 26 жінок віком від 18 до 83 років. 5 дівчаток від 11 місяців до 13 років. Та 42 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв. І троє хлопчиків - від трьох місяців до трьох років.
До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Одужали за минулу добу 160 людей. – Це найбільше за весь період пандемії. Всього коронавірус подолали 2320 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі– 13. У Деснянському – 11. Та в Солом’янському і Шевченківському районах – по 9 випадків", - сказав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль