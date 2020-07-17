Загиблий на Донбасі військовий медик Ілін був громадянином Естонії, - глава МЗС Рейнсалу

УКР
5 643 11

У понеділок унаслідок військових дій на Донбасі загинув громадянин Естонії Микола Ілін, заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія ERR.

"Він приїхав до Естонії в 2006 році як стипендіат у межах проєкту і мав статус біженця", - цитує слова Рейнсалу ERR, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава МЗС додав, що загиблий отримав громадянство Естонії в 2016 році в порядку натуралізації. За його словами, чоловік подав заяву на отримання громадянства, яке він отримав, і тому відмовився від білоруського громадянства.

Рейнсалу зазначив, що статус і роль чоловіка у військовій діяльності на Донбасі українська влада ще уточнює.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загиблий на Донбасі військовий медик Ілін мріяв одружитися з українкою і повернутися до Таллінна, - друг. ФОТО

"В Естонії діє принцип, що громадяни Естонії можуть діяти у військових частинах інших країн із дозволу уряду", - зазначив міністр.

Він додав, що, наскільки йому відомо, нині жодного такого дозволу видано не було.

Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна

+19
Естонець, білоруського походження !! Вічна пам"ять тобі,герою !!)))
17.07.2020 12:41 Відповісти
+11
+7
Спасибо!
Вечная память!
17.07.2020 13:42 Відповісти
Естонець, білоруського походження !! Вічна пам"ять тобі,герою !!)))
17.07.2020 12:41 Відповісти
Au Eestile!!!
17.07.2020 13:22 Відповісти
Идет отстрел нормальных хлопцев....
17.07.2020 13:33 Відповісти
Спасибо!
Вечная память!
17.07.2020 13:42 Відповісти
Героям Слава !
17.07.2020 13:53 Відповісти
Царство Небесное, Николаю. Спасибо. что спасал людей.
