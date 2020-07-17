Загиблий на Донбасі військовий медик Ілін був громадянином Естонії, - глава МЗС Рейнсалу
У понеділок унаслідок військових дій на Донбасі загинув громадянин Естонії Микола Ілін, заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія ERR.
"Він приїхав до Естонії в 2006 році як стипендіат у межах проєкту і мав статус біженця", - цитує слова Рейнсалу ERR, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Глава МЗС додав, що загиблий отримав громадянство Естонії в 2016 році в порядку натуралізації. За його словами, чоловік подав заяву на отримання громадянства, яке він отримав, і тому відмовився від білоруського громадянства.
Рейнсалу зазначив, що статус і роль чоловіка у військовій діяльності на Донбасі українська влада ще уточнює.
"В Естонії діє принцип, що громадяни Естонії можуть діяти у військових частинах інших країн із дозволу уряду", - зазначив міністр.
Він додав, що, наскільки йому відомо, нині жодного такого дозволу видано не було.
Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вечная память!