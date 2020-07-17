Енергоринок України працює в умовах ручного управління, якщо цей чинник прибрати - все стабілізується, - віцепрезидент "Енергоатому" Галущенко

Віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко назвав плюси і мінуси ринку електроенергії в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю Energy Club, передає Цензор.НЕТ.

""Плюс" у тому, що це дійсно ринок, а не ручне управління. Хоча доведеться визнати, що наразі цей ринок працює саме в умовах ручного управління. Цей чинник потрібно просто забрати - і тоді всі процеси стабілізуються. Суть ринкових відносин - жодного втручання. Безумовно, держава має встановлювати правила гри, спостерігати й у разі, якщо потрібно, через визначені важелі балансувати систему", - пояснив віцепрезидент "Енергоатому".



З другого боку, ринок має дати гарантії справедливості для учасників, а це можливо лише в умовах чесної конкуренції. Якщо це забезпечити - це і буде основним "плюсом".



"Очевидні "мінуси" - це можливість посередникам заробляти на балансуючому ринку. На жаль, це відбувається за відпрацьованими схемами. Як саме? Якщо ви має доступ до всіх сегментів ринку, ви заявляєте, що ви будете постачати певну потужність. Потім ви бачите, що вам не потрібно навіть навантажувати свої генерації, тому що ви можете просто купити атомну електроенергію на балансуючому ринку, наприклад, до недавнього часу зі знижкою 45%, і просто поставити її під свій контракт, який укладений за нормальною ринковою вартістю. І на цій різниці, як кажуть, можна жити. Проблема в тому, що ця відверта спекуляція відбувається законно, в межах встановлених правил. Певні фірми заробляють шалені гроші - всі це бачать, але ніхто не діє", - зазначив Галущенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморандум про зниження "зелених" тарифів покращує ситуацію на енергоринку, але не вирішує проблеми по суті, - віцепрезидент "Енергоатому" Галущенко