Енергоринок України працює в умовах ручного управління, якщо цей чинник прибрати - все стабілізується, - віцепрезидент "Енергоатому" Галущенко

Енергоринок України працює в умовах ручного управління, якщо цей чинник прибрати - все стабілізується, - віцепрезидент

Віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко назвав плюси і мінуси ринку електроенергії в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю Energy Club, передає Цензор.НЕТ.

""Плюс" у тому, що це дійсно ринок, а не ручне управління. Хоча доведеться визнати, що наразі цей ринок працює саме в умовах ручного управління. Цей чинник потрібно просто забрати - і тоді всі процеси стабілізуються. Суть ринкових відносин - жодного втручання. Безумовно, держава має встановлювати правила гри, спостерігати й у разі, якщо потрібно, через визначені важелі балансувати систему", - пояснив віцепрезидент "Енергоатому".

З другого боку, ринок має дати гарантії справедливості для учасників, а це можливо лише в умовах чесної конкуренції. Якщо це забезпечити - це і буде основним "плюсом".

"Очевидні "мінуси" - це можливість посередникам заробляти на балансуючому ринку. На жаль, це відбувається за відпрацьованими схемами. Як саме? Якщо ви має доступ до всіх сегментів ринку, ви заявляєте, що ви будете постачати певну потужність. Потім ви бачите, що вам не потрібно навіть навантажувати свої генерації, тому що ви можете просто купити атомну електроенергію на балансуючому ринку, наприклад, до недавнього часу зі знижкою 45%, і просто поставити її під свій контракт, який укладений за нормальною ринковою вартістю. І на цій різниці, як кажуть, можна жити. Проблема в тому, що ця відверта спекуляція відбувається законно, в межах встановлених правил. Певні фірми заробляють шалені гроші - всі це бачать, але ніхто не діє", - зазначив Галущенко.

енергетика (2661) Енергоатом (1656) Галущенко Герман (548) Енергоринок (146)
Повісьте Геруса на каштані і все наладиться.
показати весь коментар
17.07.2020 12:23 Відповісти
А может тебе еще и Игорь Валерича убрать? Обнаглели)
показати весь коментар
17.07.2020 12:24 Відповісти
Воно казало що любить тишу, а тут злісна непокора, вий, увага, засвєчєньіє схємьі... піпец кароч))
показати весь коментар
17.07.2020 12:31 Відповісти
Кум кермує, я гальмую. Їдемо.
показати весь коментар
17.07.2020 12:24 Відповісти
як це прибрати????
а для чого тоді Ігарьвалєрічу потрібна бубочка?
показати весь коментар
17.07.2020 12:25 Відповісти
Фактор ручного управління.... Я теж давно кажу, що єдине, що допоможе в нашій складній ситуації це рубання рук ворам на площах.
показати весь коментар
17.07.2020 12:27 Відповісти
Люди уміють розмножуватись і без рук, пропоную рубати щось інше.))
показати весь коментар
17.07.2020 12:47 Відповісти
Галущенко прав. Будет рынок - будет рыночная цена примерно одна для всех.
"Зёлёные" с их тарифом 3+ пойдут лесом. Если их сильно хотят сохранить, тогда дотировать из бюджета на каждый кВт, но это сразу порождает сложный и весьма коррупционный механизм.
показати весь коментар
17.07.2020 12:35 Відповісти
 
 